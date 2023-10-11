ጠፈርተኞች ደህንነቱ የተጠበቀ እንደ ሩሲያ ሞጁል በአይ ኤስ ኤስ ተሞክሮዎች ልቅሶ ላይ ነው ይላል ናሳ

ናሳ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ ያሉት ጠፈርተኞች ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑን አረጋግጧል በቅርብ ጊዜ በሩሲያ ሞጁል ውስጥ መፍሰስ ከታየ በኋላ. የኤጀንሲው የበረራ ተቆጣጣሪዎች ሰኞ እለት በሮስኮስሞስ ናኡካ ሁለገብ ላብራቶሪ ሞዱል (ኤም.ኤም.ኤል.) ላይ ከሚገኙት ራዲያተሮች ውስጥ ከአንዱ የራዲያተሮች ፍላይዎች ሲመጡ አስተውለዋል። ይህ ምልከታ በናሳ የጠፈር ተመራማሪው ጃስሚን ሞግቤሊ የተረጋገጠ ሲሆን ከኩፑላ መስኮቶች ላይ ያሉትን ብልጭታዎች አይቷል. ለጥንቃቄ ሲባል ሰራተኞቹ ምንም አይነት ብክለትን ለመከላከል በዩኤስ ክፍል መስኮቶች ላይ ያሉትን መዝጊያዎች እንዲዘጉ ተጠይቀዋል.
ሁለቱም NASA እና Roscosmos ሰራተኞቹ ምንም አይነት አደጋ ውስጥ እንዳልነበሩ ተናግረዋል. Roscosmos በሞጁሉ ውጫዊ ክፍል ላይ ባለው የናኡካ የመጠባበቂያ ራዲያተር ላይ ያለውን ፍሳሽ ለይቷል. የሩሲያ ባለስልጣናት በኤምኤልኤም ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን ምቹ ሆኖ እንደሚቆይ እና በኦፕሬሽኖች ፣ በሙከራዎች እና በሠራተኞች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጊዜ ላይ ምንም ለውጦች እንደማይኖሩ አረጋግጠዋል ።
በጥያቄ ውስጥ ያለው የራዲያተሩ እ.ኤ.አ. በ 2010 የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮ በነበረበት በራስቬት ሞጁል ላይ ወደሚገኘው የጠፈር ጣቢያ የተላከ ሲሆን በኋላም በሚያዝያ ወር በሮስኮስሞስ የጠፈር ጉዞ ወደ ናኡካ ተዛወረ። ናሳ እንደገለጸው በናካ ላይ ያለው የመጀመሪያ ደረጃ ራዲያተር በመደበኛነት እየሰራ እና ለሞጁሉ ሙሉ ማቀዝቀዝ በሠራተኞቹም ሆነ በጠፈር ጣቢያው አሠራር ላይ ምንም ዓይነት ተጽዕኖ ሳያሳድር እየሰጠ ነው። ይሁን እንጂ የመፍሰሱ መንስኤ ምን እንደሆነ ለማወቅ ተጨማሪ ምርመራ ይካሄዳል.
ይህ ክስተት በቅርብ ወራት ውስጥ በአይኤስኤስ ላይ ከሩሲያ መሳሪያዎች በተከታታይ በተከሰቱት የኩላንት ፍሳሾች ውስጥ የቅርብ ጊዜ ነው። ሮስኮስሞስ የቀደሙት ፍሳሾች በማይክሮሜትሮይድ ተጽእኖዎች የተከሰቱ ናቸው ብሎ ቢያምንም፣ የሃርቫርድ-ስሚትሶኒያን የጠፈር ተመራማሪ ጆናታን ማክዳውል የስርአት ችግር ሊኖር እንደሚችል ጥርጣሬ አላቸው። አሁን በሦስት coolant ሲስተሞች ተጽዕኖ, McDowell እነዚህን ፍንጥቆች መንስኤ አንድ የተለመደ ከስር ጉዳይ ሊኖር እንደሚችል ይጠቁማል.
ምንጮች:
- ናሳ
- Roscosmos
- ጠባቂው