ናሳ በ4.5-ቢሊየን-አመት እድሜ ያለው አስትሮይድ ላይ የህይወት ግንባታ ብሎኮችን አገኘ።

ናሳ የ4.5 ቢሊዮን አመት እድሜ ያለው ቤንኑ የተባለ አስትሮይድ “በምድር ላይ ያሉትን የህይወት ህንጻዎች” ሊይዝ እንደሚችል ገልጿል። ይህ ማስታወቂያ የተሰራጨው በሂዩስተን፣ ቴክሳስ በሚገኘው በጆንሰን የጠፈር ማእከል በተደረገ የቀጥታ ስርጭት ክስተት ነው። ኤጀንሲው ከቤንኑ የተሰበሰቡ ናሙናዎችን በኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ በኩል አሳይቷል ይህም ከፍተኛ የካርቦን ይዘት እና ውሃ ያሳያል። ወደ 250 ግራም የሚጠጉ ድንጋዮች እና አቧራ ከአስትሮይድ የያዘው ካፕሱል ሴፕቴምበር 24 ቀን በሶልት ሌክ ሲቲ አቅራቢያ በሚገኘው በዩታ በረሃ አረፈ።
የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን ደስታውን ገልፀው ናሙናዎቹ በምድር ላይ ያለውን የሕይወት አመጣጥ ለመመርመር እና በፕላኔታችን ላይ አደጋ ሊያስከትሉ ስለሚችሉ አስትሮይድስ ያለንን ግንዛቤ እንደሚያሰፋ ገልጿል። የአጽናፈ ሰማይ ቅርሶቻችንን እንቆቅልሽ ወደ መፍታት ቅርብ ያደርገናል ሲል አክሏል።
በ60 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ የምትገኘው ቤኑ የቀደምት የፀሐይ ስርዓታችን ቅሪት ተደርጎ ይቆጠራል። ሳይንሳዊ እሴቱ በፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃን በማብራት ላይ ነው። በሴፕቴምበር 2016 የተጀመረው የኦሳይረስ-ሬክስ ተልእኮ በታህሳስ 2018 ቤንኑ ደርሷል እና ናሙናዎችን በታሸገው ካፕሱል ባለፈው ወር ወደ ምድር መለሰ። የተልእኮው መሪ ሳይንቲስት፣ ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዳንቴ ላውሬታ፣ ናሙናዎቹን “ሳይንሳዊ ውድ ሀብት” ብለው ጠርተው ስለ ስርዓታችን አመጣጥ ጥልቅ ግንዛቤን ለመስጠት ያላቸውን አቅም አጽንኦት ሰጥተዋል።
የናሳ አላማ 60 ግራም የአስቴሮይድ ናሙና መሰብሰብ ቢሆንም፣ ኤጀንሲው ከረጢቱ ሲከፈት በሰብሳቢው ጭንቅላት፣ በቆርቆሮ ክዳን እና በመሠረት ውጫዊ ክፍል ላይ “የጉርሻ ቁሳቁስ” አግኝቷል። ተጨማሪው ቁሳቁስ ዋናውን ናሙና የመሰብሰብ እና የመያዙን ሂደት ዘግይቷል. ሳይንቲስቶች ይህን ከምድር ውጭ ያለ ውድ ሀብት ለመመርመር ጓጉተዋል፣ ምክንያቱም በኮስሚክ ሰፈር ውስጥ ያለውን የህይወት አመጣጥ እና እምቅ ችሎታ ለመረዳት ትልቅ ተስፋ ስላለው።
በአጠቃላይ፣ የቤኑ ናሙናዎች ለናሳ ትልቅ ስኬት ያመለክታሉ እናም ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ሊያስተካክሉ የሚችሉ አስደሳች ሳይንሳዊ ግኝቶችን ቃል ገብተዋል።
ምንጮች:
- ናሳ