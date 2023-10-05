የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሳተላይት ህብረ ከዋክብት የምሽት ሰማይን በመመልከት ላይ ስለሚኖራቸው ተጽእኖ አሳስበዋል።

ከለንደን ኢምፔሪያል ኮሌጅ ተመራማሪዎችን ጨምሮ የአለም አቀፍ ሳይንቲስቶች ቡድን በመሬት ዙሪያ ስለሚዞሩ ትላልቅ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት እና የስነ ፈለክ ምልከታዎችን የማስተጓጎል አቅማቸው ስጋቱን ተናግሯል። ተመራማሪዎቹ ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ ያተኮሩትን ጽሁፍ በሳተላይት ብሉዋከር 3 ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም AST SpaceMobile ለአለም አቀፍ የሞባይል እና የብሮድባንድ አገልግሎቶች የታቀደ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት አካል ነው።
የብሉዋከር 3 ምልከታ እንደሚያሳየው በሌሊት ሰማይ ላይ ካሉት በጣም ደማቅ ነገሮች አንዱ ነው፣ ከደማቅ ኮከቦች በስተቀር ሁሉንም የሚያንጸባርቅ ነው። እነዚህ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት በአንፃራዊነት ወደ ምድር ቅርብ ከሆነው ቦታ እና መጠን አንፃር ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በምሽት ሰማይ ምልከታ እና በራዲዮ አስትሮኖሚ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ያሳስባቸዋል።
የምሽት ሰማይ በምድር ላቦራቶሪዎች ውስጥ ሊደረጉ የማይችሉ ሳይንሳዊ ሙከራዎች እንደ ልዩ ላብራቶሪ ሆኖ ያገለግላል። ከለንደን ኢምፔሪያል ኮሌጅ የፊዚክስ ሊቅ ዴቭ ክሌመንትስ እንደተናገሩት ይህ ባህላዊ ጠቀሜታም ስላለው ለህብረተሰቡ እና ለመጪው ትውልድ የሚጠቅም ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል።
ቺሊ፣ ዩኤስ፣ ሜክሲኮ እና አኦቴሮአ ኒው ዚላንድን ጨምሮ ከተለያዩ ድረ-ገጾች የተሰበሰበ መረጃ የብሉዋልከር 3ን ብሩህነት አረጋግጧል እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች መንገዱን በጊዜ ሂደት እንዲያሰሉ አስችሏቸዋል። ይህ መረጃ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእነዚህን ሳተላይቶች በመረጃዎቻቸው ውስጥ መኖራቸውን እንዲገምቱ ወይም በአጠቃላይ ከነሱ እንዲርቁ ይረዳል።
ይሁን እንጂ የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን ብሩህነት መቀነስ ፈታኝ ነው, እና ብዙውን ጊዜ ቦታቸውን መደበቅን ያካትታል, ይህም ጠቃሚ መረጃዎችን ማጣት ያስከትላል. በተጨማሪም የብሉዋልከር 3 በሬዲዮ ቴሌስኮፖች ላይ ለሚታዩት የሞገድ ርዝማኔዎች ለሬዲዮ አስትሮኖሚ ስጋት ይፈጥራል።
ሳተላይቱ ለሬዲዮ አስትሮኖሚ በተዘጋጁት የሬዲዮ ሞገዶች ላይ በንቃት ያስተላልፋል። የሬድዮ ጣልቃገብነት ነባር የክትትል ጥበቃዎች በቂ ላይሆኑ ስለሚችሉ በሚቀጥሉት አመታት እየጨመረ ከሚሄደው የሳተላይት ቁጥር እየጨመረ ከሚሄደው የቴሌስኮፖች ጥበቃ ውጤታማ ስልቶችን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል፣ በሲፒኤስ የሳትሁብ ተነሳሽነት ተባባሪ መሪ ማይክ ፔል እንደተናገረው።
የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ለአለም አቀፍ የግንኙነት ማሻሻያዎች ወሳኝ ሲሆኑ፣ በከዋክብት ምልከታ ላይ ያላቸው ጣልቃገብነት አጽናፈ ሰማይን የመረዳት እድገትን ያደናቅፋል። የእነዚህ ህብረ ከዋክብት መዘርጋት የጎንዮሽ ጉዳቶቻቸውን በጥንቃቄ በማጤን እና በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለመቀነስ ጥረት መደረግ አለበት.
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ጆርናል (ምንጭ ጽሑፍ)