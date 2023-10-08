ሳተላይት ከኮከቦች የበለጠ ደምቃለች ፣ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስጋት ይፈጥራል

ብሉዋልከር 3 የተሰኘው በቅርብ ጊዜ ወደ ህዋ ልታመጥቅ የምትችለው ሳተላይት ከአብዛኞቹ የሰማይ ኮከቦች የበለጠ ብሩህ ሆናለች፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የቁጥጥር እጦት እና የሳተላይት ህዋሶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ስጋት ፈጥሯል። እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 2022 በኤኤስቲ ስፔስ ሞባይል የተወነጨፈው ሳተላይት ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ ከዋለ ከስምንተኛው ደማቅ ኮከብ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መጠን ያበራል እና ከአለም አቀፍ ምክሮች በመቶዎች የሚቆጠሩ ብሩህ ይሆናል። ባለቤቶቹ ቢያንስ 100 ተጨማሪ ሳተላይቶችን ወደ ህዋ የማምጠቅ እቅድ አላቸው።
የብሉዋልከር 3 ብሩህ ገጽታ የፀሐይ ብርሃንን በሚያንጸባርቀው 64 ካሬ ሜትር የመገናኛ መስመር ምክንያት ነው። ሳተላይቱ ለብሉበርድ ምሳሌ ሆኖ የሚያገለግለው የሞባይል ግንኙነትን ለማሳደግ ታስቦ ነበር። ይሁን እንጂ የሳተላይቱ ብሩህነት የኦክላንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና የካንተርበሪ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ሳተላይቶች በህዋ እና በምድር አካባቢ ላይ የሚያደርሱትን ተጽእኖ ወሳኝ ግምገማ እንዲያደርጉ ምክረ ሀሳብ እንዲሰጡ አድርጓቸዋል። የአሜሪካ መንግስት የተጠያቂነት ቢሮም ይህንን ጉዳይ አመልክቷል።
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአስተያየታቸው ላይ ስላለው ተጽእኖ ስጋት ገልጸዋል. የኤስኬኤ ኦብዘርቫቶሪ ዋና ዳይሬክተር ፊሊፕ አልማዝ ለሞባይል ስልኮች የተመደቡትን በሬዲዮ ጸጥታ ዞኖች ውስጥ እንኳን የመመልከት ተግዳሮትን ጠቁመዋል። እንደ ብሉዋልከር 3 ያሉ ሳተላይቶች ይህንን ሁኔታ በማባባስ እና በአግባቡ ካልተቀነሱ ሳይንሳዊ ምርምር የማካሄድ አቅማቸውን ሊያሳጣው እንደሚችል ገልጿል።
ቺሊ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሜክሲኮ፣ ኒውዚላንድ፣ ኔዘርላንድስ እና ሞሮኮን ጨምሮ ከተለያዩ አካባቢዎች የተገኙ ምልከታዎች የብሉዋልከር 3 ልዩ ብሩህነት አረጋግጠዋል። የአለም አስትሮኖሚካል ህብረት በመቶዎች በሚቆጠሩ ጊዜያት. የእንደዚህ አይነት ሳተላይቶች ብሩህነት ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ኃይል ባላቸው ቴሌስኮፖች የተነሱ ምስሎች ላይ ዱካዎችን ይተዋል ፣ ይህም የከዋክብትን እና የጋላክሲዎችን እይታ ያደናቅፋል።
የሰማይ ሳተላይቶች በፍጥነት መጨመር ጉዳዩን ያባብሰዋል። የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ በየአመቱ ከ60 እስከ 90 የሚደርሱ የሳተላይት ህዋሶች እንዳሉ የሚገምት ሲሆን አንዳንድ ኩባንያዎች በአንድ ማምጠቅ እስከ 50 ሳተላይቶችን ያመጣሉ ብሏል። በሚቀጥሉት አስርት አመታት ውስጥ ሌላ 30,000 ሳተላይቶችን ለማምጠቅ እቅድ ይዞ በኤሎን ማስክ የሚመራው ስታርሊንክ ከ1,700 በላይ ሳተላይቶችን ወደ ምህዋር ልኳል። ይህ አዝማሚያ ከሌሎች ኩባንያዎች እና አገሮች የራሳቸውን አውታረመረብ ከከፈቱት ጋር በመሆን በሥነ ፈለክ ምልከታ ላይ ፈተናዎችን ይፈጥራል።
ቁጥጥር ያልተደረገበት የሳተላይት ማምጠቅ ስጋት ጥብቅ መመሪያዎችን መጫን አለበት። አሁን ያለው የጠፈር አስተዳደር ልቅ የሆነ የመርሆች ስምምነትን የተከተለ ሲሆን ሁሉንም ሀገራት ጅምላ አውዳሚ መሳሪያዎችን ከምህዋር እየከለከለ ቦታን ነፃ በማድረግ ለሁሉም ሀገራት እንዲቃኙ ያደርጋል። ይሁን እንጂ የሳተላይት ብሩህነት እና ጣልቃገብነት ልዩ ደንቦች አለመኖራቸው የስነ ፈለክ ምርምር እድገትን ያግዳል. እ.ኤ.አ. በ1 2030 ትሪሊዮን ዶላር ሊደርስ የሚችል የአለም አቀፍ የጠፈር ኢንዱስትሪ ማደጉን ሲቀጥል፣ እነዚህን ስጋቶች ለመፍታት እና በቴክኖሎጂ እድገት እና በሳይንሳዊ አሰሳ መካከል ያለውን ሚዛን ለመጠበቅ ወሳኝ ነው።
ምንጮች: ተፈጥሮ, አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ