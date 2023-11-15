የጥልቅ ህዋ ፍለጋን አብዮት የሚያደርጉ የግል ኩባንያዎች

የግል ኩባንያዎች በታሪክ በመንግስት ባለቤትነት በተያዙ ውጥኖች ወደተቆጣጠሩት ኢንዱስትሪዎች በመሰማራት ጥልቅ የጠፈር ምርምርን ከመንግሥታት እየወሰዱ ነው። የርቀት ዳሰሳ፣ የጨረቃ አሰሳ እና የጠፈር ጣቢያ ግንባታ የንግድ ኩባንያዎች ትርፋማነትን የተገነዘቡባቸው ጥቂት ምሳሌዎች ናቸው። አሁን ትኩረቱ ወደ ፕላኔት ሳይንስ እየተሸጋገረ ነው።
የሮኬት ላብ ዋና ስራ አስፈፃሚ ፒተር ቤክ ሌሎች ፕላኔቶችን በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ የካፒታል ኢንቬስት በማድረግ ወደ የግል ኩባንያዎች ማዘዋወሩ ጨዋታን የሚቀይር ነው ይላሉ። ይህ የአስተሳሰብ ለውጥ አዲስ የአሰሳ እድሎችን ከመክፈት በተጨማሪ የጠፈር ምርምር በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር እና የመንግስት ተሳትፎን ይጠይቃል የሚለውን አስተሳሰብም ይፈታተናል።
የሮኬት ቤተ ሙከራ ቬነስን ለማጥናት የመጀመሪያውን የግል ተልእኮ ለመጀመር በቅርቡ ከኤምአይቲ ጋር አጋርቷል። የተልእኮው አላማ በፕላኔቷ ደመና ውስጥ የማይክሮባዮሎጂ ህይወት ምልክቶችን መፈለግ ነው። ተልእኮው ራሱ የገንዘብ ተመላሾችን ባያመጣም፣ የንግድ ማረጋገጫው የሮኬት ላብ ማስጀመሪያ ቁልል አቅምን በማሳየት ላይ ነው። ይህ ወደፊት ኩባንያው አትራፊ የመንግስት ውሎችን እንዲያገኝ ያደርገዋል።
በቬኑስ ውስጥ ያለው የፍላጎት መጨመር በፎስፊን ግኝት ምክንያት ሊሆን ይችላል, ይህ ሞለኪውል በምድር ላይ የአናይሮቢክ ህይወት መኖሩን ያመለክታል. ይህ ግኝት በማርስ መማረክ የተከደነችውን ፕላኔት ቬነስን የማሰስ የረዥም ጊዜ ፍላጎትን እንደገና አነቃቃ። ናሳ የራሱን ሁለት ተልዕኮዎች ለቬኑስ አሳውቋል, ነገር ግን የንግድ ኩባንያዎች የፍጥነት ጠቀሜታ አላቸው.
ናሳ በህዋ ሳይንስ ውስጥ ባህላዊ መሪ ሆኖ ሳለ፣ ኤጀንሲው በበጀት ገደቦች እና በኮንግሬስ ህጎች የተጣሉ ገደቦች ገጥመውታል። እንደ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ያሉ ትልቅ መጠን ያላቸው ካፒታልን የሚጠይቁ ፕሮጀክቶች ለማዳበር አመታትን የሚወስዱ ሲሆን ብዙውን ጊዜ በተለያዩ ተልዕኮዎች መካከል የንግድ ልውውጥ ያስፈልጋቸዋል። ይህ ለንግድ ኩባንያዎች ክፍተቱን በትልልቅ አስርት ዓመታት ውስጥ በሚያሟሉ ትናንሽ እና ተጨማሪ ተልእኮዎች እንዲሞሉ እድል ይሰጣል።
የንግድ ተልእኮዎች ጥቅማቸው ወጪ ቆጣቢ እና ቀልጣፋ የመሆን ችሎታቸው ላይ ነው። ነገሮችን ቀላል በማድረግ የግል ኩባንያዎች በአነስተኛ ወጪ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ተልእኮዎችን ማከናወን ይችላሉ። ለቬኑስ ተልእኮ የሳይንስ መሳሪያን በገንዘብ የመስጠት እና የመገንባት ሃላፊነት ያለው MIT በበጎ ፈቃደኞች እና በተመራቂዎች ድጋፍ ላይ በመተማመን በገንዘብ ማሰባሰብ ረገድ ያልተለመደ አካሄድ መከተል ነበረበት።
የሮኬት ላብ ቀደም ሲል ከናሳ ጋር ለ CAPSTONE ተልዕኮ የነበራቸው ትብብር የማስጀመሪያ አገልግሎቶችን በመስጠት አቅማቸውን አሳይቷል፣ እና የቬነስ ተልዕኮም በዚያ ልምድ ላይ ይመሰረታል። ይህንን ስርዓት በመጠቀም የወደፊቱ የሳይንስ ተልእኮዎች ወጪ በአስር ሚሊዮኖች ውስጥ ስለሚሆን ለውጭ ኤጀንሲዎች አዋጭ አማራጭ ያደርገዋል።
በማጠቃለያው፣ የግል ኩባንያዎች በፈጠራ አካሄዳቸው እና ፈጣን የጊዜ ሰሌዳው ወደ ፊት በመምራት ጥልቅ የጠፈር ምርምርን እያሻሻሉ ነው። በፕላኔቶች ሳይንስ መስክ ውስጥ የንግድ ተጫዋቾችን ማካተት ለወደፊቱ የጠፈር ፍለጋ አስደሳች እድሎችን ይከፍታል.
በየጥ
1. የግል ኩባንያዎች በጥልቅ ህዋ ጥናት ላይ አስተዋፅዖ እያደረጉ ያሉት እንዴት ነው?
የግል ኩባንያዎች የርቀት ዳሰሳ፣ የጨረቃ ፍለጋ እና የጠፈር ጣቢያ ግንባታን ጨምሮ የተለያዩ የቦታ አሰሳ ስራዎችን መውሰድ ጀምረዋል። አሁን ወደ ፕላኔቶች ሳይንስ እየገቡ ነው, ይህም ጥልቅ የጠፈር ምርምርን በተቀላጠፈ እና በዝቅተኛ ወጪ ከባህላዊ የመንግስት ተነሳሽነት ጋር ማነፃፀር እንደሚቻል አረጋግጠዋል.
2. የግል ተልእኮ ለቬኑስ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው?
በሮኬት ላብ ከኤምአይቲ ጋር በመተባበር ወደ ቬኑስ የሚደረገው የግል ተልእኮ በፕላኔቷ ደመና ውስጥ የማይክሮባላዊ ህይወት ምልክቶችን መፈለግ ነው። ተልእኮው ፈጣን ትርፍ ባያገኝም ስኬቱ የሮኬት ላብ አቅምን ያሳያል እና ወደፊት ብዙ የመንግስት ኮንትራቶችን እንዲያገኝ ያደርጋል።
3. የንግድ ተልዕኮዎች ከባህላዊ የመንግስት ፕሮግራሞች የሚለዩት እንዴት ነው?
የንግድ ተልእኮዎች የፍጥነት እና የመተጣጠፍ ጠቀሜታ አላቸው። ባህላዊ የመንግስት መርሃ ግብሮች ብዙ ጊዜ የበጀት ገደቦች እና የቁጥጥር ገደቦች ያጋጥሟቸዋል, የግል ኩባንያዎች በአነስተኛ ዋጋ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ተልእኮዎችን ማከናወን ይችላሉ. ይህ ሰፋፊ ፕሮጀክቶችን የሚያሟሉ ብዙ ተደጋጋሚ እና ተጨማሪ ተልዕኮዎችን ይፈቅዳል።
4. የግል ኩባንያዎች የሳይንስ ወጪዎችን እንዴት እየቀነሱ ነው?
የግል ኩባንያዎች በተልዕኮዎቻቸው ውስጥ ቀላልነትን ቅድሚያ ይሰጣሉ, ይህም ወጪዎችን ለመቀነስ ይረዳል. ውጤታማ በሆኑ ዲዛይኖች እና በተሳለጠ ሂደቶች ላይ በማተኮር የሳይንስ ተልእኮዎችን በፍጥነት እና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ማከናወን ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ለእነዚህ ተነሳሽነቶች አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት በበጎ ፈቃደኞች እና በምሩቃን ድጋፍ ላይ መታመንን የመሰሉ የገንዘብ ማሰባሰብያ ያልተለመዱ አቀራረቦች ተወስደዋል።