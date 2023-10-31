በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ የተገኙ አዳዲስ ግኝቶች ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ያለንን ግንዛቤ ይፈትኑታል።

በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት በኦሪዮን ኔቡላ እምብርት ውስጥ እጅግ አስደናቂ የሆነ የሮግ ፕላኔቶች መሸጎጫ አሳይቷል። እነዚህ ፕላኔቶች-ጅምላ ቁሶች ከዋክብትን የማይዞሩ እና ሮጌ ወይም ነፃ ተንሳፋፊ ፕላኔቶች በመባል ይታወቃሉ በሚያስደንቅ ሁኔታ ቁጥሮች የተገኙ ሲሆን ብዙዎቹም እንደ ከዋክብት በሚመስሉ ሁለትዮሽ ጥንዶች እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው።
የሁለትዮሽ ሮግ ፕላኔቶች ግኝት እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደሚፈጠሩ የቀድሞ ግምታችንን ይፈትናል። በተለምዶ የሁለትዮሽ ስርዓቶች ከፕላኔቶች ይልቅ የከዋክብት ባህሪያት ናቸው. በጣም ብዙ የተጣመሩ ፕላኔቶች መገኘታቸው ምንም እንኳን መጠናቸው አነስተኛ ቢሆንም ከከዋክብት ጋር ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
በሥነ ፈለክ ተመራማሪው ሳሙኤል ፒርሰን የሚመራው የምርምር ቡድን በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ የሚገኘውን ትራፔዚየም ክላስተር ኦፍ ኮከቦችን ለመመልከት የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) ተጠቅሟል። የክላስተርን ጥቅጥቅ ያለ ማእከል በመመርመር ከሳተርን እጥፍ እስከ ጁፒተር 540 እጥፍ የሚደርሱ 13 እምቅ የጭካኔ ፕላኔቶችን መለየት ችለዋል።
ይህን ግኝት የበለጠ አጓጊ የሚያደርገው በግምት 9% የሚሆኑት እነዚህ ፕላኔታዊ-ጅምላ ነገሮች በሁለትዮሽ ጥንድ ሆነው መገኘታቸው ነው። ይህ በጣም ያልተለመደ ነው ፣ ምክንያቱም ሁለትዮሽ ስርዓቶች በዝቅተኛ ኮከቦች መካከል በጣም አናሳ እና አልፎ ተርፎም እንደ ቡናማ ድንክ ያሉ ንዑሳን ቁሶች ውስጥ በጣም አነስተኛ ናቸው።
የእነዚህ ሁለትዮሽ ሮግ ፕላኔቶች መኖር አሁን ያለንን የፕላኔት አፈጣጠር ግንዛቤ ይፈታተነዋል። አንደኛው አማራጭ በከዋክብት ዙሪያ መሥራታቸው እና በኋላ ላይ ከሚያልፉ ከዋክብት ጋር በነበራቸው መስተጋብር ተለያይተው በመጨረሻ ወደ ሁለትዮሽ ጥንድ መሆናቸው ነው። ነገር ግን፣ ይህ ማብራሪያ ከመልሱ የበለጠ ጥያቄዎችን ያስነሳል፣ ምክንያቱም የእኛ ነባር ሞዴሎቻችን ለዚህ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ ሊሆኑ አይችሉም።
ተጨማሪ ምልከታዎች እና ትንታኔዎች በJWST's Near Infrared Spectrograph በመጠቀም የእነዚህን ነገሮች ባህሪ ለማረጋገጥ እና የአካባቢያቸውን ስብጥር ለመመርመር ይካሄዳሉ። ይህ ስለ ሮግ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ የሁለትዮሽ ሮግ ፕላኔቶች ግኝት ለምርምር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል እና ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ሂደቶች ያለንን ግንዛቤ እንድንገመግም ያበረታታል። እነዚህ ግኝቶች እንደ ፕላኔት አፈጣጠር፣ የከዋክብት አስትሮፊዚክስ እና የጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ባሉ መስኮች ላይ ጉልህ የሆነ አንድምታ አላቸው፣ ይህም በአስደናቂው የፕላኔቶች ዓለም ላይ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ አጉልቶ ያሳያል።
በየጥ:
ጥ: - ሮግ ፕላኔቶች ምንድን ናቸው?
መ: ሮግ ወይም ነፃ ተንሳፋፊ ፕላኔቶች ከዋክብትን የማይዞሩ ፕላኔታዊ-ጅምላ ነገሮች ናቸው።
ጥ፡- የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ ተንኮለኛ ፕላኔቶችን እንዴት አገኙ?
መልስ፡- የስነ ፈለክ ተመራማሪዎቹ የኦሪዮን ኔቡላን ጥቅጥቅ ያለ ማእከልን ለመመልከት የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕን (JWST) ተጠቅመው 540 ሊሆኑ የሚችሉ ፕላኔቶችን ለይተዋል።
ጥ፡ በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ ያሉት ሁለትዮሽ ሮግ ፕላኔቶች ለምን ጠቃሚ ናቸው?
መ፡ የሁለትዮሽ ሮግ ፕላኔቶች መኖራቸው አሁን ያለንን የፕላኔት አፈጣጠር ግንዛቤን ይፈታተነዋል እናም ስለ አመጣጣቸው እና እንዴት በስበት አንድ ላይ እንደተሳሰሩ ጥያቄዎችን ያስነሳል።