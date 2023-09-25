በሰሃራ በረሃ አረንጓዴነት ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎች በጥናት ተገለጡ

በኔቸር ኮሙኒኬሽን የታተመ የቅርብ ጊዜ ጥናት ባለፉት 800,000 ዓመታት ውስጥ የሰሃራ በረሃ በየጊዜው አረንጓዴ ስለመሆኑ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። በሄልሲንኪ ዩኒቨርሲቲ እና በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ በዶ/ር ኤድዋርድ አርምስትሮንግ የተመራው ጥናቱ እንደሚያሳየው እነዚህ እርጥበት አዘል ወቅቶች በሰሜን አፍሪካ ምድር በፀሐይ ዙሪያ በሚደረጉ ለውጦች ተጽዕኖ እና በበረዶ ጊዜ ውስጥ የታፈኑ ናቸው።
ጥናቱ የአየር ንብረት ሞዴልን ተጠቅሞ የሰሃራ አረንጓዴነት ታሪካዊ ክፍተቶችን ለማስመሰል፣ የነዚህ እርጥበታማ ክስተቶች ጊዜ እና ጥንካሬ በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ በትላልቅ፣ በሩቅ እና በከፍታ ኬክሮስ በረዶዎች እንዴት ከርቀት እንደተነካ የሚያሳይ ማስረጃ ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ እነዚህ ክስተቶች ለምን እና መቼ እንደተከሰቱ ብርሃን በማብራት የፓሊዮክሊት ምልከታዎች ከሚያሳዩት ጋር በተነፃፃሪ መጠን የአፍሪካን እርጥበት ጊዜን ማስመሰል ችለዋል።
የሰሃራ በረሃ፣ በታሪክ፣ በየጊዜው በአትክልት የተሸፈነ፣ ወንዞች፣ ሀይቆች እና በውሃ ላይ የተመሰረቱ እንስሳት የበለፀጉ ነበሩ። እነዚህ የሰሜን አፍሪካ የእርጥበት ጊዜዎች ከአፍሪካ ውጪ ያሉ የአትክልት ኮሪደሮችን በማቅረብ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል፣ ይህም ቀደምት የሰው ልጆችን ጨምሮ የተለያዩ ዝርያዎችን በአለም ዙሪያ መበተንን በማመቻቸት ነው።
የሰሃራ አረንጓዴነት የሚመራው በመሬት ምህዋር ሁኔታዎች በተለይም የምድር ምህዋር ቅድመ-ቅደም ተከተል ለውጥ እንደሆነ ይታሰባል። ይህ የሚያመለክተው የምድርን መንቀጥቀጥ በዘንጉ ላይ ነው፣ይህም ወደ 21,000 ዓመታት በሚጠጋ ዑደት ላይ ያለውን ወቅታዊነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። እነዚህ ለውጦች በተለያዩ ወቅቶች ምድር በምታገኘው የኃይል መጠን ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ፣ በመጨረሻም የአፍሪካን ሞንሱን ጥንካሬ እና የዕፅዋትን ስርጭት በአካባቢው ይቆጣጠራሉ።
ጥናቱ እንዳረጋገጠው የሰሜን አፍሪካ የእርጥበት ጊዜ በየ21,000 አመታት የሚከሰተው በመሬት ምህዋር ቅድመ ለውጥ ምክንያት ነው። ይህ በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ሞቃታማ የበጋ ወቅት እንዲኖር አድርጓል፣ የምዕራብ አፍሪካን ሞንሱን ስርዓት በማጠናከር እና በሰሃራ ውስጥ ያለው ዝናብ እየጨመረ በመምጣቱ የሳቫና አይነት እፅዋት እንዲስፋፋ አድርጓል።
የሚገርመው ጥናቱ እንደሚያሳየው እርጥበታማው ወቅት በበረዶ ጊዜ ውስጥ ትላልቅ የበረዶ ግግር በረዶዎች ከባቢ አየርን በሚቀዘቅዙበት እና የአፍሪካን የዝናብ ስርዓትን የሚጨቁኑ አይደሉም። ይህ ግኝት ባለፉት 800,000 ዓመታት የበረዶ ግግር ወቅት ሰዎችን ጨምሮ ዝርያዎችን ከአፍሪካ እንዳይበተኑ ያደረጋቸው በእነዚህ ሩቅ አካባቢዎች መካከል ያለውን ጉልህ ትስስር አፅንዖት ይሰጣል።
ተመራማሪዎቹ ስለ ውጤቶቹ እና የተሻሻለው ሞዴላቸው ያለፉትን ለውጦች በትክክል ለመወከል እና ስለወደፊቱ የአየር ንብረት ለውጥ ግንዛቤን ለመስጠት ያላቸውን ጉጉት ገልጸዋል። የሰሃራውን አረንጓዴነት የሚያራምዱትን ምክንያቶች መረዳት በዚህ ክልል ውስጥ የወደፊት የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎችን ለመተንበይ እና ለመቀነስ አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ግንኙነቶች
- የሄልሲንኪ ዩኒቨርሲቲ
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ