ከመሬት ውጭ ያለውን ማሰስ፡ ካርቦን ቾንድራይትስ እና የሚይዟቸው ሚስጥሮች

ከሰፊው አጽናፈ ዓለማችን የተፈጠሩት ካርቦንሴስ ቾንድራይትስ፣ የሰማይ አካላት፣ የሳይንስ ሊቃውንትን የማወቅ ጉጉት ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ነቅተዋል። እንደ እንቆቅልሹ Ryugu asteroid ያሉ እነዚህ የጠፈር ህዋ የተወለዱ ፕሮጄክቶች ልዩ በሆነ የውሃ-በረዶ እና ኦርጋኒክ ውህዶች ተጭነዋል። በመሠረቱ፣ በምድር ላይ ያላቸው ተፅዕኖ ከፍተኛ መጠን ያለው ውኃን ወደ ፕላኔታችን ለማድረስ ወሳኝ ሚና እንዳለው ይታመናል። ኢሶቶፒክ ማስረጃዎች ይህንን ፅንሰ-ሀሳብ የበለጠ ያጠናክራሉ ፣ ለሳይንስ ማህበረሰቡ የይገባኛል ጥያቄዎች በዋጋ የማይተመን ድጋፍ ይሰጣል።
በቅርቡ፣ ሌላ አስደናቂ ናሙና ከሰማይ ጎረቤቶቻችን ተመልሶ መንገዱን አድርጓል፣ ይህም የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ለመግለጥ ተጨማሪ ፍንጭ ሰጥቷል። የናሳ ተመራማሪዎችን ቀልብ የሳበው የቤንኑ አስትሮይድ ከቀድሞው ራይጉ አስትሮይድ ጋር ተመሳሳይነት አለው። የመጀመሪያ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት ሁለቱም ካርቦንዳይትስ ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ እና የካርቦን ውህዶች ይይዛሉ ፣ ይህም በሚያስደንቅ ሁኔታ ፣ በምድር ላይ የህይወት መሰረታዊ የግንባታ ብሎኮች ሆነው ያገለግላሉ።
በእነዚህ ከመሬት ውጭ ባሉ ናሙናዎች ውስጥ የተያዙትን ሚስጥሮች መፍታት ለሳይንስ ማህበረሰቡ ልዩ ፈተና ነው። የናሳ ቡድን እራሱን ከብክለት ስጋት ውጭ የናሙናውን መያዣ በመክፈት ከባድ እንቅፋት ገጥሞታል። እነዚህ የጠፈር ቅርሶች እውነተኛ ተፈጥሮ ሳይበረዝ እና ምስጢራቸው ተጠብቆ እንዲቆይ ይህ ስስ ሂደት ጥንቃቄ የተሞላበት ትክክለኛነት እና ጥንቃቄ የተሞላበት አያያዝን ይጠይቃል።
የሰው ልጅ የካርቦን ቾንድሬትስ እንቆቅልሾችን በጥልቀት ሲመረምር፣ በነዚህ የሰማይ አካላት እና በምድር ላይ ባለው ህይወት መካከል ያለው ውስጣዊ ግንኙነት መስፋፋቱን ይቀጥላል። አንድምታዎቹ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው፣ ከምድራዊ ህይወት ውጭ የመኖር እድልን፣ በፕላኔታችን ላይ ያለው የውሃ አመጣጥ እና በኮስሚክ ቴፕስተር ውስጥ ያለን ቦታ ላይ ያለውን ሰፊ ጥያቄ የሚጠቁሙ ናቸው።
በየጥ
የካርቦን ቾንድሬትስ ምንድን ናቸው?
ካርቦንሴስ ቾንድሬይትስ ኦርጋኒክ ውህዶችን እና የውሃ በረዶን የያዘ የሜትሮይት አይነት ሲሆን ውሃ ወደ ምድር በማድረስ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል ተብሎ ይታመናል።
ለምንድነው ካርቦንዳይትስ ወሳኝ የሆኑት?
እነዚህ የሰማይ አካላት ወደ ምድር የውሃ አቅርቦትን ሀሳብ የሚደግፉ እና እኛ እንደምናውቀው ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን የግንባታ ብሎኮች የያዙ isotopic ማስረጃዎችን ይይዛሉ።
የቤንኑ አስትሮይድ ምንድን ነው?
የቤንኑ አስትሮይድ እንደ Ryugu asteroid ካሉ ካርቦን ቾንድራይትስ ጋር ተመሳሳይነት ያለው የሚስብ የጠፈር አለት ነው። ስለ አጽናፈ ዓለማችን ሚስጥሮች ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ለመክፈት በአሁኑ ጊዜ በናሳ እየተጠና ነው።