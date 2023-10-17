ጥልቅ የጠፈር የአየር ንብረት ተመልካች የፀሐይ ግርዶሽ አስደናቂ ፎቶን ወሰደ

ዲፕ ስፔስ የአየር ንብረት ኦብዘርቫቶሪ (DSCOVR) ሳተላይት፣ በናሳ፣ በናሽናል ውቅያኖስ እና በከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA) እና በዩኤስ አየር ሃይል በጋራ በመተባበር በፀሀይ ግርዶሽ የተከሰተውን “የእሳት ቀለበት” አስደናቂ ፎቶግራፍ በቅርቡ ቀርጿል። ኦክቶበር 14፣ 2023። ይህ ግርዶሽ በመላው አሜሪካ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሰማይ ተመልካቾችን አክብሯል፣ እና የ DSCOVR ልዩ እይታ 1 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ያለው እይታ አስደናቂ እይታን ሰጥቷል።
በ DSCOVR የተነሳው ምስል ፕላኔታችንን በሚያንጸባርቁ ሰማያዊ ቀለሞች ላይ ከጠፈር ጥቁርነት ጋር ያሳያል። ነገር ግን፣ የሰሜን አሜሪካ ከፍተኛ ክፍል በጨረቃ ግርዶሽ ጥላ የተነሳ ድምጸ-ከል የተደረገ ይመስላል። የዚህ ሳተላይት ዋና ተልእኮ የፀሐይ ንፋስን መከታተል እና የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ማሳደግ ነው። በተጨማሪም፣ ምድርን ለመመልከት እና እንደ የቅርብ ጊዜ የፀሐይ ግርዶሽ ያሉ አስደናቂ ክስተቶችን ለመያዝ የናሳን የምድር ፖሊክሮማቲክ ምስል ካሜራ (EPIC) ይጠቀማል።
የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ስትሰለፍ ዲስኩን ከእኛ እይታ በመከልከል ነው። በፕላኔታችን ዙሪያ ያለው የጨረቃ ምህዋር በፀሐይ ዙሪያ ከምትዞረው ጋር ሲነፃፀር በ 5 ዲግሪ ገደማ ዘንበል ያለ በመሆኑ እነዚህ አሰላለፍ በአንፃራዊነት ጥቂት ነው።
በቅርብ ግርዶሽ ወቅት፣ ጨረቃ እና ፀሀይ በምድር ሰማይ ላይ በግምት ተመሳሳይ መጠን ያላቸው መስለው ነበር። ይሁን እንጂ የጨረቃ ሞላላ ምህዋር ፀሀይን ሙሉ በሙሉ መሸፈን አልቻለችም ማለት ነው፣ በዚህም ምክንያት ዓመታዊ ወይም “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ ይሆናል። በዚህ ዓይነቱ ግርዶሽ ውስጥ ደማቅ የብርሃን ቀለበት በጨረቃ ዲስክ ዙሪያ. 130 ማይል ስፋት ባለው የጥፋት መንገድ ውስጥ የገቡ እድለኞች ይህን ድንቅ ክስተት አይተዋል።
ከ DSCOVR በተጨማሪ ሌሎች በመሬት ላይ የሚሽከረከሩ ሳተላይቶች የጨረቃ ጥላ ከደቡብ ምስራቅ ተነስቶ አሜሪካን ሲያቋርጥ የግርዶሹን ምስሎች እና ቪዲዮዎችን አንስተዋል።
ምንጮች:
- የምስል ክሬዲት፡ ብሬት Tingley/Space.com/Future
- ናሳ
- NOAA
- የአሜሪካ አየር ኃይል