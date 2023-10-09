በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያለው የሩሲያ ናኡካ ሞዱል የቀዝቃዛ ሌክ ተሞክሮዎች

የሩስያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ጋር በተገናኘው የናኡካ ሞጁል ውስጥ ቀዝቃዛ ፍንጣቂ መውጣቱን ዘግቧል። ሞጁሉ እንደ ሁለገብ አካል ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን የኩላንት መፍሰስ በመጠባበቂያ የማቀዝቀዝ ስርዓቱ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ ይህም ለጠፈር ተጓዦች በቦርዱ ላይ ያለውን የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር ወሳኝ ነው።
Roscosmos ሁለቱም ሰራተኞቹ እና ጣቢያው ወዲያውኑ አደጋ ላይ እንዳልሆኑ አረጋግጧል. የጠፈር ተመራማሪዎቹ የችግሩን አሳሳቢነት ለማወቅ በአሁኑ ጊዜ የችግሩን መጠን እየገመገሙ ነው። ይህ ክስተት የመጣው ቀደም ሲል በህዋ ላይ በነበሩት የሩስያ መርከበኞች ባጋጠሟቸው የኩላንት ፍንጣቂዎች ምክንያት ነው። ባለፈው አመት በሶዩዝ የሰራተኞች ካፕሱል ላይ መፍሰስ በመከሰቱ የጠፈር መንኮራኩሩን መተካት እና ለሰራተኞቹ የመመለሻ ጉዞ ዘግይቷል። ከወራት በኋላ፣ አንድ የሩስያ ፕሮግረስ ጭነት መንኮራኩር የኩላንት መፍሰስ አጋጥሞታል።
አይኤስኤስን በማስተዳደር ከሮስኮስሞስ ጋር የሚተባበረው ናሳ እስካሁን ምንም አይነት አስተያየት አልሰጠም።
በህዋ ላይ ያለው የቅዝቃዜ ፍሳሽ በመርከቧ ውስጥ ባሉት ሰራተኞች እና መሳሪያዎች ላይ አደጋ ሊያመጣ ይችላል። ማቀዝቀዣ ሙቀትን ለመቆጣጠር እና ወሳኝ ክፍሎችን ከመጠን በላይ እንዳይሞቅ ለመከላከል ጥቅም ላይ ይውላል. የተሳሳተ የአየር ማቀዝቀዣ ዘዴ መደበኛ ስራዎችን ሊያስተጓጉል እና የጠፈር ተጓዦችን ደህንነት ሊጎዳ ይችላል.
ሰራተኞቹ ፍሳሹን መመርመር እና ተገቢውን እርምጃ ሲወስኑ ስለ ሁኔታው ተጨማሪ ዝመናዎች ይጠበቃሉ።
ምንጮች:
- የሮስኮስሞስ መግለጫ በቴሌግራም
- ምንም ተጨማሪ ምንጮች አልተሰጡም።