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ሳይንስ

የሳተርን ቀለበቶች፡ ወጣት እና ተለዋዋጭ ፍጥረት

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 28, 2023
የሳተርን ቀለበቶች፡ ወጣት እና ተለዋዋጭ ፍጥረት

ተመራማሪዎች የሳተርን ምልክት የሆኑ ቀለበቶች በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ሳይሆኑ በመቶ ሚሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ወደ ሕልውና የመጡት ለሚለው ንድፈ ሐሳብ ድጋፍ የሚሰጥ ሲሙሌሽን አጠናቀዋል። በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ ቀለበቶቹ የተፈጠሩት በቅርብ ጊዜ ውስጥ በሁለት የበረዶ ጨረቃዎች ግጭት ነው የሚለውን ሀሳብ አቅርቧል። ይህ ማስመሰል ጠንካራ አካላት ወደ ጅምላ ጋዝ ወደ ሚሽከረከር እና ፈሳሽ ዲስክ የሚቀየሩበት ትርምስ ሊከሰት ወደሚችል ክስተት ፍንጭ ይሰጣል።

የሳይንስ ሊቃውንት በአንድ ወቅት የሳተርን ቀለበቶች በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ዓመታት እንደነበሩ ያምኑ ነበር, ነገር ግን ከካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር የተገኘው ማስረጃ ከዚህ ሃሳብ ጋር ይቃረናል. ቀለበቶቹ በጣም አንጸባራቂ እና ንጹሕ ሆነው ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ታይተዋል፣ ይህም በቅርብ ጊዜ እንደተፈጠሩ ይጠቁማል። ሳይንቲስቶች የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ በመረዳት ሌሎች ፕላኔቶች እና ጨረቃዎች አፈጣጠር ላይ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።

በዶ/ር ጃኮብ ኬገርሬስ እና ባልደረቦቻቸው ከናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል ያደረጉት አስመስሎ መስራት ቀለበቶቹ የተፈጠሩት በሁለት ጨረቃዎች ግጭት ነው የሚለውን መላ ምት ፈትኗል። ቡድኑ በጨረቃዎች መካከል ያለው ተጽእኖ የሮቼ ገደብ ተብሎ የሚጠራውን ድንበር የሚያቋርጡ የተትረፈረፈ የቀዘቀዙ ፍርስራሾችን እንደሚያመጣ ተገንዝቧል። ይህ ፍርስራሽ ዛሬ እንደምናያቸው ሊጠራቀም እና ቀለበቶቹን ሊፈጥር ይችላል. በተጨማሪም የተረፈው ሸርጣኖች ከሌሎች ሳተላይቶች ጋር ተጋጭተው ሊሆን ይችላል ይህም አዲስ ጨረቃን ለመፍጠር አስተዋፅዖ አድርጓል።

ይህ ጥናት በሳተርን ጨረቃዎች ጥናት ላይም አንድምታ አለው። ቀለበቶቹ ቀደም ብለው ከሚያምኑት ያነሱ ከሆኑ የአንዳንድ ጨረቃዎች መኖሪያነት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል. የሳይንስ ሊቃውንት አንዳንድ የሳተርን ጨረቃዎች ህይወትን ሊደግፉ የሚችሉ የከርሰ ምድር ውቅያኖሶች ሊኖራቸው እንደሚችል ይገምታሉ። ነገር ግን፣ እነዚህ ጨረቃዎች ወጣት ከሆኑ፣ በህይወት የመኖር እድላቸው ሊቀንስ ይችላል።

ይህ ጥናት ለሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ ትክክለኛ መልስ ባይሰጥም፣ ተለዋዋጭ እና ተለዋዋጭ ተፈጥሮአቸውን አጉልቶ ያሳያል። ቀለበቶቹ የማይለዋወጡ ማስጌጫዎች ከመሆን ይልቅ ያለማቋረጥ የሚሻሻሉ ጊዜያዊ አወቃቀሮች ናቸው። የሳይንስ ሊቃውንት የሳተርን ቀለበቶች መፈጠርን መረዳታችን የፀሐይ ስርዓታችንን የሚቀርጹትን አስደናቂ ሂደቶች እንዲያደንቁ ያስችላቸዋል።

ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል
- የናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል

By ሮበርት አንድሪው

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