የሩሲያ ጠፈር ኤጀንሲ በአይኤስኤስ ሞዱል ላይ የማቀዝቀዝ ስርዓት መውጣቱን ዘግቧል

የሩስያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ጋር የተያያዘው ሁለገብ የናኡካ ሞጁል በመጠባበቂያ ማቀዝቀዣ ስርዓቱ ላይ ብልሽት እንዳጋጠመው አስታውቋል። ይህ ስርዓት የጠፈር ተጓዦችን የሙቀት መጠን በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይሁን እንጂ ኤጀንሲው ሰራተኞቹ እና ጣቢያው ምንም አይነት አደጋ ላይ እንዳልሆኑ አረጋግጧል።
ሮስስኮስሞስ በቴሌግራም ላይ በለጠፈው መግለጫ ላይ ጠፈርተኞች የፍሳሹን መጠን እየገመገሙ መሆኑን ገልጿል። የሩስያ የጠፈር መርሃ ግብር በህዋ ላይ የሚፈጠረውን ፍሳሽ ሲመለከት ይህ የመጀመሪያው አይደለም። እ.ኤ.አ. በ 2020 መገባደጃ ላይ ፣ በሶዩዝ ቡድን ካፕሱል ውስጥ መፍሰስ ተፈጠረ ፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩን መተካት እና ለሰራተኞቹ የመመለሻ ጉዞ ዘግይቷል። ከወራት በኋላ፣ አንድ የሩስያ ፕሮግረስ ጭነት መንኮራኩር የኩላንት መፍሰስ አጋጥሞታል።
ከሩሲያ ጋር በመተባበር አይኤስኤስን የማስተዳደር ሃላፊነት ያለው ናሳ ይህን የቅርብ ጊዜ ክስተት በተመለከተ ምንም አይነት ፈጣን አስተያየት ወይም ዝመና አልሰጠም። ሆኖም ችግሩን ለመፍታት እና ለመፍታት ከሮስኮስሞስ ጋር ይተባበራሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የጠፈር ኤጀንሲዎች ለጠፈር ተጓዦች ደህንነት እና ደህንነት ቅድሚያ ይሰጣሉ, እና ማንኛውም ብልሽት ወይም ብልሽት የሚያጋጥመው ክስተት የጠፈር ጣቢያውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ በጥልቀት መመርመር አለበት. እነዚህ ክስተቶች በማይክሮ ግራቪቲ አካባቢ ውስጥ ውስብስብ ስርዓቶችን በመስራት እና በመንከባከብ ውስጥ ያሉትን ተግዳሮቶች እና አደጋዎች ያሳያሉ።
ምንጮች:
- "የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ የሶፍትዌር ችግር፣ አጭር ዙር ወይም የውጭ ነገር የሞጁሉን ጉዳት አድርሶ ሊሆን እንደሚችል ተናግሯል" – ሮይተርስ (የመጀመሪያው መጣጥፍ ምንጭ)