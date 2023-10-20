SpaceX ለፈጣን የማስጀመሪያ ፍቃድ ይገፋል።

ማጠቃለያ፡ SpaceX የማስጀመሪያ ፍቃድ አሰጣጥ ሂደቱን ለማፋጠን በፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) ላይ ጫና እያደረገ ነው። የኩባንያው ስታርሺፕ ሮኬት ለሁለተኛ የበረራ ሙከራ ተዘጋጅቷል ነገርግን የመጨረሻውን የቁጥጥር ፍቃድ እየጠበቀ ነው። SpaceX በህዳር ወር የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ ስራ ይጀምራል የሚል ተስፋ አለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ቨርጂን ጋላክቲክ በህዳር 2 ስድስተኛውን ተልዕኮውን በስድስት ወራት ውስጥ ለማብረር አቅዷል። አነስተኛ አስጀማሪ ኩባንያዎች ለ Falcon 9 ሚሲዮን ከ SpaceX ዝቅተኛ ዋጋ ጋር ለመወዳደር እየታገሉ ነው። የ SpaceX በገበያ ላይ ያለው የበላይነት በትናንሽ የማስጀመሪያ ኢንዱስትሪ ላይ “በጣም ቀዝቃዛ” ተጽዕኖ አሳድሯል። SpaceX ለትናንሽ ሳት እስከ 5,500 ዶላር በኪሎግራም የራይድሼር ማስጀመሪያ እድሎችን ይሰጣል፣ ይህም ዋጋ ለትንንሽ አስጀማሪ ተሽከርካሪዎች ከሚያቀርቡት በጣም ያነሰ ነው። ሶስት የአሜሪካ ኩባንያዎች፣ SpaceX፣ Blue Origin እና ቨርጂን ጋላክቲክ፣ ለንግድ የሰው ልጅ የጠፈር በረራ ተልእኮዎች አዲስ የፌደራል የደህንነት ደንቦች ከመተግበሩ በፊት የመማሪያ ጊዜ እንዲራዘም ጠይቀዋል። በፌዴራል ደንቦች ላይ ያለው የ 20 ዓመት እገዳ በጥር 1 ላይ ጊዜው ያበቃል.
ስፔስ ኤክስ ከፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) ፈጣን የማስጀመሪያ ፍቃድ ለማግኘት ጥረቱን አጠናክሮ ቀጥሏል። ኩባንያው የስታርሺፕ ሮኬቱን ለሁለተኛ ጊዜ የበረራ ሙከራ ለማድረግ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቅቋል ነገርግን የመጨረሻውን የቁጥጥር ፍቃድ እየጠበቀ ነው። የሚጀመርበት ቀን አሁን በህዳር ወር የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ ነው። በሌላ በኩል ቨርጂን ጋላክቲክ ህዳር 2 ቀን ለታቀደው በስድስት ወራት ውስጥ ለስድስተኛው ተልእኮ በዝግጅት ላይ ነው።
ነገር ግን፣ ትናንሽ አስጀማሪ ኩባንያዎች ለFalcon 9 ተልዕኮዎች ከ SpaceX ዝቅተኛ ዋጋ ጋር ለመወዳደር ተግዳሮቶች እያጋጠሟቸው ነው። የስፔስ ኤክስ በገበያ ላይ ያለው የበላይነት በትናንሽ ማስጀመሪያ ኢንደስትሪው ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ በማሳደሩ በዋጋ ለመወዳደር አስቸጋሪ እንዳደረገው የኢንደስትሪ ስራ አስፈፃሚዎች ተናግረዋል። SpaceX በአሁኑ ጊዜ በኪሎ ግራም እስከ 5,500 ዶላር ዝቅተኛ ለሆኑ ትናንሽ ሳተላይቶች የራይድሼር የማስጀመሪያ እድሎችን ይሰጣል። እነዚህ ዋጋዎች ከመጀመሪያዎቹ 5,000 ዶላር በኪሎግራም ጨምረዋል፣ አሁንም በትናንሽ ማስጀመሪያ ተሽከርካሪዎች ከሚያቀርቡት በታች ናቸው።
በተጨማሪም፣ ስፔስኤክስ፣ ብሉ አመጣጥ እና ቨርጂን ጋላክቲክ የተባሉ ሶስት የአሜሪካ ኩባንያዎች አዲስ የፌደራል የደህንነት ደንቦች ለንግድ የሰው ልጅ የበረራ ተልእኮ ከመተግበራቸው በፊት የትምህርት ጊዜ እንዲራዘም ጠይቀዋል። አሁን ያለው የ 20-አመት የፌደራል ደንቦች እገዳ በጥር 1 ላይ ጊዜው ያበቃል.ኩባንያዎቹ ኢንዱስትሪው አዲስ የደህንነት ደንቦችን ለመቀበል ገና ያልደረሰ እንደሆነ ያምናሉ, እና ከ FAA እና ከሌሎች የመንግስት ኤጀንሲዎች ጋር አዲስ ደህንነትን ለማቋቋም እየሰሩ ነው. ለቦታ መጓጓዣ ማዕቀፍ.
ምንጮች:
- ምንጭ 1፡ ትሬቨር ማህልማን/አርስ ቴክኒካ - https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/
– ምንጭ 2፡ የጠፈር ዜና – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/
- ምንጭ 3፡ አርስ - https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/