የሩሲያ የጠፈር ጣቢያ ሞዱል ለሶስተኛ ጊዜ የቀዝቃዛ መፍሰስን አጋጥሟል

በሩስያ የጠፈር ጣቢያ ሞጁል ላይ ያለው ሁለተኛ ደረጃ ራዲያተር ፍሳሽ ፈጥሯል, ይህም ባለፈው ዓመት ውስጥ ለሦስተኛ ጊዜ የሩሲያ ክፍል ሙቀትን የሚያጠፋ ማቀዝቀዣ ሲያጣ ነው. መፍሰሱ የተከሰተው የሙከራ ሃርድዌርን ለማቀዝቀዝ በተሰራው በናኡካ ሁለገብ ላብራቶሪ ሞጁል (ኤምኤልኤም) ላይ ባለው የመጠባበቂያ ራዲያተር ወረዳ ውስጥ ነው። ይህ ክስተት በጣቢያው ስራዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ እስካሁን ባይታወቅም, ባለስልጣናቱ ሰራተኞቹ ምንም አይነት አደጋ ላይ እንዳልሆኑ አረጋግጠዋል.
የሩሲያ ፌዴራል የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ የሞጁሉ ዋና የሙቀት መቆጣጠሪያ ዑደት በመደበኛነት እየሰራ እና ምቹ ሁኔታዎችን እየሰጠ መሆኑን ገልጿል. የሩስያ መሐንዲሶች በአሁኑ ጊዜ ፍንጣቂውን በማጣራት እና ሁኔታውን በመተንተን ላይ ናቸው. የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ በኤም.ኤል.ኤም ላይ ካለው ራዲያተር የተገኘውን ፍሳሽ አረጋግጧል።
የናኡካ ሞጁል ሁለት የራዲያተሮች ሲስተሞች ያሉት ሲሆን የፈሰሰው ራዲያተር በሚያዝያ ወር በቤተ ሙከራ ሞጁል ላይ ተጭኗል። ነገር ግን በናኡካ ላይ ያለው ቀዳሚ ራዲያተር በመደበኛነት እየሰራ ነው፣ በሰራተኞችም ሆነ በጣቢያው ስራዎች ላይ ምንም አይነት ተፅዕኖ አይኖረውም። የመሬት ላይ ቡድኖች የፍሳሹን መንስኤ መመርመር ይቀጥላሉ.
ይህ ክስተት ቀደም ሲል በሶዩዝ የሰራተኞች ጀልባ መርከብ እና በሩሲያ ፕሮግረስ ጭነት መርከብ ላይ የፈሰሰውን የማቀዝቀዣ ፍሰት ተከትሎ ነው። የሶዩዝ ልቅሶ የመርከቧ ሙሉ ማቀዝቀዣ አቅርቦት እንዲሟጠጥ አድርጓል፣ ይህም ምትክ ሶዩዝ እንዲጀምር እና የሰራተኞቹ በጣቢያው ላይ የሚቆዩበት ጊዜ እንዲራዘም አድርጓል። የእነዚህ ፍንጣቂዎች መንስኤ የማይክሮሜትሮይድ ተጽእኖዎች እንደሆኑ ቢታመንም, ምንም ግልጽ ማብራሪያ አልተሰጠም.
ናሳ የጠፈር ተመራማሪው ሎራል ኦሃራ እና የአውሮፓ ጠፈር ተመራማሪ አንድሪያስ ሞገንሰን ሊያደርጉት ከታቀደው የጠፈር ጉዞ በፊት ፍንጥቁ ሙሉ በሙሉ የተገለለ መሆኑን ለማረጋገጥ ናሳ ቅድመ ጥንቃቄዎችን እያደረገ ነው። ከጠፈር ልብሶች ጋር የሚጣበቁ እና በጣቢያው ውስጥ የሚወሰዱ ቀዝቃዛ ቅንጣቶች የጤና አደጋዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ።
በማጠቃለያው ፣ በሩሲያ ሞጁል ላይ ያለው የቀዘቀዘ ፈሳሽ ቢፈስም ፣ የጣቢያው ስራዎች ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ይቀጥላሉ ፣ እና ሰራተኞቹ ደህና እንደሆኑ ይቆያሉ። የፈሳሹን መንስኤ ለማወቅ እና በጠፈር ተጓዦች ወይም በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ምንም አይነት ተጨማሪ ስጋቶችን እንደማይፈጥር ለማረጋገጥ ምርመራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው።
ምንጮች:
- [ስፔስ እና አስትሮኖሚ](ምንጭ.com)