የሩስያ ኑካ ሞዱል በአይ ኤስ ኤስ ልምድ የማቀዝቀዝ ስርዓት መፍሰስ

የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ጋር ተያይዞ ሁለገብ የሆነው የናኡካ ሞጁል (MLM) በመባል የሚታወቀው የመጠባበቂያ የማቀዝቀዝ ስርዓቱ ፍንጣቂ እንዳጋጠመው ሰኞ አስታወቀ። የአየር ማቀዝቀዣ ስርዓቱ ለጠፈር ተጓዦች በአይኤስኤስ ላይ ያለውን የሙቀት መጠን የመቆጣጠር ሃላፊነት አለበት። ይሁን እንጂ መርከቧ እና ጣቢያው ፍንጣቂውን ሲገመግሙ ደህና እንደሆኑ ተነግሯል።
ሩሲያውያን በጠፈር ላይ ልቅሶ ሲያጋጥማቸው ይህ የመጀመሪያው አይደለም። እ.ኤ.አ. በ 2020 መገባደጃ ላይ ፣ በሶዩዝ ቡድን ካፕሱል ውስጥ ልቅሶ ታየ ፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ እንዲተካ እና ወደ ሰራተኞቹ እንዲዘገይ አድርጓል ። ከወራት በኋላ፣ አንድ የሩስያ ፕሮግረስ ጭነት መንኮራኩር የኩላንት መፍሰስ አጋጥሞታል።
በዚህ የቅርብ ጊዜ ክስተት በሂዩስተን የሚገኘው የናሳ ሚሽን ቁጥጥር ማእከል የመሬት ላይ ቡድኖች በአይ ኤስ ኤስ ተሳፍሮ የነበረ አንድ ዩኤስ የጠፈር ተመራማሪ ፍንጥቁን እንዲያጣራ አዘዙ። የጠፈር ተመራማሪው ከጣቢያው ውጪ “ፍሌክስ”ን ከኩፑላ ለይቷል፣ ጉልላት የሚመስል የመስኮት ቦታ ከጠፈር እይታ ጋር።
ለክስተቱ ምላሽ ናሳ ሰራተኞቹ ምንም አይነት አደጋ ውስጥ እንዳልነበሩ የሚያረጋግጥ መግለጫ አውጥቷል። በናኡካ ላይ ያለው ዋናው ራዲያተር በትክክል እየሰራ ነው, ለሞጁሉ ሙሉ ማቀዝቀዝ የሰራተኞቹን ወይም የጠፈር ጣቢያ ስራዎችን ሳይነካው ያቀርባል. ናሳ አክሎም የመሬት ላይ ቡድኖች የፍሳሹን መንስኤ ይመረምራሉ ብሏል።
ባለፈው ዓመት ታኅሣሥ ወር ላይ ከሩሲያው ሶዩዝ-22 ካፕሱል የተለቀቀው የቀዘቀዘ ቅንጣቶች ወደ ጠፈር ሲንሳፈፉ በቀጥታ የቪዲዮ ምግቦች ላይ ታይቷል። ጥልቅ ምርመራ ካደረጉ በኋላ፣ የናሳ መሐንዲሶች ለችግሩ መንስኤ የሆነችው የጠፈር ፍርስራሽ ወይም ትንሽ ሜትሮይት ሊሆን እንደሚችል ደመደመ።
ISS፣ ከምድር በላይ በ400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የምሕዋር ሳይንስ ላብራቶሪ፣ ያለማቋረጥ በአለም አቀፍ የጠፈር ተመራማሪዎች ለሁለት አስርት ዓመታት ተይዟል። ነገር ግን መዋቅሩ እድሜ እየገፋ ሲሄድ ናሳ በ2030 አካባቢ በግል የተገነቡ ተተኪዎችን በገንዘብ በመደገፍ እና የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ መመለስን በማስቀደም ለጡረታ በዝግጅት ላይ ነው።
ምንጮች:
- የሩስያ የጠፈር ኤጀንሲ የሮስኮስሞስ መግለጫ በቴሌግራም ላይ
- የናሳ መግለጫ በአይኤስኤስ የማቀዝቀዝ ስርዓት መፍሰስ ላይ