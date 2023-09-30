በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ በቅርቡ የተደረገ ጥናት ስለ ሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ አዲስ ንድፈ ሐሳብ አቅርቧል። ቀለበቶቹ በቢሊዮን የሚቆጠሩ አመታትን ያስቆጠሩ ናቸው ተብሎ ከቀደመው እምነት በተቃራኒ፣ ጥናቱ በአንጻራዊ ሁኔታ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተፈጠሩ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል፣ ምናልባትም ከጥቂት መቶ ሚሊዮን አመታት በፊት ሁለት ትናንሽ የበረዶ ጨረቃዎች በመጋጨታቸው ሊሆን ይችላል።
ከናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል በJakob Kegerreis የሚመራው የምርምር ቡድኑ በሱፐር ኮምፒዩቲንግ ሲስተም በመጠቀም ግምታዊ ግጭቱን እና ውጤቱን ለመፍጠር አስመስሎ መስራትን አድርጓል። የማስመሰል ውጤቶች ቀለበቶቹ በዚህ መንገድ ሊፈጠሩ ይችሉ ነበር የሚለውን መላምት ደግፈዋል።
ብዙ ሳተላይቶች ያሉት ሳተርን እንደ ሚኒ-ሶላር ሲስተም ያገለግላል እና ስለ ፕላኔቶች እና ጨረቃ አፈጣጠር ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በካርኔጊ የሳይንስ ተቋም የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ስኮት ሼፓርድ የሳተርን ቀለበቶች የፕላኔቷን ታሪክ ለመረዳት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የሰማይ አካላትን አፈጣጠር በማጥናት ረገድ ሰፋ ያለ አንድምታ እንዳላቸው ያስረዳሉ።
ቀደም ሲል በካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር የሳተርን ቀለበቶች ላይ የተደረጉ ምልከታዎች በጣም ንጹህ እና የሚያብረቀርቅ መስለው ቢታዩም በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ዕድሜ ያስቆጠሩ መሆናቸውን አረጋግጧል። ይህም ሳይንቲስቶች ዕድሜያቸውን እንዲጠራጠሩ እና አማራጭ ማብራሪያዎችን እንዲያስቡ አድርጓቸዋል. ቀለበቶቹ በሥርዓተ-ሥርዓተ-ሥርዓት ምስቅልቅልቅል የመጀመሪያዎቹ ቀናት ውስጥ ካልተፈጠሩ ፣የመጡት በቅርብ ጊዜ መሆን አለበት።
በአዲሱ ጥናት መሰረት፣ በሁለት የበረዶ ጨረቃዎች መካከል የሚፈጠር ግጭት የቀዘቀዙ ፍርስራሾችን ሊፈጥር ይችል የነበረ ሲሆን በመጨረሻም ቀለበቶችን ይፈጥራል። ከእነዚህ ነገሮች መካከል አንዳንዶቹ ከሌሎች ሳተላይቶች ጋር ተጋጭተው አዲስ ጨረቃን ፈጥረው ሊሆን ይችላል። ተመራማሪዎቹ የሳተርን ሁለተኛዋ ትልቅ ጨረቃ እንደ Rhea ያሉ ጨረቃዎች የእነዚህ “አዲስ የተለቀቁ” ጨረቃዎች ምሳሌ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጠቁመዋል።
ይህ ጥናት የሳተርን ቀለበቶች መፈጠር ላይ የተወሰነ ብርሃን ቢፈጥርም የትውልድ አመጣጣቸውን ጥያቄ በትክክል አይመልስም። ቢሆንም፣ የቀለበቶቹን ተለዋዋጭ ተፈጥሮ አጉልቶ ያሳያል እና የማይለዋወጥ ማስጌጫዎች ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ ይሞግታል። ግኝቶቹ በአንዳንድ የሳተርን ጨረቃዎች ላይ ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ የከርሰ ምድር ውቅያኖሶች ሊኖሩ እንደሚችሉም አንድምታ አለው ምክንያቱም እድሜያቸው ለህይወት መፈጠር ሁኔታዎች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል.
የሳተርን ቀለበቶችን ምስጢር እና በስርአተ-ፀሀይ ስርዓት ውስብስብ ሁኔታ ውስጥ ያላቸውን ቦታ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እና ምልከታዎች ያስፈልጋሉ።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል
- ኒው ዮርክ ታይምስ