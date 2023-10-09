የሩሲያ ጠፈር ኤጀንሲ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ በናኡካ ሞዱል ውስጥ ልቅሶ መውጣቱን ዘግቧል

የሩስያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ ሰኞ ዕለት በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ በሚገኘው የናኡካ ሞጁል የመጠባበቂያ ማቀዝቀዣ ዘዴ ውስጥ መፍሰስ መኖሩን አስታውቋል። የናኡካ ሞጁል ለተለያዩ ጥናቶች እና ሙከራዎች የሚያገለግል ሁለገብ ሞጁል ነው።
በመጠባበቂያ ማቀዝቀዣ ዘዴ ውስጥ ያለው ፍሳሽ የጠፈር ተጓዦችን የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር ይጠቅማል. ሆኖም ሮስስኮስሞስ ሰራተኞቹም ሆኑ ጣቢያው ምንም አይነት ፈጣን አደጋ ውስጥ እንዳልሆኑ ያረጋግጣል። የጠፈር ተመራማሪዎች ሁኔታውን በመገምገም ችግሩን ለመፍታት እየሰሩ ነው።
የሩሲያ የጠፈር ፕሮግራም በጠፈር ላይ መፍሰስ ሲያጋጥመው ይህ የመጀመሪያው አይደለም። እ.ኤ.አ. በ 2020 መገባደጃ ላይ ፣ በሶዩዝ ቡድን ካፕሱል ውስጥ መፍሰስ ተፈጠረ ፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩን መተካት እና ለሰራተኞቹ የመመለሻ ጉዞ ዘግይቷል። በተጨማሪም፣ የሩስያ ፕሮግረስ ጭነት የጠፈር መንኮራኩር በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ ቀዝቃዛ ፍንጣቂ አጋጥሞታል።
አይኤስኤስን ከሩሲያ ጋር በመተባበር የሚያስተዳድረው የአሜሪካ የጠፈር ኤጀንሲ ናሳ በቅርቡ በናኡካ ሞጁል ውስጥ ስለፈሰሰው መረጃ የሰጠው አስተያየት የለም።
በጠፈር ውስጥ የተረጋጋ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ለመጠበቅ ለአይኤስኤስ እና ሰራተኞቹ ወሳኝ ነው። የጠፈር ተጓዦችን ደህንነት እና የጠፈር ጣቢያውን ትክክለኛ አሠራር ለማረጋገጥ አፋጣኝ ትኩረት እና መፍትሄ የሚሹ ተግዳሮቶች እና ብልሽቶች ያስከትላሉ።
ምንጮች:
– “የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ በሚገኘው ናኡካ ሞዱል ላይ የመጠባበቂያ ማቀዝቀዣ ስርዓት ውስጥ መውጣቱን ዘግቧል” (ምንጭ)
- ናሳ (ይህ ጽሑፍ በሚጻፍበት ጊዜ ምንም አስተያየት የለም)
ማስታወሻ፡ በአንቀጹ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ የቃላት ፍቺዎች፡-
– ናኡካ ሞጁል፡ በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ለምርምር እና ለሙከራ የሚያገለግል ሁለገብ ሞጁል ነው።
– ሮስስኮስሞስ፡- የኅዋ ምርምርና ምርምር ኃላፊነት ያለው የሩሲያ ጠፈር ኤጀንሲ።
- አይኤስኤስ፡ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ፣ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ለመኖሪያ ምቹ የሆነ የጠፈር ጣቢያ።
– የሶዩዝ ቡድን ካፕሱል፡ ጠፈርተኞችን ወደ አይ ኤስ ኤስ ለማጓጓዝ በሮስኮስሞስ የሚጠቀመው የጠፈር መንኮራኩር ነው።
– የሂደት ጭነት መንኮራኩር፡- Roscosmos ለአይ ኤስ ኤስ ተልዕኮዎች መልሶ ለማድረስ የሚጠቀምበት ሰው አልባ መንኮራኩር።