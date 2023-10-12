በመላው ዩኤስ መንገዱን ለመስራት ያልተለመደ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ

ቅዳሜ ኦክቶበር 14 ብርቅ የሆነ የፀሃይ ግርዶሽ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ይደርሳል። ግርዶሹ አላስካን ጨምሮ በሁሉም አህጉራዊ ግዛቶች ይታያል። ነገር ግን፣ በደቡብ ምዕራብ ቨርጂኒያ፣ የተበታተነ ገላ መታጠቢያዎች በከፊል ግርዶሽ እይታ ላይ ጣልቃ እንደሚገቡ ይጠበቃል።
የዓመት ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት ስትያልፍ ጊዜያዊ የቀን ብርሃን መፍዘዝን ያስከትላል። በዚህ ልዩ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ከምድር የበለጠ ትራቃለች, ይህም ከፀሐይ ያነሰ ትመስላለች. ይህ "annular" የሚል ስም ይሰጠዋል እና ፀሐይ ከጨረቃ በስተጀርባ ሲያበራ "የእሳት ቀለበት" ተጽእኖ ይፈጥራል.
የግርዶሹ መንገድ ከደቡብ ኦሪገን ጀምሮ እና በቴክሳስ በኩል በምዕራብ ዩኤስ በኩል ይንቀሳቀሳል። በሮአኖክ፣ ፀሀይ በግምት 40% ቢበዛ ግርዶሽ ይሆናል። ዝግጅቱ በሙሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው 2 ሰአት ከ48 ደቂቃ ይወስዳል። ጨረቃ በ EDT እኩለ ቀን ላይ በፀሐይ ፊት መንቀሳቀስ ትጀምራለች ፣ ከፍተኛው ግርዶሽ በግምት 1:15 pm ላይ ነው የጨረቃ እና የፀሐይ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ግንኙነት ከምሽቱ 3:00 በፊት ይሆናል ።
ግርዶሹ በአየር ሁኔታ ላይ ተፅዕኖ ይኖረዋል, ምክንያቱም ቀዝቃዛው የፊት ለፊት የተበታተነ ዝናብ ወደ ክልሉ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል. ደመናማ ሰማይ የግርዶሹን እይታ ለአብዛኛው ቅዳሜና እሁድ ሊዘጋው ይችላል። ሆኖም፣ ከዳመና ሽፋን ጋር እንኳን፣ ከግርዶሽ ጋር የተያያዘው ትንሽ የቀን ጨለማ አሁንም ሊታወቅ ይችላል።
የዓኑላር ግርዶሹን ማየት ለሚችሉ ሰዎች በቀጥታ ወደ ፀሀይ ሲመለከቱ ለፀሀይ እይታ ተብሎ የተነደፈ ልዩ የአይን መከላከያ መልበስ አስፈላጊ ነው። የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮች ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው እና ከፀሐይ መነፅር ጋር እኩል አይደሉም። በካሜራ ሌንስ፣ በቴሌስኮፕ ወይም በባይኖክዩላር በኩል ፀሀይን ማየት በጣም ተስፋ አይቆርጥም ምክንያቱም የተከማቸ የፀሐይ ጨረሮች ከፍተኛ የአይን ጉዳት ስለሚያስከትሉ ነው።
ከ2017 ግርዶሽ የግርዶሽ መነፅርዎን ማግኘት ካልቻሉ፣ የስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት 5 ሚሊዮን የፀሐይ መመልከቻ መነፅሮችን በአሜሪካ ውስጥ በ10,000 ቤተ-መጻሕፍት አሰራጭቷል።
የዚህ ቅዳሜና እሁድ ዓመታዊ ግርዶሽ በአከባቢዎ የማይታይ ከሆነ መጨነቅ አያስፈልግም። ሌላ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በሚቀጥለው አመት በሚያዝያ ወር እንደሚከሰት ይጠበቃል፣ ይህም ከቴክሳስ ወደ ሜይን አቋርጦ ይሄዳል። በሮአኖክ፣ በኤፕሪል 88፣ 8 በዚህ ክስተት 2024% የሚሆነው ፀሀይ በጨረቃ ይሸፈናል።
ምንጭ፡ WDBJ
ትርጓሜዎች
የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከፀሐይ ፊት ለፊት ስትያልፍ ነው, ይህም "የእሳት ቀለበት" ተጽእኖ ይፈጥራል, ፀሐይ ከጨረቃ በስተጀርባ ስታበራ.
የፀሐይ ግርዶሽ መነፅር ለፀሀይ እይታ ተብሎ የተነደፈ ልዩ የአይን መከላከያ ሲሆን በግርዶሽ ወቅት በቀጥታ ፀሀይን ሲመለከት አይንን ለመከላከል አስፈላጊ ነው።