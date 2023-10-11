በሐይቆች ውስጥ የማይክሮሲስቲን ስጋትን ሳተላይት መከታተል

የሳተላይት መረጃን በመጠቀም በሐይቆች ውስጥ የሚገኙ የማይክሮሲስተን በሰው ጤና ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቆጣጠር የሚያስችል አዲስ የግምገማ እቅድ ተዘጋጅቷል። በ eutrophication እና በሳይያኖባክቴሪያል አበባዎች ወቅት በሳይያኖባክቴሪያዎች የሚመረቱ ማይክሮሴስቲንቶች በዓለም ዙሪያ ለመጠጥ ውሃ ደህንነት ትልቅ ስጋት ይፈጥራሉ። በቻይና የሳይንስ አካዳሚ የናንጂንግ የጂኦግራፊ እና ሊምኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች ብርሃንን የማይወስዱ ወይም የማይበታተኑ በመሆናቸው ሳተላይት መረጃን በመጠቀም ማይክሮሲስቲንን በቀጥታ የመለየት ችግርን ለመፍታት ተጠቅመዋል።
በምትኩ ተመራማሪዎቹ ለማይክሮሲስቲን ምትክ ሆኖ የሚያገለግል የኦፕቲካል ውሃ ጥራት መለኪያ ለይተው አውቀዋል። ለሳይያኖባክቴሪያ ልዩ የሆነ እና እንደ ማይክሮሲስታንስ ላሉት ተመሳሳይ የአካባቢ ሁኔታዎች ምላሽ የሚሰጥ ፋይኮሲያኒን እንደ አመላካች ሊያገለግል እንደሚችል ተገንዝበዋል። በሁለት-ደረጃ የርቀት ዳሰሳ ግምገማ መርሃ ግብር ተመራማሪዎቹ የፒኮሲያኒን ትኩረትን ለመገመት እና በመቀጠልም የአደጋ መጠየቂያ ዘዴን በመጠቀም የማይክሮሲስቲን ጤና አደጋዎችን ለመገምገም ሞዴል ሠሩ።
ይህንን የግምገማ እቅድ በምስራቃዊ ቻይና በሚገኙ ሀይቆች ላይ በመተግበር፣ ተመራማሪዎቹ በ300m×300m ፒክስል ቦታ ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ አብዛኛው ትላልቅ ሀይቆች የማይክሮሳይስቲን ስጋት እንዳጋጠማቸው ደርሰውበታል። ይሁን እንጂ የከፍተኛ አደጋዎች ድግግሞሽ በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ነበር, ይህም በአብዛኛዎቹ የውሃ አካባቢዎች 1% ብቻ ነው. ይህ የሚያመለክተው ከማይክሮሴስቲን አንጻር ሲታይ, አብዛኛዎቹ የውሃ አካላት አሁንም እንደ የመጠጥ ውሃ ምንጮች ሊቆጠሩ ይችላሉ, ነገር ግን ከሳይያኖባክቲሪየም አበባዎች ላይ ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው.
ጥናቱ የሳተላይት የርቀት ዳሰሳ የማይክሮሲስቲን ስጋቶችን በመቆጣጠር እና በመገምገም ያለውን እምቅ አቅም አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች፡- የውሃ ጥናት (2023)። DOI: 10.1016/j.watres.2023.120648
ጥቅስ፡ ሳተላይት በሃይቆች ውስጥ ያለውን የማይክሮሳይቲን ስጋት በከፍተኛ ደረጃ ለመቆጣጠር ይረዳል (2023፣ ኦክቶበር 11) ኦክቶበር 11 2023 ከ[ምንጭ ድር ጣቢያ] የተገኘ።