በተለያዩ ምክንያቶች የኒው ዮርክ ከተማ መስመጥ ፣ የሳተላይት ምስሎች ተገለጡ

የናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ እና ሩትገርስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሳተላይት ምስሎችን በመጠቀም የኒውዮርክ ከተማን የተለያዩ ክፍሎች የመስጠም ሁኔታን በጥልቀት ተንትነዋል። ቀደም ሲል የወጡ ዘገባዎች የከተማዋ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ክብደት ለመስጠም ሚና እንደነበረው ቢገልጹም፣ አዲሱ ጥናት ግን ክስተቱ በተለያዩ ምክንያቶች መፈጠሩን ያሳያል።
ተመራማሪዎቹ ኢንተርፌሮሜትሪክ ሰው ሠራሽ አፐርቸር ራዳር (ኢንሳር) የተባለውን ቴክኒክ በመጠቀም በሜትሮፖሊታን አካባቢ ቀጥ ያለ የመሬት እንቅስቃሴን ሠሩ። የመስጠሙ ምክንያት እንደ የመሬት አጠቃቀም ልምዶች እና ከመጨረሻው የበረዶ ዘመን ጀምሮ ለረጅም ጊዜ የጠፉ የበረዶ ግግር በመኖራቸው ምክንያት መሆኑን ደርሰውበታል።
የመስጠም ዋና መንስኤዎች ልቅ እና የታመቀ አፈር መጨናነቅ ሲሆን ይህም በእንደዚህ አይነት አፈር ላይ እንደ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ያሉ ከባድ ሕንፃዎች ሲገነቡ ነው። በተጨማሪም፣ ከሺህ አመታት በፊት ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜው የበረዶ ዘመን ድረስ ያሉ የተፈጥሮ ሂደቶች ለመስጠም አስተዋፅዖ አድርገዋል።
ተመራማሪዎቹ በከተማው ውስጥ ልዩ የድጎማ ቦታዎችን ለይተው አውቀዋል፡ ከነዚህም መካከል የላጋርዲያ አውሮፕላን ማረፊያ ማኮብኮቢያ እና የአርተር አሼ ስታዲየም ዩኤስ ኦፕን የሚካሄድበት። እነዚህ ሁለቱም ቦታዎች የተገነቡት በቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ላይ ነው, ይህም ከአማካይ የመስጠም መጠን ከፍ ያለ መሆኑን ያብራራሉ.
የሚገርመው ነገር ጥናቱ በኒውዮርክ ከተማ መሬቱ እየጨመረ የሚሄድባቸውን ቦታዎችም አግኝቷል። በምስራቅ ዊሊያምስበርግ ብሩክሊን መሬቱ በዓመት ወደ 1.6 ሚ.ሜ ከፍ እያለ ሲሄድ በዉድሳይድ ኩዊንስ በ6.9 እና 2016 መካከል በአመት 2019 ሚ.ሜ ከፍ ብሏል።
ከባህር ጠለል መጨመር ጋር የተያያዘ የጎርፍ አደጋን ለመቅረጽ የቁመት የመሬት እንቅስቃሴን መረዳት ወሳኝ ነው። ተመራማሪዎቹ በባህር ዳርቻዎች መከላከያ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ከተሞች ከፍተኛ ጥራት ካለው የመሬት እንቅስቃሴ ግምት ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ያምናሉ።
ይህ ጥናት ለኒውዮርክ ከተማ መስመጥ አስተዋፅዖ ስላሉት ውስብስብ ነገሮች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች ለመቀነስ እነዚህን ለውጦች የመከታተል እና የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል።
ምንጭ፡ ሳይንስ (ዩአርኤል አልተሰጠም)