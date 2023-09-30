የጠፈር ጉዞ ለምድር የኦዞን ሽፋን ስጋት ሊፈጥር ይችላል ሲል ጥናት አስጠንቅቋል

በቅርቡ በኒውዚላንድ ክራይስትቸር በሚገኘው የካንተርበሪ ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ለጠፈር ፍለጋ ፍላጎት እያደገ መምጣቱ እና የሮኬት ምጥቅ መጨመር ለምድር ፈውስ የኦዞን ሽፋን ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል። ቀደም ባሉት ጊዜያት በሰው ልጅ እንቅስቃሴ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት የነበረውን የኦዞን ሽፋን ለመጠገን ጥረት ቢደረግም እያደገ የመጣው የጠፈር ኢንዱስትሪ ወደ ማገገም ሊገታ ይችላል።
በጠፈር ተልዕኮዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሮኬቶች ለኦዞን ሽፋን ጎጂ የሆኑ ጋዞችን እና ቅንጣቶችን ያስወጣሉ. ጥናቱ የሮኬት ማስወንጨፊያ መረጃዎችን ባለፉት አምስት ዓመታት የተተነተነ ሲሆን ወደፊት በህዋ ጉዞ ላይ ያለውን አዝማሚያ ተንትኗል። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ፣ ዓለም አቀፋዊ አመታዊ ጅምር ከ90 ወደ 190 ጨምሯል፣ አብዛኛዎቹ በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ የተከናወኑ ናቸው። ተመራማሪዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ3.7 የአለም የሕዋ ኢንደስትሪ ከ2040 ትሪሊየን ዶላር ሊበልጥ እንደሚችል ተንብየዋል።
ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ የሮኬት ምታዎች በኦዞን ሽፋን ላይ የሚያደርሱት ጉዳት አነስተኛ ነው ተብሎ ቢታሰብም፣ የቦታ እንቅስቃሴዎች መባባስ ጉዳቱን እንደሚያባብስ ጥናቱ አጽንኦት ሰጥቷል። የሮኬት ልቀቶች እንደ ሪአክቲቭ ክሎሪን፣ ጥቁር ካርቦን እና ናይትሮጅን ኦክሳይድ ያሉ ንጥረ ነገሮችን ይለቃሉ፣ እነዚህ ሁሉ ኦዞን ላይ ጎጂ ናቸው። እንደ ሚቴን ያሉ አዳዲስ የሮኬት ነዳጆች ተጽእኖ ገና ሙሉ በሙሉ አልተገመገመም።
ወደ 70 የሚጠጉ ብሔሮች እና የግል የጠፈር ኢንተርፕራይዞች ወደ ቦታው እየገቡ በህዋ ላይ ያለው ፍላጎት እያደገ ነው። እንደ ቨርጂን ጋላክቲክ፣ ስፔስኤክስ እና ብሉ አመጣጥ ያሉ ኩባንያዎች መበራከታቸው ዓለም አቀፋዊ የኅዋ ምርምር አዝማሚያ ያሳያል። ይሁን እንጂ እንዲህ ያሉ ጥረቶች ሊከሰቱ የሚችሉትን የአካባቢያዊ ውጤቶች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው.
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ኒውዚላንድ በህዋ ኢንደስትሪ ውስጥ የመሪነት ሚና የመጫወት እና አለምአቀፍ ውይይቶችን በዘላቂነት የጠፈር ምርምር ላይ ተጽእኖ የማድረግ አቅም እንዳላት ይጠቁማል። ተመራማሪዎቹ የሮኬት ልቀትን መከታተል፣ ለተመራማሪዎች መረጃ ተደራሽነትን መስጠት እና በሮኬት ዲዛይን ወቅት በኦዞን ላይ ያለውን ተጽእኖ ግምት ውስጥ በማስገባት ለስፔስ ኢንደስትሪ እና ለኦዞን ምርምር ማህበረሰብ ስትራቴጂዎችን አቅርበዋል።
በኤሮስፔስ ኩባንያዎች፣ ሳይንቲስቶች እና መንግስታት ላይ ጥረቶችን በማስተባበር በአለምአቀፍ የሮኬት ጅምር ለዘላቂ ልምምዶች ቅድሚያ መስጠት ወሳኝ ነው። ጥናቱ የሮኬቶች ቀጣይ የኦዞን ሽፋንን መልሶ ማግኘት እንዳይችሉ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቋል። የዚህ ምርምር ግኝቶች በኒውዚላንድ ሮያል ሶሳይቲ ጆርናል ላይ ታትመዋል.
ምንጮች:
- የካንተርበሪ ዩኒቨርሲቲ
- የኒውዚላንድ ሮያል ሶሳይቲ ጆርናል