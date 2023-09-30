ኮምፒውተሮች የዳይኖሰር መጥፋት መንስኤን ይወስናሉ።

ከዳርትማውዝ ኮሌጅ የተመራማሪዎች ቡድን ዳይኖሶሮችን ያጠፋውን የ Cretaceous-Paleogene የመጥፋት ክስተት መንስኤ ለማወቅ የቤኤዥያን የተገላቢጦሽ ሞዴል ዘዴን ተጠቅመዋል። ተመራማሪዎቹ የጂኦሎጂካል እና የአየር ንብረት መረጃዎችን በመተንተን ከቅሪተ አካላት መዝገብ ጋር የሚመሳሰል ሁኔታ ፈጥረዋል። የእነርሱ አድሎአዊ ያልሆነ የኮምፒዩተር ሞዴል በዲካን ትራፕስ ጋሻ እሳተ ገሞራ በ300,000 ዓመታት ጊዜ ውስጥ የሚለቀቁት ጋዞች የመጥፋት ክስተትን ለመቀስቀስ በቂ መሆናቸውን ወስኗል። ይህ አድሎአዊ ያልሆነ አካሄድ ስለ ዳይኖሶሮች መጥፋት መንስኤ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ኦቲዝም እና ADHD ያለባቸው ልጆች BPA ማጽዳት ይቸገራሉ።
ፕላስቲኮችን ለማምረት ጥቅም ላይ የሚውለው ቢስፌኖል ኤ (ቢፒኤ) የኬሚካል ውህድ የኢንዶሮኒክን የሚረብሽ ተጽእኖ እንዳለው ተረጋግጧል። በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር እና ትኩረትን የሚቀንስ ሃይፐርአክቲቪቲ ዲስኦርደር (ADHD) ያለባቸው ህጻናት BPAን ከስርዓታቸው የማፅዳት አቅማቸው ይቀንሳል። ባለፉት አመታት ለሁለቱም ሁኔታዎች ምርመራዎች መጨመርን ግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው. የእነዚህ በሽታዎች ብቸኛ መንስኤ BPA መጋለጥ ነው ብሎ ማሰብ የማይመስል ነገር ቢሆንም ለዕድገታቸው አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል።
አዲስ ቴክኒክ የ PFAS መርዞችን በከርሰ ምድር ውሃ ውስጥ ለማከም ተስፋን ያሳያል
በኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን በተበከለ የከርሰ ምድር ውሃ ውስጥ per- እና polyfluoroalkyl ንጥረ ነገሮች (PFAS) ለማከም አዲስ ዘዴ ፈጠረ። በአካባቢ ውስጥ በመቆየታቸው ምክንያት "ለዘላለም ኬሚካሎች" በመባል የሚታወቁት የ PFAS ውህዶች ከተለያዩ የጤና ጉዳዮች ጋር ተያይዘዋል. ተመራማሪዎቹ በፍሎረተሎመር ሰልፎናቶች ውስጥ ያለውን የኬሚካላዊ ትስስር ለማዳከም የአልትራሳውንድ መበላሸት ተጠቅመዋል፣ይህም በተለምዶ የእሳት ማጥፊያ አረፋዎች ውስጥ የሚገኘው የPFAS አይነት። ይህ ዘዴ ሁለቱንም የ PFAS መርዞች እና ፋርማሲዩቲካል በማዘጋጃ ቤት የቧንቧ እና የቆሻሻ ውሃ ውስጥ የማከም አቅምን ያሳያል።
የናሳ ጊዜ ያለፈበት ቪዲዮ የከዋክብት ቀሪዎችን ያሳያል
ናሳ ከ20,000 ዓመታት በፊት የፈነዳውን የአንድ ኮከብ ቅሪት የሚያሳይ ጊዜ ያለፈበት ቪዲዮ ለቋል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም በሳይግነስ ሉፕ ኔቡላ ውስጥ ያለውን የሱፐርኖቫ አረፋ በከፊል ተመልክተዋል። በጊዜ ያለፈው ቀረጻው እንደሚያሳየው የኮከቡ ቁርጥራጭ በሰዓት በግማሽ ሚሊዮን ማይል ፍጥነት ወደ ህዋ እየተጎዳ ነው። ይህ አጓጊ ቪዲዮ እየተካሄደ ያለውን ፍንዳታ ፍንጭ ይሰጣል እና ስለ ከዋክብት ቅሪቶች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
የሐቀኝነት ማጣት ውጤቶች
በማህበራዊ ሳይንስ ተመራማሪዎች "ሐቀኝነት ፍሳሽ" የሚባል አዲስ ክስተት ተለይቷል. ይህ ቃል የሚያመለክተው ማጭበርበር ከሚበዛባቸው አካባቢዎች የመሰደድ ቅን ግለሰቦችን ዝንባሌ ነው። ይህ ፍልሰት የሁለትነት አዙሪትን ይፈጥራል፣ ይህም ዝቅተኛ ጥራት ያለው የፖለቲካ አመራር እንዲኖር፣ የገቢ ዕድገት እንዲቀንስ እና የሰው ኃይል ምርታማነት እንዲቀንስ ያደርጋል። ለምሳሌ በጣሊያን ውስጥ የውሸት የልደት ምዝገባዎች የክልል ታማኝነት መለኪያ ሆነው ያገለግላሉ. ከከፍተኛ ኩረጃ አካባቢዎች ወደ ዝቅተኛ ኩረጃ አካባቢዎች የሚሰደዱ ሰዎች የልደት የምስክር ወረቀት የማግኘት እድላቸው አነስተኛ ነው። የሐቀኝነት ጉድለት የሚያስከትለውን መዘዝ መረዳቱ የበለጠ ሐቀኛ ማህበረሰቦችን ለመፍጠር ስልቶችን ያሳውቃል።
ምንጮች:
- "የዳርትማውዝ ተመራማሪዎች የዳይኖሰር መጥፋት መንስኤን ለማወቅ የኮምፒተር ሞዴልን አዘጋጅተዋል"
- "ኦቲዝም እና ADHD ያለባቸው ልጆች BPA ን የማጽዳት ችሎታ ቀንሷል ፣ የጥናት ግኝቶች"
- "በከርሰ ምድር ውሃ ውስጥ የ PFAS መርዞችን ለማከም አዲስ ቴክኒክ ተስፋን ያሳያል"
– “የናሳ ጊዜ ያለፈበት ቪዲዮ ወደ ህዋ የሚጎዱትን የከዋክብት ቅሪቶችን ይይዛል”
- "ተመራማሪዎች በማህበረሰቦች ውስጥ የሐቀኝነት ማጣት ውጤቶችን አግኝተዋል"