የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ የሩሲያ ክፍል የሶስተኛ ቀዝቃዛ ልቅሶን አጋጥሞታል።

የዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የሩሲያ ክፍል ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሶስተኛውን የኩላንት መፍሰስ አጋጥሞታል ፣ይህም ስለ ሩሲያ የጠፈር ፕሮግራም አስተማማኝነት ስጋት ፈጥሯል። ሰኞ እለት የቀዘቀዙ የቀዝቃዛ ፍሌኮች በናሳ በቀረበው ኦፊሴላዊ የቀጥታ ምግብ አማካኝነት ወደ ህዋ ሲረጩ ተስተውለዋል። ይህ መፍሰስ የመነጨው በ2012 ወደ ጣቢያው ከደረሰው የናኡካ ሞጁል ውጫዊ የራዲያተር ዑደት ነው፣ እንዲሁም ሁለገብ ላብራቶሪ ሞዱል-ማሻሻያ (ኤምኤልኤም) በመባል ይታወቃል።
የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ በተጎዳው ክፍል ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን መደበኛ ሆኖ እንደሚቆይ እና ለሰራተኞቹም ሆነ ለጣቢያው ምንም አይነት አደጋ እንደሌለ አረጋግጧል። ቢሆንም፣ በሂዩስተን የሚገኘው የአሜሪካ ሚሲዮን ቁጥጥር ጠፈርተኞች ሁኔታውን የበለጠ እንዲመረምሩ ጠይቋል። የኩላንት ፍሌክስ የእይታ ማረጋገጫ ለማግኘት ኩፑላውን በተለይም ዊንዶውስ አምስት ወይም ስድስትን እንዲፈትሹ ታዝዘዋል።
ይህ ክስተት ባለፈው ዓመት ውስጥ በሩሲያ የአይኤስኤስ ክፍል ውስጥ የቀደሙትን ሁለት የቀዝቃዛ ፍሳሾችን ተከትሎ ነው። ኤጀንሲው አፋጣኝ ስጋት እንደሌለ ቢያረጋግጥም፣ እነዚህ ተደጋጋሚ ጉዳዮች የሩስያ የጠፈር ፕሮግራም አስተማማኝነት ላይ ስጋት ይፈጥራሉ።
ለሳይንሳዊ ምርምር እና በጠፈር ፍለጋ ላይ ዓለም አቀፍ ትብብር ወሳኝ መድረክ ሆኖ የሚያገለግል በመሆኑ በአይኤስኤስ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ደህንነት እና ውጤታማነት ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው. የኩላንት ፍንጣቂዎች መንስኤ እና መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ምርመራዎች የጣቢያው ታማኝነት እና የሰራተኞቹን ደህንነት ለመጠበቅ ወሳኝ ይሆናሉ።
ምንጮች-የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስኮስሞስ, ናሳ