ሩሲያ የሉና-25 የጨረቃ ምርመራ ውድቀት መንስኤን ለይታለች።

የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ የጨረቃ ምርመራቸው ሉና-25 ያልተሳካበትን ምክንያት ወስኗል። ፍተሻው በጨረቃ ላይ የተከሰከሰው በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ንክኪ ለማቋቋም በታቀደው የማንቀሳቀስ ዘዴ ነው። መጀመሪያ ላይ ባለሥልጣናቱ ሞተሮቹ ከታቀደው በላይ ረዘም ላለ ጊዜ መተኮሳቸውን አስታውቀዋል። ሆኖም ተጨማሪ ምርመራ እንዳረጋገጠው የቦርዱ መቆጣጠሪያ ክፍል በተፈጠረው ብልሽት ሞተሮቹን ማጥፋት አልቻለም። የፍጥነት መለኪያ አሃዱ አልነቃም ነበር፣ ይህም የሚፈለገውን ፍጥነት አለመመዝገብ እና እንደታሰበው የፕሮፐልሽን ሲስተም ማሰናከልን አስከትሏል።
ምንም እንኳን ይህ መሰናክል ቢሆንም፣ ሮስስኮስሞስ ለጨረቃ ፍለጋ ፕሮግራማቸው ቁርጠኛ ነው። በሚቀጥሉት አመታት ሉና-26፣ ሉና-27 እና ሉና-28 የተባሉ ሶስት ተከታታይ ተልእኮዎችን ለመጀመር አቅደዋል። የሮስኮስሞስ አለቃ ዩሪ ቦሪሶቭ እንዳሉት የሉና-25 አደጋ እነዚህን የጊዜ ሰሌዳዎች ሊያፋጥን ይችላል። የጨረቃ መርሃ ግብሩን ለማስቀጠል ቁርጠኝነት እንዳላቸው ገልፀው በቀጣይ ተልእኮዎች የሚጀመሩበትን ቀን በመቀየር በፍጥነት ውጤት ለማምጣት እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም ሉና-25 በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ ለማረፍ የመጀመሪያ ተልዕኮ ለመሆን ነበር አላማውም የውሃ በረዶ አለው ተብሎ ይታመናል። ነገር ግን፣ በውድቀቱ ምክንያት፣ የሕንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮ ይህንን ልዩነት ሊጠይቅ ችሏል። ቻንድራያን -3 ከሉና-25 አደጋ ከአራት ቀናት በኋላ በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ያረፈ ሲሆን ህንድ በጨረቃ ላይ ለስላሳ-ማረፊያ በማስመዝገብ አራተኛዋ ሀገር አድርጓታል።
የሉና-25 ውድቀት ለሩሲያ የጨረቃ አሰሳ እንቅፋት ቢሆንም፣ ሮስስኮስ ግን በታላቅ ፕሮግራማቸው ወደፊት ለመግፋት ቆርጦ ተነስቷል። የጨረቃን ምስጢር ለመረዳት እና የሰው ልጅ የሰማይ ጎረቤታችንን እንዲረዳ የበኩላቸውን አስተዋፅዖ ለማድረግ መስራታቸውን ቀጥለዋል።
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ምንጮች:
– [ምንጭ 1]
– [ምንጭ 2]
ትርጓሜዎች
– ሮስስኮስሞስ፡- የሩሲያ የፌዴራል ጠፈር ኤጀንሲ
- ሉና-25: የሩሲያ የጨረቃ ምርመራ ስም
- የፍጥነት መለኪያ፡ እንቅስቃሴን ለመለየት እና ለመለካት የሚያገለግል መሳሪያ
– የጨረቃ አሰሳ ፕሮግራም፡ የጨረቃን ገጽ እና ሀብቶቿን ለመመርመር እና ለማጥናት ያለመ ተከታታይ ተልእኮዎች።
– ቻንድራያን-3፡ የህንድ የጨረቃ ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አጠገብ ያረፈ