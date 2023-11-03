የሳተርን ቫኒሺንግ ሪንግ ላይ ጨረፍታ

ከፀሀይ ስድስተኛዋ ፕላኔት የምትባለው ሳተርን በአስደናቂ ቀለበቷ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ለዘመናት ስትማርክ ቆይታለች። በ1610 ለመጀመሪያ ጊዜ በጋሊልዮ ጋሊሊ የተመለከቱት እነዚህ የጠፈር ድንቆች “ጆሮ” እንደሚመስሉ ተገልጸዋል እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መሰረታዊ የስነ ፈለክ መሳሪያ የታጠቁ ለዋክብት እይታዎች ተደራሽ ሆነዋል። ሆኖም፣ ይህ አስደናቂ እይታ የሳተርን ቀለበቶች አንድ ጊዜ ሳይሆን ሁለት ጊዜ ከእይታ የሚጠፉበት ለ2025 የሚያበቃበት ቀን አለው።
የሳተርን ቀለበቶች ቅንብር ወደ ፕላኔቷ በጣም የተጠጋ እና በግዙፉ የስበት ኃይል የተበጣጠሱ የኮሜት፣ የአስትሮይድ እና የጨረቃ ቅሪቶች እንደሆኑ ይታመናል። በሰባት የተለያዩ ቀለበቶች የተገነቡት እነዚህ የሰማይ አካላት ስፍር ቁጥር የሌላቸው የበረዶ ቁርጥራጮችን ይይዛሉ እና በከባቢ አየር አቧራ የተሸፈኑ ናቸው። ትክክለኛው እድሜያቸው የክርክር ርዕስ ሆኖ ሳለ፣ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአንጻራዊ ሁኔታ ወጣት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምናልባትም ከ 400 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተፈጠሩ - የሳተርን ዕድሜ ከአሥረኛው ዕድሜ በታች።
በአሁኑ ጊዜ የሳይንስ ሊቃውንት የሳተርን ቀለበቶች ወደ ፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ በሚወርዱ የበረዶ ቅንጣቶች ውስጥ ያለማቋረጥ እየተበታተኑ መሆናቸውን ተረድተዋል። እ.ኤ.አ. በ2025 ሳተርን ከምድር ጋር ጠርዙን ያስተካክላል፣ ይህም የሚያማምሩ ቀለበቶቿን ሙሉ በሙሉ የማይታዩ እንዲሆኑ ያደርጋል። ይህ ክስተት በእግር ኳስ ሜዳ በሩቅ ጫፍ ላይ የተቀመጠ ወረቀትን ለመለየት ከመሞከር ጋር ሊመሳሰል ይችላል። ሆኖም ይህ መጥፋት ጊዜያዊ ብቻ ነው።
ሳተርን የ29.5 አመት የምሕዋር ዳንሱን ስትቀጥል ቀስ በቀስ ዘንበል ብሎ ሌላኛውን ቀለበቱን ያሳያል እና በ2032 ከፍተኛ ማሳያ ያቀርባል። ይህ የሰማይ ዘንበል የሳተርን ጨረቃ እይታን ያሳድጋል፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣቸዋል። የሰማይ አካላት.
ወደ መጥፋት ቀለበቶች መቁጠር በጀመረበት ጊዜ ሳተርን አሁንም በምሽት ለዋክብት እይታ በጣም ጥሩ ቦታን ይሰጣል። የቀለበቶቹ አስደናቂ ውበት ከመንሸራተታቸው በፊት በእጃቸው በቴሌስኮፕ ለመያዝ ጊዜ ነው።
በየጥ:
1. የሳተርን ቀለበቶች ከምን የተሠሩ ናቸው?
የሳተርን ቀለበቶች በዋነኛነት የበረዶ ቅንጣቶችን ያቀፈ ሲሆን ይህም ትንሽ ክፍልፋይ ከዓለት ፍርስራሾች እና አቧራ ጋር።
2. ቀለበቶቹ እንዴት የተዋቀሩ ናቸው?
ቀለበቶቹ በሳተርን ዙሪያ ምህዋር ውስጥ ካሉ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ጥቃቅን ቅንጣቶች የተሠሩ ናቸው። በጣም ሰፊ ናቸው ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀጭን ናቸው, በአማካይ 10 ሜትር ያህል ውፍረት አላቸው.
3. የሳተርን ቀለበቶችን ከምድር ማየት እንችላለን?
አዎን, በጥሩ ሁኔታ ውስጥ በትንሽ ቴሌስኮፕ ወይም ከፍተኛ ኃይል ያለው ቢኖክዮላስ, የሳተርን ቀለበቶች ከምድር ላይ ሊታዩ ይችላሉ.
4. የሳተርን ጨረቃዎች ቀለበቶቹን የሚነኩት እንዴት ነው?
የሳተርን ጨረቃዎች ከቀለበቶቹ ጋር የስበት መስተጋብር አላቸው፣ አወቃቀራቸውን እና ቅርጻቸውን ይቀርፃሉ። አንዳንድ “የእረኛ ጨረቃዎች” በመባል የሚታወቁት ጨረቃዎች ከቀለበቶቹ ጠርዝ አጠገብ ይሽከረከራሉ እና መንገዶቻቸውን እና ጠርዞቻቸውን ለመጠበቅ ይረዳሉ።
5. የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮዎች ስለ ሳተርን ቀለበቶች ምን አስተምረውናል?
እንደ ቮዬጀር 1 እና 2 ያሉ የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮዎች እንዲሁም ካሲኒ ኦርቢተር ዝርዝር ምስሎችን እና መረጃዎችን አቅርበዋል፣ ይህም የሳተርን ቀለበቶችን እና የፀሐይ ስርዓታችንን ስለሚቀርጹ ሂደቶች ያለንን ግንዛቤ በእጅጉ አሻሽለዋል።
(ምንጭ፡ Earth.com)