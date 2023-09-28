የናሳ ምርምር የሳተርን ቀለበት አመጣጥ ገልጿል።

በናሳ እና በአጋሮቹ የተደረገ አዲስ ጥናት የሳተርን አይነተኛ ቀለበቶች አመጣጥ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ቀለበቶቹ በመቶ ሚሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ተጋጭተው ከተሰባበሩት የሁለት በረዷማ ጨረቃ ቅሪቶች ሊሆን ይችላል።
ተመራማሪዎቹ በቅድመ ጨረቃዎች መካከል የተለያዩ የግጭት ሁኔታዎችን ለመፍጠር የላቀ ማስመሰያዎችን ተጠቅመዋል። እነዚህ ማስመሰያዎች የተካሄዱት ከቀደምት ጥናቶች በ100 እጥፍ በሚበልጥ ጥራት ነው፣የክፍት ምንጭ የማስመሰል ኮድ፣ SWIFT።
የሳተርን ቀለበቶች በሮቼ ገደብ ውስጥ ይኖራሉ፣ ይህም ከፕላኔታችን እጅግ በጣም ርቆ የሚገኘው የስበት ሃይሉ ጠንካራ ከሆነ ትላልቅ የድንጋይ እና የበረዶ አካላትን ለመስበር ነው። በግጭቱ ክስተት ወደ 200 በሚጠጉ የማስመሰያ ዘዴዎች፣ ተመራማሪዎቹ የተለያዩ የግጭት ሁኔታዎች ትክክለኛውን የበረዶ መጠን ወደ ሳተርን ሮቼ ገደብ መበተን እና በመጨረሻም ቀለበቶቹን ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ደርሰውበታል።
በምርምርው የተገኘው አስገራሚ ግኝት በሳተርን ቀለበቶች ውስጥ አለት አለመኖሩ ነው. በዱራም ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር እና የጥናቱ ተባባሪ ፕሮፌሰር ቪንሰንት ኤኬ እንደሚሉት በበረዶው ቅድመ አያት ጨረቃ መካከል የተፈጠረው ግጭት የድንጋይ ንጣፍ በተከማቸ ሁኔታ እንዲበታተን አድርጓል፣ የበረዶ ቅንጣቶችም በስፋት ተሰራጭተዋል።
ተመራማሪዎቹ በሁለቱ ጨረቃዎች መካከል ያለው ግጭት በፀሃይ ስበት ስበት ተፅእኖ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ብለው ይገምታሉ። በጊዜ ሂደት እነዚህ ተፅዕኖዎች የሳተርን ዙሪያ የጨረቃን ምህዋሮች መረጋጋት አበላሹት፣ መንገዶቻቸው እርስ በርስ እንዲተሳሰሩ እና ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ተጽእኖ አስከትለዋል።
የቡድኑ ግኝቶች የሳተርን አስደናቂ ቀለበቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ዘ አስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ ታትመዋል።
ምንጮች:
- ናሳ ማርሻል ትዊተር መለያ
- አስትሮፊዚካል ጆርናል