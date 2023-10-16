አመታዊ ግርዶሽ ከጠፈር በ Earth-Observation Satellites ታይቷል።

በኦክቶበር 14 ላይ የተከሰተው የዓመታዊ ግርዶሽ አስደናቂ የሰማይ ክስተት ጨረቃ የፀሐይን መሃከል ስትዘጋ፣ በዚህም ምክንያት በዳርቻዋ ዙሪያ የሚነድ የብርሃን ቀለበት ተፈጠረ። ግርዶሹ የታየዉ GOES-East እና GOES-Westን ጨምሮ በብሔራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA) በሚመሩ የምድር ምልከታ ሳተላይቶች ነው።
ምንም እንኳን የዓመቱ ግርዶሽ ከመሬት ላይ እንደ ወርቃማ ቀለበት ቢመስልም በ NOAA ሳተላይቶች የተነሱት ምስሎች የበለጠ ጥቁር እና የበለጠ አስከፊ የሆነ ጥላ በምድር ላይ እንደሚጠርግ አሳይተዋል። ይህ ጥላ የተፈጠረው ጨረቃ በግርዶሽ መንገድ ላይ ከፀሐይ ፊት ለፊት ስታልፍ ነው።
የዓመታዊው ግርዶሽ በኦሪገን የጀመረው በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ባሉ በርካታ ግዛቶች ውስጥ ከመጓዙ በፊት፣ ከዚያም የሜክሲኮን ባሕረ ሰላጤ ወደ ሜክሲኮ፣ መካከለኛው አሜሪካ በማለፍ እና በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ከመጠናቀቁ በፊት ነው። ሳተላይቶቹ የጨረቃ ጥላ ከላይ ከግራ ወደ ታች በቀኝ በኩል በሰያፍ አቅጣጫ ሲያልፍ የሚያሳይ ጊዜ ያለፈበት ቀረጻ አሳይተዋል።
በኮሎራዶ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኘው የትብብር ተቋም (CIRA) ከ GOES-ምዕራብ ሳተላይት ምስሎችን ለቋል፣ ይህም ስለ ግርዶሹ የተለየ እይታ ነበረው። እነዚህ ምስሎች የጨረቃ ጥላ ከምእራብ ዩኤስ ወደ ደቡብ አሜሪካ ሲንቀሳቀስ ያሳያሉ።
የዓመት ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር ገጽ ርቃ በምትገኝበት ጊዜ ሲሆን ይህም ከፀሐይ ጋር ሲወዳደር አነስተኛ መጠን ይኖረዋል። በውጤቱም, ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ አይዘጋውም, አስደናቂውን "የእሳት ቀለበት" ውጤት ይፈጥራል.
ይህ አመታዊ ግርዶሽ በሚያዝያ 8, 2024 በዩኤስ ውስጥ ለሚታየው አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ማራኪ ሙቀት ሆኖ አገልግሏል ። በመጪው አጠቃላይ ግርዶሽ ጨረቃ ፀሀይን ሙሉ በሙሉ ትሸፍናለች እና የድጋፍ መንገዱም እስከ እ.ኤ.አ. ሜክሲኮ በሰሜን ምስራቅ አሜሪካ በኩል እና ወደ ካናዳ።
ምንጮች:
- ብሔራዊ የውቅያኖስ እና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA)
- በከባቢ አየር ውስጥ ምርምር የትብብር ተቋም (CIRA) በኮሎራዶ ስቴት ዩኒቨርሲቲ