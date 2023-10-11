ናሳ የ4.5 ቢሊየን አመት እድሜ ያለው አስትሮይድ ቤንኑ “በምድር ላይ ያሉትን የህይወት ህንጻዎች” ሊይዝ እንደሚችል ገልጿል። በኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ ወቅት ከአስትሮይድ የተሰበሰቡ ናሙናዎች ከፍተኛ የካርቦን ይዘት እና የውሃ ማስረጃዎችን አሳይተዋል ሲል የአሜሪካ የጠፈር ኤጀንሲ ባደረገው ቀደምት ሙከራዎች። እነዚህ ቁሳቁሶች በሂዩስተን፣ ቴክሳስ በሚገኘው በጆንሰን የጠፈር ማእከል የቀጥታ ዥረት ዝግጅት ላይ ቀርበዋል። በግምት 250 ግራም ድንጋዮች እና አቧራ የሚይዙ ናሙናዎች ባለፈው ወር በሶልት ሌክ ሲቲ አቅራቢያ በሚገኘው በዩታ በረሃ ውስጥ ካፕሱል ከተነካ በኋላ ወደ ምድር ተመልሰዋል። የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን ናሙናውን “ሳይንሳዊ ውድ ሀብት” በማለት ጠቅሰው ይህም በፕላኔታችን ላይ ስላለው የሕይወት አመጣጥ ለሚደረጉ ምርመራዎች ለብዙ ትውልዶች አስተዋጽኦ ያደርጋል። ቤኑ፣ 4.5 ቢሊየን-አመት እድሜ ያለው የቀደምት ሥርዓተ ፀሐይ ቅሪት፣ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ብርሃን የመስጠት አቅም አለው።
የተልእኮው መሪ ሳይንቲስት የሆኑት ፕሮፌሰር ዳንቴ ላውሬታ በአስትሮይድ ቁስ ውስጥ በተገኙት ግኝቶች መደሰታቸውን ገልጸው ስለ ስርዓታችን አመጣጥ ጥልቅ ግንዛቤን የሚሰጥ “የጊዜ ካፕሱል” በማለት ጠርተውታል። በናሙናዎቹ ውስጥ የሚገኙት በውሃ የተሸከሙ የሸክላ ማዕድናት እና በካርቦን የበለጸጉ ንጥረ ነገሮች በብዛት መገኘታቸው ቤንኑ ሊይዝ የሚችለውን ትንሽ ክፍል ብቻ ያሳያል። እነዚህ ግኝቶች ስለ ሰማያዊ ሰፈር ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ የህይወት ጅምር ፍንጭ ይሰጣሉ። የናሳ ተልእኮ 60 ግራም የአስቴሮይድ ናሙና ለመሰብሰብ ነበር፣ ነገር ግን ሳይንቲስቶች የቆርቆሮውን ክዳን ሲከፍቱ ሰብሳቢውን ጭንቅላት፣ የቆርቆሮ ክዳን እና መሰረቱን የሚሸፍን ተጨማሪ “የጉርሻ ቁሳቁስ” በማግኘታቸው ተደንቀዋል።
በአጠቃላይ የቤኑ ናሙናዎች ጥናት የአጽናፈ ሰማይ ውርሶቻችንን እንቆቅልሽ መፍታት ይቀጥላል እና በምድር ላይ ያለው ህይወት እንዴት እንደጀመረ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል። ከፍተኛ የካርቦን ይዘት ያለው እና የውሃ መኖር እንደሚያመለክተው እንደ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድስ ፕላኔታችን ለህይወት ብቅ እንዲል እና እንዲበለጽግ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን በመዝራት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወቱ ነበር።
ምንጮች:
- ናሳ / ፓ “አስትሮይድ ቤንኑ በምድር ላይ ያሉትን የህይወት ህንጻዎች” ሊይዝ ይችላል። [ምንጭ ስም] [ቀን]።
- [ደራሲ] ናሳ በቤንኑ ናሙናዎች ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ 'የህይወት ግንባታዎች' አገኘ። [ምንጭ ስም] [ቀን]።