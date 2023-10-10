የአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ የሩስያ ክፍል የቀዝቃዛ ሌክ ተሞክሮዎች

ናሳ እንደዘገበው በሩሲያ የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ክፍል ላይ ያለው ራዲያተር እ.ኤ.አ ኦክቶበር 9 ላይ coolant መፍሰስ እንደጀመረ እና ይህም በሩሲያ ሃርድዌር ጣቢያ ውስጥ ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሶስተኛውን ክስተት ያመለክታል። ፍንጣቂው ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው የበረራ ተቆጣጣሪዎች በናኡካ ሞጁል ላይ ካሉት ሁለት ራዲያተሮች ከአንዱ ሲመጡ የተመለከቱ ሲሆን ይህም ሁለገብ ላብራቶሪ ሞዱል (ኤምኤልኤም) በመባልም ይታወቃል፣ ይህም በጁላይ 2021 በጣቢያው ላይ ተተክሏል።
የጣቢያው ሰራተኞች በበረራ ተቆጣጣሪዎች ከተነገራቸው በኋላ ፍሳሹን በአይን አረጋግጠዋል። ምን ያህል ማቀዝቀዣ እንደተለቀቀ እና ለምን ያህል ጊዜ እንደተለቀቀ ግልፅ ባይሆንም ናሳ እንደተናገረው የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ የፈሰሰው በናኡካ ካለው የመጠባበቂያ ራዲያተር ነው ብሏል። ይህ ራዲያተር በመጀመሪያ በ 2010 Rassvet ሞጁል ላይ የተጫነ እና በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በተከታታይ የጠፈር ጉዞዎች ወደ ናኡካ ተላልፏል.
Roscosmos እና NASA ሁለቱም በናኡካ ላይ ያለው ዋናው የሙቀት መቆጣጠሪያ ስርዓት በትክክል እየሰራ መሆኑን አረጋግጠዋል, እና ለጣቢያው እና ለሰራተኞቹ ምንም አደጋዎች የሉም. ነገር ግን ለጥንቃቄ እርምጃ ሰራተኞቹ ብክለትን ለመከላከል በዩኤስ የጣቢያው ክፍል ውስጥ ያሉትን መስኮቶች ላይ መዝጊያዎችን ዘግተዋል።
ይህ ክስተት ባለፈው ዓመት ውስጥ በአይኤስኤስ ውስጥ በሩሲያ ተሽከርካሪዎች ላይ ቀደም ሲል የነበሩትን ሁለት ቀዝቃዛዎች መፍሰስ ተከትሎ ነው። በታህሳስ ወር የሶዩዝ ኤምኤስ-22 የጠፈር መንኮራኩር የኩላንት ፍንጣቂ አጋጥሞታል ፣ይህም በሌለበት የሶዩዝ መንኮራኩር እንዲተካ አድርጓል። በፌብሩዋሪ ውስጥ፣ ያልተሰራ ፕሮግረስ MS-21 የካርጎ የጠፈር መንኮራኩር የኩላንት መፍሰስ ደርሶበታል። Roscosmos እነዚህን ፍንጣቂዎች በማይክሮሜትኦሮይድስ ወይም ኦርቢትል ፍርስራሾች በተፈጠሩ ተፅዕኖዎች ምክንያት የናሳ ባለስልጣናት የተቀበሉት መደምደሚያ ነው።
በቅርቡ የፈሰሰው የኩላንት ልቅሶ ለአሜሪካ አይኤስኤስ ክፍል በታቀዱት የጠፈር መንኮራኩሮች ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እርግጠኛ አይሆንም። የናሳ ጠፈርተኞች ሎራል ኦሃራ እና ጃስሚን ሞግቤሊ በኦክቶበር 12 በጠፈር መንኮራኩር ውስጥ የጣቢያን ጥገና እና የሳይንስ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ቀጠሮ ተይዞላቸዋል፣ ከዚያም በጥቅምት 20 ሌላ የጥገና የጠፈር ጉዞ።
ምንጮች: NASA, Roscosmos