መሮጥ፡- ለአንተ ረጅም ዕድሜ እና ደህንነት የሚገርሙ ጥቅሞችን እወቅ

መሮጥ እንደ ጥሩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከረጅም ጊዜ በፊት ሲከበር ቆይቷል ፣ ግን አዲስ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ጥቅሙ ቀደም ሲል ከታመነው የበለጠ ጥልቅ ሊሆን ይችላል። በኢንተርናሽናል ጆርናል ኦቭ ኢንቫይሮንሜንታል ሪሰርች ኤንድ ፐብሊክ ሄልዝ ላይ የታተመ አዲስ አስደናቂ ጥናት በሳምንት 75 ደቂቃ ያህል መሮጥ በህይወትዎ ላይ 12 አመታትን እንደሚያስደንቅ አረጋግጧል።
ጥናቱ ያተኮረው በቴሎሜሮች ላይ ሲሆን እነዚህም በክሮሞሶምችን መጨረሻ ላይ መከላከያ ካፕ ናቸው። ቴሎሜሬስ ሴሉላር ጤናን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ረጅም እና ጠንካራ ቴሎሜሮች ከአጠቃላይ ደህንነት ጋር የተቆራኙ ናቸው። ነገር ግን፣ እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ ቴሎሜሮቻችን በተፈጥሯቸው በቁጥር እና በርዝመታቸው ይቀንሳል።
ተመራማሪዎቹ ከ4,400 በላይ ተሳታፊዎችን በመተንተን በሳምንት ቢያንስ 75 ደቂቃ በሩጫ የተሳተፉ ግለሰቦች ሯጮች ካልሆኑት ጋር ሲነፃፀሩ ወደ 12 አመት የሚደርስ አስደናቂ የስነ-ህይወት ልዩነት እንዳላቸው ደርሰውበታል። ምንም እንኳን ጥናቱ የሟቾችን ሞት በቀጥታ ባይገመግም፣ አጭር ቴሎሜር ርዝማኔ ለሟችነት መጨመር እና ለከባድ በሽታዎች የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
ከረዥም ጊዜ ህይወት በተጨማሪ መሮጥን ከዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎ ጋር በማካተት የጤና እድሜዎን በእጅጉ ያሳድጋል፣ ይህም ከአካል ጉዳተኛ ህመሞች ነፃ የኖሩትን የህይወት ጊዜን ያመለክታል። ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት መደበኛ የኤሮቢክ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ልክ እንደ ሩጫ ፣ እንደ አልዛይመር እና ካንሰር ያሉ በሽታዎችን የመፍጠር እድልን ይቀንሳል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ከሌሎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ተመሳሳይ ጥቅሞችን ማግኘት እችላለሁን?
ይህ የተለየ ጥናት በሩጫ ላይ ያተኮረ ቢሆንም፣ እንደ ፈጣን መራመድ፣ ብስክሌት መንዳት ወይም መዋኘት ያሉ ሌሎች የኤሮቢክ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ለሴሉላር ጤና እና አጠቃላይ ደህንነትም ተመሳሳይ ጥቅሞችን ሊሰጡ ይችላሉ።
2. በሳምንት በትክክል ለ 75 ደቂቃዎች መሮጥ አስፈላጊ ነው?
የጥናቱ ውጤት በሳምንት ቢያንስ ለ75 ደቂቃ መሮጥ ከፍተኛ ጥቅም እንደሚያስገኝ ይጠቁማል። ይሁን እንጂ ማንኛውም አይነት ሩጫ ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከማንም የተሻለ ነው። ለእርስዎ ማስተዳደር በሚመስል ቆይታ ይጀምሩ እና የአካል ብቃትዎ እየተሻሻለ ሲሄድ ቀስ በቀስ ይጨምሩ።
3. ሩጫ በመገጣጠሚያዎቼ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል?
መሮጥ መገጣጠሚያዎችን ሊያዳክም የሚችል ከፍተኛ ተፅእኖ ያለው ተግባር ነው፣በተለይም በተገቢው ቴክኒክ እና በቂ እረፍት ካልተደረገ። የጉዳት አደጋን ለመቀነስ ተስማሚ ጫማዎችን መልበስ፣ ከእያንዳንዱ ሩጫ በፊት መሞቅ እና ለሰውነት ምልክቶች ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ነው። የተወሰኑ ስጋቶች ካሉዎት, ከጤና ባለሙያ ጋር መማከር ጥሩ ነው.
ምንጮች:
የአለም አቀፍ የአካባቢ ምርምር እና የህዝብ ጤና ጆርናል