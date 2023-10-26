የሩሲያ ኮስሞናውቶች የፀሐይ ሸራዎችን ለማጥናት በ Spacewalk ወቅት የተማሪ ሳተላይት አስጀመሩ

የሩሲያ ኮስሞናዊት ኦሌግ ኮኖኔንኮ እና ኒኮላይ ቹብ የጠፈር ጉዞን ሲመሩ የተማሪውን ሳተላይት "Parus-MGTU" በተሳካ ሁኔታ አመጠቀ። እንደ አንድ የሙከራ አካል ሳተላይቱ የፀሐይ ሸራዎችን እንቅስቃሴ ለመመርመር ያለመ ነው። በባውማን ሞስኮ ስቴት ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተገነባው የማስጀመሪያ መሳሪያ የናኖሳቴላይት መስመራዊ አቅጣጫን ያረጋግጣል፣ ይህም ለወደፊቱ የሳተላይት ማሰማራት ወሳኝ መስፈርት ያቀርባል።
የኮኖኔንኮ እና የቹብ የጠፈር ጉዞ ዋና አላማ የ“ናኡካ” ሞጁሉን ሁለተኛ የራዲያተር ዑደት ከዋናው ሞጁል ሉፕ ማቋረጥ ነበር። ይህ እርምጃ በጥቅምት 9 በተፈጠረ ልቅሶ ምክንያት አስፈላጊ ነበር ። ኮስሞናውቶች ያልታሸገውን ቦታ ፈትሸው ፎቶግራፍ በማንሳት በምድር ላይ ያሉ ስፔሻሊስቶች የጥሰቱን ምንጭ እንዲመረምሩ እና እንዲወስኑ አስችሏቸዋል።
የሳተላይቱን መሰማራት ተከትሎ ኮስሞናውቶች የፀሐይ ሸራውን መዘርጋት ይቆጣጠራሉ።
ሳተላይቱን ከማምጠቅ በተጨማሪ ኮኖኔንኮ እና ቹብ በ "ናዉካ" ሞጁል ላይ "Napor-MiniRSA" የተባለ የራዳር ሙከራ አድርገዋል። ሙከራው የምድርን ገጽ ለአካባቢ፣ ለድንገተኛ አደጋ እና ለተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ዓላማዎች ለመቆጣጠር ያለመ ነው። ምርመራው የሚመራው በሮኬት እና ስፔስ ኮርፖሬሽን “Energia” ነው።
በጠፈር መራመዳቸው፣ ተጨማሪ ጊዜ ከተሰጣቸው ኮኖኔንኮ እና ቹብ ገመዶቹን በተሰቀለው ቦታቸው ላይ የሚያጣብቁትን ሴኪዩሪንግ ሳህኖች በ "ዝቬዝዳ" አገልግሎት ሞጁል ላይ ይተካሉ። ይህ ወሳኝ ተግባር የሞጁሉን ትክክለኛ ተግባር እና ደህንነት ያረጋግጣል።
የጠፈር ጉዞው የተጀመረው በ20፡49 በሞስኮ ሰዓት (17፡49 ዩቲሲ፣ 23፡19 IST) ሲሆን በትንሽ የምርምር ሞዱል “Poisk” hatch ተከፈተ። ኮስሞናውቶች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ውጭ በድምሩ 6 ሰአት ከ52 ደቂቃ ያሳልፋሉ። ይህ ልዩ ተልእኮ በሴፕቴምበር 15፣ 2023 አይኤስኤስ ከደረሱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የጠፈር መራመዳቸውን የሚያመላክት ሲሆን ይህም የአመቱ ስድስተኛው የሩሲያ የጠፈር ጉዞ ያደርገዋል። ቹብ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአይኤስኤስ ውጭ ለስራ እየሮጠ ሳለ፣ የኮኖኔንኮ ስድስተኛው የጠፈር ጉዞ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የ "Parus-MGTU" ሳተላይት አላማ ምንድነው?
የ "Parus-MGTU" ሳተላይት ዓላማው በጠፈር ጉዞ ወቅት በሩሲያ ኮስሞናውቶች የተደረገው ሙከራ አካል ሆኖ የፀሐይ ሸራዎችን እንቅስቃሴ ለማጥናት ነው።
ጥ: በባውማን ሞስኮ ስቴት ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተገነባው የማስጀመሪያ መሳሪያ ጠቀሜታ ምንድነው?
የማስጀመሪያ መሳሪያው የ nanosatellite መስመራዊ አቅጣጫን ያረጋግጣል፣ ይህም ለወደፊቱ የሳተላይት ማሰማራት ወሳኝ እና የጠፈር መንኮራኩሩን በእጅ በሚነጠልበት ጊዜ ሊከሰቱ የሚችሉ ልዩነቶችን ይከላከላል።
ጥ፡ የ"Napor-MiniRSA" ራዳር ሙከራ አላማ ምንድነው?
በ"ናኡካ" ሞጁል ላይ የተካሄደው የ"Napor-MiniRSA" የራዳር ሙከራ የምድርን ገጽ ለአካባቢ ቁጥጥር፣ ለድንገተኛ አደጋ ክትትል እና ለተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ዓላማዎች ለመቆጣጠር ታስቦ ነው።
ጥ: ኮኖኔንኮ እና ቹብ በ "ዝቬዝዳ" አገልግሎት ሞጁል ላይ ምን ተግባር ያከናውናሉ?
ተጨማሪ ጊዜ ከተሰጣቸው ኮስሞናውቶች የሞጁሉን ትክክለኛ ተግባር እና ደህንነት ለማረጋገጥ ገመዶቹን በተሰቀለበት ቦታ ላይ የሚያጣብቁትን ሴኪዩሪንግ ሳህኖች ይተካሉ።
ጥ፡ ኮኖኔንኮ እና ቹብ ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ውጭ ለምን ያህል ጊዜ ያሳልፋሉ?
ኮስሞናውቶች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ውጭ ለ6 ሰአታት ከ52 ደቂቃ በህዋ እግራቸው ጊዜ ይሆናሉ።