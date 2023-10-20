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ማይክሮፕላስቲኮችን ከውሃ ውስጥ ለማስወገድ ኢኮ ተስማሚ መፍትሄ

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 20, 2023
ማይክሮፕላስቲኮችን ከውሃ ውስጥ ለማስወገድ ኢኮ ተስማሚ መፍትሄ

በኮሪያ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች (KIST) ማይክሮፕላስቲክን ከውሃ ውስጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስወገድ የሚያስችል ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ ቁሳቁስ ፈጥረዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ከ20 μm በታች ወደሆኑ ቅንጣቶች የሚከፋፈሉ የፕላስቲክ ቆሻሻዎች ማይክሮፕላስቲክ ከፍተኛ የአካባቢ እና የጤና ጠንቅ ናቸው። አሁን ያሉት የውሃ ማጣሪያዎች ከ 20 μm በታች የሆኑ ማይክሮፕላስቲኮችን ማስወገድ አይችሉም, ይህም አማራጭ መፍትሄዎችን መፈለግ አስፈላጊ ነው.

ዶ/ር Jae-Woo Choi እና በ KIST የሚገኘው የውሃ ዑደት ጥናት ቡድናቸው በብረት-ኦርጋኒክ አጽም ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ፍሎኩላንት ፈጥረዋል ይህም በብርሃን ጨረር ስር ናኖፕላስቲኮችን ማጠቃለል ይችላል። ቁሱ ቀደም ሲል ከቆሻሻ ውሃ ውስጥ ሬዲዮአክቲቭ ንጥረ ነገሮችን ለማጣመር ያገለገለው በፕሩሺያን ሰማያዊ ፣ በብረት-ኦርጋኒክ ማዕቀፎች ላይ የተመሠረተ ንጥረ ነገር ላይ የተመሠረተ ነው።

ተመራማሪዎቹ ፕሩሺያን ሰማያዊ በሚታየው ብርሃን ውስጥ ማይክሮፕላስቲኮችን በተሳካ ሁኔታ ማዋሃድ እንደሚችሉ ደርሰውበታል. ከዚያም የክሪስታል አወቃቀሩን በማስተካከል የፕሩሺያን ሰማያዊ ድምር ቅልጥፍናን የሚጨምር ቁሳቁስ ሠሩ። ቁሱ በሚታየው ብርሃን ሲፈነዳ፣ 0.15 μm የሆኑ ማይክሮፕላስቲኮች ወደ 4,100 እጥፍ የሚበልጥ መጠን ሊጨምሩ ስለሚችሉ በቀላሉ ለማስወገድ ቀላል ይሆናል።

በሙከራዎች ውስጥ ተመራማሪዎቹ የተገነቡትን ነገሮች በመጠቀም እስከ 99% የሚደርሱ ማይክሮፕላስቲኮችን ከውሃ ውስጥ ማስወገድ ችለዋል. በተጨማሪም ፣ ቁሱ ከክብደቱ ከሶስት እጥፍ በላይ ማይክሮፕላስቲኮችን ማንቀሳቀስ ይችላል ፣ ይህም ብረትን ወይም አልሙኒየምን በ 250 ጊዜ ያህል ከተለመዱት ፍሎኩላንት ይበልጣል ።

ይህ የስነ-ምህዳር-ተስማሚ መፍትሄ ማይክሮፕላስቲኮችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ማስወገድ ብቻ ሳይሆን በሰው አካል ላይ ምንም ጉዳት የሌለው የፕሩሺያን ሰማያዊ ይጠቀማል. ጠንካራ ፍሎኩላንት ነው, ይህም በውሃ ውስጥ ያሉትን ቀሪዎች መልሶ ለማግኘት ቀላል ያደርገዋል, እና የተፈጥሮ ብርሃንን እንደ የኃይል ምንጭ ይጠቀማል, ይህም ዝቅተኛ የኃይል ሂደትን ያመጣል.

ተመራማሪዎቹ ይህ ቴክኖሎጂ ለገበያ የማቅረብ አቅም ያለው በመሆኑ ለአጠቃላይ ወንዞች፣ ለቆሻሻ ውሃ ማጣሪያ እና ለውሃ ማጣሪያ ፋብሪካዎች እንደሚውል ያምናሉ። ከማይክሮፕላስቲክ በተጨማሪ, ቁሱ ከውኃ ስርዓቶች ውስጥ ሌሎች ብክለቶችን ለማስወገድ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል.

በሳይንስ ሚኒስቴር እና በአይሲቲ የተደገፈው ምርምር በጥቅምት 1 በአለም አቀፍ የውሃ ምርምር መጽሔት ላይ ታትሟል.

ምንጭ:
- የኮሪያ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (KIST)

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