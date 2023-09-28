አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የአንጎል ቀዶ ጥገናን ሊለውጥ ይችላል ሲል መሪው የነርቭ ቀዶ ጥገና ሐኪም ተናግሯል።

አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI)ን በመጠቀም የአንጎል ቀዶ ጥገና በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ እውን ሊሆን ይችላል፣ ይህም ወደ አስተማማኝ እና ይበልጥ ውጤታማ ሂደቶች እንደሚመራ አንድ ታዋቂ የነርቭ ቀዶ ጥገና ሐኪም አስታወቁ። የሰልጣኞች የቀዶ ጥገና ሐኪሞች ይበልጥ ትክክለኛ የሆነ የአንጎል ቀዶ ጥገና ለማድረግ የ AI ቴክኖሎጂን እየተጠቀሙ ነው። በዩንቨርስቲ ኮሌጅ ለንደን (UCL) የተገነባው የ AI ስርዓት በአንጎል መሃል ላይ የሚገኙትን እንደ የደም ሥሮች ያሉ ትናንሽ እጢዎችን እና ወሳኝ መዋቅሮችን መለየት ይችላል።
ትንሽ ስህተት እንኳን ገዳይ ውጤት ሊያስከትል ስለሚችል የአንጎል ቀዶ ጥገና እጅግ በጣም ትክክለኛነትን ይጠይቃል. የወይን መጠን ያለው እና የሰውነት ሆርሞኖችን የሚቆጣጠረውን ፒቱታሪ ግራንት ከመጉዳት መቆጠብ በጣም አስፈላጊ ነው። የኒውሮሎጂ እና ነርቭ ቀዶ ሕክምና ብሔራዊ ሆስፒታል አማካሪ የሆኑት ሃኒ ማርከስ ትክክለኛውን ሚዛን ማግኘት በጣም አስፈላጊ መሆኑን ሲገልጹ፡ “በአቀራረብዎ በጣም ትንሽ ከሄዱ ዕጢውን በበቂ መጠን ላለማስወገድ አደጋ ይጋለጣሉ። በጣም ትልቅ ከሆንክ እነዚህን በጣም ወሳኝ መዋቅሮችን ልትጎዳ ትችላለህ።
የ AI ሲስተም ከ 200 በላይ ቪዲዮዎችን የፒቱታሪ ቀዶ ጥገናን ተንትኗል እና በ 10 ወራት ውስጥ ብቻ የሰውን የቀዶ ጥገና ሐኪም ለማግኘት 10 ዓመታት የሚፈጅበት የልምድ ደረጃ ላይ ደርሷል። የስርዓቱ ችሎታዎች ለቀዶ ጥገና ሐኪሞች ጉልህ ጥቅሞችን ይሰጣሉ. ሚስተር ማርከስ እንዲህ ይላል፣ “እንደ እኔ ያሉ የቀዶ ጥገና ሐኪሞች - ምንም እንኳን እርስዎ በጣም ልምድ ቢኖራችሁም - በ AI እርዳታ ድንበሩን ካለመኖሩ የተሻለ ስራ መስራት ይችላሉ። በጥቂት አመታት ውስጥ ማንም ሰው ካየው ወይም ማየት ከማይችለው በላይ ብዙ ስራዎችን ያየ የ AI ስርዓት ሊኖርህ ይችላል።
የ AI በጤና አጠባበቅ ውስጥ ያለው እምቅ አቅም በዩኬ መንግስት ይታወቃል፣ እሱም እንደ “ጨዋታ ለዋጭ” አድርጎ ይቆጥረዋል። የ AI መንግስት ሚኒስትር ቪስካንት ካምሮዝ እንዳሉት AI በጤና እንክብካቤ ውስጥ ውጤቶችን እና ምርታማነትን ሊያሳድግ ይችላል. በዩሲኤል፣ መሐንዲሶች፣ ክሊኒኮች እና ሳይንቲስቶች መካከል ያለው ትብብር በዌልኮም / ኢንጂነሪንግ እና ፊዚካል ሳይንሶች ምርምር ካውንስል (EPSRC) የጣልቃገብነት እና የቀዶ ጥገና ሳይንሶች ማዕከል በኤአይኤ እርዳታ በዩኬ ውስጥ የጤና እንክብካቤን ለመቀየር ያለመ ነው።
ምንጮች:
- ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለንደን