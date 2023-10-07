ከቢግ ባንግ በኋላ በፍንጥቅ ውስጥ የተፈጠሩ ጋላክሲዎች፣ ጥናት ተገኝቷል

በዚህ ሳምንት የጀምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ጋላክሲዎች አፈጣጠር አስገራሚ ግኝት አደረጉ። በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ጋላክሲዎች በጣም ብሩህ ፣ ግዙፍ እና አሮጌ መስለው ከቢግ ባንግ በኋላ ተፈጠሩ ፣ ይህም ለመደበኛው የኮስሞሎጂ ሞዴል ችግር ፈጠረ። ይሁን እንጂ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ሊቃውንት ቡድን የጋላክሲ አፈጣጠርን ለመቅረጽ የኮምፒዩተር ሲሙሌሽን ተጠቀመ እና በአምሳያው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ከዋክብት ፍንዳታ ውስጥ ተፈጥረዋል። ይህ የፈነዳ የኮከብ አፈጣጠር እንደ አንድሮሜዳ ካሉ ዘመናዊ ጋላክሲዎች የበለጠ ከፍተኛ መጠን ያለው ብርሃን አስገኝቷል። የከዋክብት አፈጣጠር ፍንዳታ ሱፐርኖቫስ ተከትሎ ወደ ጋላክሲው ውስጥ የሚወድቀውን ጋዝ ይለቀቅና አዲስ የኮከብ አፈጣጠር ዑደት ይፈጥራል። ይህ የጋላክሲ አፈጣጠር አዲስ ግንዛቤ ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
AI የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ የመንገድ ተዋጊን ለመቆጣጠር ይማራል።
በሲንጋፖር የቴክኖሎጂ እና ዲዛይን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የማጠናከሪያ ትምህርትን በመጠቀም ክላሲክ የመጫወቻ ማዕከል ጨዋታ የመንገድ ተዋጊን ለመጫወት የ AI ስርዓትን አሰልጥነዋል። ቀደም ሲል የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የማጠናከሪያ ትምህርት AI በ Chess እና Go ባሉ ጨዋታዎች ላይ የሰለጠኑ ተጫዋቾችን እንዲያሸንፍ ለማስተማር ሊያገለግል ይችላል። በጎዳና ተፋላሚ፣ የ AI ሲስተም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የመጀመሪያ እንቅስቃሴዎች ተሰጥቷል እናም በጊዜ ሂደት ስልቱን እና ባህሪያቱን አስተካክሎ ቀድመው የታቀዱትን ተቃዋሚዎች ለማሸነፍ ችሏል። ተመራማሪዎቹ የዚህ ጥናት ውጤት በሮቦቲክስ፣ በቪዲዮ ጌም ዲዛይን እና በራስ ገዝ መንዳት ላይ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት እንደሚችል ያምናሉ።
የሥርዓተ-ፆታ አድልኦ በቼዝ ደረጃዎች
በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት በወጣቶች የቼዝ ተጫዋቾች ደረጃ ላይ የስርዓተ-ፆታ አድሏዊነትን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝቷል። ወላጆች እና አሰልጣኞች የሴት ተጨዋቾችን ከፍተኛ አቅም ከወንዶች ተጫዋቾች ያነሰ ደረጃ የመያዝ እድላቸው ሰፊ ነው። በተጨማሪም አሰልጣኞች ሴት ተጨዋቾች በችሎታ ማነስ ምክንያት ጨዋታውን የማቋረጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው ብለው ማመን ችለዋል። እነዚህ አድሎአዊነት ሴቶች በቼዝ ውስጥ ዝቅተኛ ውክልና አስተዋጽኦ ሊሆን ይችላል; በአሁኑ ጊዜ የዩኤስ የቼዝ ፌዴሬሽን ተጫዋቾች 13% ብቻ ሴቶች ናቸው። ነገር ግን ጥናቱ በግብአት አሰልጣኞች ላይ አድሏዊነት አላገኘም እና ወላጆች በሴት እና ወንድ ተጫዋቾች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ፍቃደኞች ናቸው።
የሂፖ ቬጀቴሪያንነት ተግዳሮቶች
የዙሪክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጉማሬዎች በጥርሳቸው መጠንና አደረጃጀት ቀልጣፋ ቬጀቴሪያን ለመሆን ፈተናዎች እንደሚገጥሟቸው አረጋግጠዋል። ጉማሬዎች ትላልቅ መንጋጋዎች አሏቸው እና ጥርሳቸውን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ወደ 180 ዲግሪ ሊከፍቷቸው ይችላሉ። ነገር ግን የጥርሳቸው መጠንና አቀማመጥ መንጋጋቸውን ከጎን ወደ ጎን ከመፍጨት ስለሚከለክላቸው እፅዋትን ማኘክ አስቸጋሪ ያደርገዋል። ይህ የማኘክ ብቃት ማነስ ለዘመናዊ ከፊል-የውሃ አኗኗር አስተዋፅዖ አድርጓል።