አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ የማቀዝቀዝ ልቅሶን አጋጥሞታል፣ ለሰራተኞች ምንም አይነት አደጋ የለም።

የሩሲያ ባለስልጣናት በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ የኩላንት ፍንጣቂ መከሰቱን አረጋግጠዋል ነገርግን በአውሮፕላኑ ላይም ሆነ በጦር ሰፈሩ ላይ ምንም አይነት ስጋት እንደሌለ አረጋግጠዋል። ፍሰቱ የመጣው ናኡካ ለተባለው የሩሲያ አዲስ የሳይንስ ላብራቶሪ ከውጫዊ የመጠባበቂያ ራዲያተር ሲሆን የላብራቶሪው ዋናው የሙቀት መቆጣጠሪያ ስርዓት በመደበኛነት መስራቱን ቀጥሏል።
ናሳ በአይኤስኤስ የተሳፈሩት የሰባት ሰራተኞች አደጋ ላይ እንዳልሆኑ እና እንቅስቃሴው ሳይስተጓጎል እየተካሄደ መሆኑን አረጋግጧል። ይሁን እንጂ መሐንዲሶች በአሁኑ ጊዜ የፍሳሹን መንስኤ በማጣራት ላይ ናቸው, ይህም በቅርብ ጊዜ በጣቢያው ውስጥ ከሌሎች የሩሲያ የጠፈር መንኮራኩሮች ፍንጣቂዎችን ተከትሎ ነው. ከዚህ ቀደም የተከሰቱት ፈሳሾች ከአምራችነት ጉድለቶች ይልቅ በትንንሽ ሜትሮሮይድ ተጽዕኖዎች ተፈጥረዋል።
ክስተቱ ከዚህ ቀደም ለአንዳንድ የበረራ አባላት ረዘም ያለ ቆይታ አድርጓል። በታኅሣሥ ወር የሶዩዝ ቡድን ካፕሱል ልቅሶ በነበረበት ወቅት የናሳ ጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ እና የሩሲያ አቻዎቹ ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን በተለመደው ስድስት ወራት ሳይሆን በድምሩ 371 ቀናትን በምህዋር አሳልፈዋል። በምላሹም የመመለሻ ጉዟቸው ምትክ ካፕሱል ወደ ጣቢያው ተልኳል።
ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ የዓለም አቀፍ ትብብር ምልክት የሆነው ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ በሩሲያ እና በምዕራቡ መካከል ካሉት የመጨረሻ ቀሪ የትብብር መስኮች አንዱ ሆኖ መስራቱን ቀጥሏል። ሞስኮ በዩክሬን በወሰደው ወታደራዊ እርምጃ ውጥረት ቢፈጠርም፣ ናሳ እና አጋሮቹ አይኤስኤስን እስከ 2030 ድረስ ለማንቀሳቀስ ቁርጠኛ ናቸው።
አሁን ያሉት የአይኤስኤስ ነዋሪዎች የናሳ ጠፈርተኞች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ፣ የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ አንድሪያስ ሞገንሰን፣ ሩሲያዊው ኮስሞናዊት ኮንስታንቲን ቦሪሶቭ፣ ኦሌግ ኮኖኔንኮ እና ኒኮላይ ቹብ እና ጃፓናዊው የጠፈር ተመራማሪ ሳቶሺ ፉሩካዋ ይገኙበታል።
ትርጓሜዎች
- ማቀዝቀዝ፡- ሙቀትን ለማስወገድ ወይም ለማስተላለፍ የሚያገለግል ንጥረ ነገር በሲስተሙ ወይም በመሳሪያ ውስጥ ከመጠን በላይ ሙቀትን ለመከላከል ነው።
– ራዲያተር፡- ሙቀትን ከአንዱ መካከለኛ ወደ ሌላው ለማስተላለፍ የሚያገለግል፣በተለምዶ ሥርዓትን ለማቀዝቀዝ የሚያገለግል ነው።
– ሜትሮይድስ፡- ከጠፈር ተነስተው ወደ ምድር ከባቢ አየር የሚገቡ ትንንሽ ጠጣር ቁሶች።
ምንጮች: Roscosmos, NASA