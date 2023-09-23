የሸረሪት ሐር በጄኔቲክ የተሻሻሉ የሐር ትሎች፣ ሸረሪቶችን በማለፍ

ሳይንቲስቶች CRISPR-Cas9 ን በመጠቀም የሐር ትሎችን በጄኔቲክ በማስተካከል የሸረሪት ሐርን በማምረት ረገድ ሸረሪቶችን በተሳካ ሁኔታ አልፈዋል። የሸረሪት ሐር እንደ ከፍተኛ የመሸከም አቅም፣ ቧንቧነት፣ ጥንካሬ እና ተለጣፊነት ባሉ አስደናቂ ሜካኒካል ባህሪያቱ ይታወቃል። ይህ የቁሳቁስ ሳይንስ እድገት የተለያዩ እድሎችን ይከፍታል፣ ይህም ይበልጥ ዘላቂ እና ምቹ የሆኑ ልብሶችን ማዘጋጀት፣ አዲስ የጥይት መከላከያ ትጥቅ እና የባዮሜዲካል አፕሊኬሽኖችን ጨምሮ።
በሸረሪቶች የሸረሪት ሐር ማምረት ለተወሰኑ ዓላማዎች የተገደበ ነው. ስለዚህ ተመራማሪዎች የበለጠ ታዛዥ የሆነ የሸረሪት ሐር ምንጭ ለማግኘት ፈልገው ነበር። ወርቃማ መልሶ ማግኛዎች እንደ አማራጭ ወደ አእምሯቸው ሊመጡ ይችላሉ፣ ነገር ግን በቻይና ያሉ ተመራማሪዎች በተለያዩ አስፈላጊ ምክንያቶች የሐር ትሎችን መርጠዋል። በጄኔቲክ የተሻሻሉ የሐር ትሎች የሸረሪት ሐርን ያመርታሉ, ይህም ተስማሚ የሐር አምራቾች ያደርጋቸዋል.
ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር ሊያደርስ ነው።
ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከ101955 የቤኑ አስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር ለማድረስ ተዘጋጅቷል። መንኮራኩሯ 4 ቢሊየን ማይል ርቀትን ከሸፈነች በኋላ በፓራሹት በተጣለ የናሙና ካፕሱል ከቤንኑ ግማሽ ኪሎ ግራም የሚደርስ የቦታ ፍርስራሽ በተሳካ ሁኔታ ሰበሰበ። ይህ ተልዕኮ ስለ ስርዓታችን አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ያለመ ነው።
ቤንኑ አደገኛ ሊሆን የሚችል ነገር እና የአፖሎ ቡድን አካል የሆነው ምድር-አቋራጭ የካርቦን አስትሮይድ አካል ነው። በ 2178 እና 2290 መካከል በምድር ላይ ተጽእኖ የመፍጠር እድሉ ትንሽ ነው. ናሙናውን በማጥናት ተመራማሪዎች ስለ የፀሐይ ስርዓት ታሪክ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ.
በPrimates ውስጥ ብሩህ ቀለም የማህበራዊ ግንኙነት ዓላማዎችን ያገለግላል
አጥቢ እንስሳት ብዙውን ጊዜ ድምጸ-ከል የተደረገባቸውን ቀለሞች ሲያሳዩ፣ በፕሪምቶች መካከል ልዩ ሁኔታዎች አሉ። በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ደማቅ ቀለም በአንዳንድ ፕሪምቶች ውስጥ ጥሩ የቀለም እይታ በሌላቸው ዝርያዎች ውስጥ እንደ ማህበራዊ ግንኙነት ሆኖ ያገለግላል። ይህ ደማቅ ቀለም ከመራባት እና ከማህበራዊ ተዋረድ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ያስተላልፋል.
ቀደም ሲል በአጥቢ እንስሳት ውስጥ ደማቅ ቀለም ከተሻሻለ የቀለም እይታ ጋር እንደሚመሳሰል ይታመን ነበር. ነገር ግን፣ ይህ ጥናት ያንን ግምት የሚፈታተን እና የቀለም አጠቃቀምን በቀዳሚ ማህበራዊ ግንኙነት ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የኢኮኖሚ እድገትን እንደገና ማገናዘብ: እድገት እና እድገት
የአየር ንብረት ለውጥ ለአለም ኢኮኖሚ እና ለሰው ልጅ ህልውና ፈተናዎች ሲፈጥር፣ ፖሊሲ አውጪዎች "አረንጓዴ እድገት" እንደ መፍትሄ ይደግፋሉ። ይህ ጽንሰ-ሀሳብ የሚያመለክተው የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀትን በመቀነስ እና ዘላቂነትን በማጎልበት ኢኮኖሚያዊ እድገትን ማስመዝገብ እንደሚቻል ነው። ይሁን እንጂ ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ ምሁራን በዚህ አካሄድ ላይ ጥርጣሬያቸውን ይገልጻሉ.
በምትኩ፣ አንዳንድ ምሁራን አማራጭ ምሳሌዎችን ያቀርባሉ። ከእንደዚህ ዓይነቶቹ ምሳሌዎች አንዱ "እድገት" ነው, እሱም የቁሳቁስ ፍጆታን ለማቀድ የታቀደ ነው. ሌላው አመለካከት "እድገት" ነው, እሱም በጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ዕድገት ላይ ብቻ ሳያተኩር ዘላቂነትን ያጎላል. እነዚህ አማራጭ አካሄዶች የባህላዊ የኢኮኖሚ ዕድገት ሞዴሎችን አካባቢያዊ እና ማህበራዊ መዘዞችን ለመፍታት ያለመ ነው።
Hungrier Supermasive Black Holes፡ ፈጣን የቁስ ፍጆታ
በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት እንደሚያመለክተው እጅግ በጣም ግዙፍ የሆኑ ጥቁር ጉድጓዶች ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ በፍጥነት በዙሪያው ያሉትን ነገሮች ሊበሉ ይችላሉ. እነዚህ ጥቁር ጉድጓዶች በዙሪያው ያለውን የቦታ-ጊዜን በማጣመም የማጠራቀሚያው ዲስክ ወደ ውስጣዊ እና ውጫዊ ቀለበቶች እንዲቆራረጥ ያደርገዋል. የውስጠኛው ቀለበት ሲበላ, ውጫዊው ዲስክ የተበላውን ንጥረ ነገር ይሞላል, ይህም ቀጣይ ሂደትን ያመጣል.
ይህ ግኝት በጣም ረዘም ያለ የፍጆታ ሂደትን የሚጠቁሙትን ነባር ሞዴሎችን ይፈትሻል። ጽንሰ-ሐሳቡ ትክክል ከሆነ፣ ቀደም ሲል ከተገመተው በመቶዎች ከሚቆጠሩ ዓመታት ይልቅ የቁስ ፍጆታ ሙሉ ዑደት ወራት ይወስዳል።
ምንጮች:
– የሸረሪት ሐር ውህድ፡ CRISPR-Cas9 የሐር ትል ማሻሻያ
- ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከቤንኑ አስትሮይድ ናሙና ያቀርባል
- ብሩህ ቀለም በ Primates ለማህበራዊ ግንኙነት
- የኢኮኖሚ እድገትን እንደገና ማጤን-የዕድገት እና የእድገት ምሳሌዎች
- ፈጣን የቁስ ፍጆታ በሱፐርማሲቭ ጥቁር ሆልስ