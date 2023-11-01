የቬነስ ህይወት አሳሽ ምርመራ፡ የቬነስን ሚስጥሮች መክፈት

ሰፊው፣ ሚስጥራዊው የጠፈር ስፋት ሁል ጊዜ ሀሳባችንን እና የማወቅ ጉጉታችንን ይማርካል። በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያሉትን ፕላኔቶች ስንቃኝ፣ አንድ ልዩ የሰማይ አካል ፍላጎታችንን አነሳስቶታል - ቬኑስ። በአስከፊ ሁኔታዋ እና ምቹ ባልሆነ አካባቢ የምትታወቀው ቬኑስ ህይወት እንደሌላት ፕላኔት ተደርጋ ተወስዳለች። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ በህዋ ምርምር እና ቴክኖሎጂ ላይ የተደረጉ እድገቶች ይህንን ሀሳብ እየተፈታተኑ ናቸው።
የሮኬት ላብ፣ ፈር ቀዳጅ የአሜሪካ የጠፈር በረራ ኩባንያ፣ ወደ ቬኑስ ታላቅ ተልዕኮን ጀምሯል - የዚህ ዓይነቱ የመጀመሪያ የግል ተልእኮ። የእነርሱ መነሻ ፕሮጀክት፣ የቬነስ ላይፍ ኤክስፕሎረር ፕሮብሌም ፣ስለዚህች እንቆቅልሽ ፕላኔት ያለንን ግንዛቤ ለመቀየር ተዘጋጅቷል። ቬኑስ በገሃድ ላይ እንደ ገሃነም እሳት ቢመስልም, እኛ እንደምናውቀው ህይወትን የሚደግፉ ሁኔታዎች በደመና ውስጥ ከፍ ያሉ ቦታዎች አሉ.
የቬነስ ላይፍ ኤክስፕሎረር ዋና አላማ የህይወት ምልክቶችን መፈለግ እና በቬኑሺያ ደመና ውስጥ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪን መፈለግ ነው። 20 ኪሎ ግራም ብቻ የሚመዝነው ይህ በከባቢ አየር ውስጥ ያለው የድምፅ ምርመራ በሮኬት ላብ ፎቶ የጠፈር መንኮራኩር ላይ ይጋልባል፣ በኤሌክትሮን ሮኬት ላይ ይመታል። በመጀመሪያ ለጃንዋሪ 2025 መርሐግብር ተይዞለት የነበረው የሮኬት ላብራቶሪ አሁን በዲሴምበር 2024 ምርመራውን ለመጀመር ዓይናቸውን ከISRO የሹክራያን ወደ ቬኑስ ተልእኮ ጋር በመገጣጠም አቅደዋል።
በAutofluorescence Nephelometer (AFN) የታጀበው የቬነስ ላይፍ ኤክስፕሎረር የቬኑስ ከባቢ አየር ኬሚካላዊ ቅንጅት እና የኤሮሶል ጥግግት ላይ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ባጭር የአምስት ደቂቃ የነቃ ክፍል ውስጥ፣ ፍተሻው ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ይለያል እና ያልተለመዱ የደመና ክፍሎችን ይመረምራል። ይህንን ተልዕኮ የሚለየው ከ10 ሚሊዮን ዶላር በታች በጀት በመመደብ ወጪ ቆጣቢነቱ ነው። ይህ አነስተኛ ዋጋ ያላቸው ተልእኮዎች ከፍተኛ ሳይንሳዊ ምላሾችን ለማስገኘት አነስተኛ ክፍያ ያላቸውን አቅም ያሳያል።
የሮኬት ላብ ከታዋቂው የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (MIT) ተመራማሪዎች ጋር ያለው ትብብር የዚህን ተልዕኮ አስፈላጊነት እና ተአማኒነት የበለጠ ያጎላል። የቬነስን ከባቢ አየር መኖሪያነት ለመገምገም እና ህይወትን ለመፈለግ የታለሙ ተከታታይ ጉዞዎች የትልቅ የጠዋት ኮከብ ተልእኮዎች አካል ነው። የቬኑስ ላይፍ ኤክስፕሎረር ፕሮብሌም ተከትለው በፓራሹት እና በልዩ ጭነት የተጫኑ መመርመሪያዎች ከ2026 እስከ 2031 ድረስ ያለውን የቬኑዚያን ከባቢ አየር ይመረምራሉ ። የመጨረሻው ጫፍ በ 2041 ፊኛ የተሸከመ መድረክ እና ትንሽ ሮኬት በመጠቀም የናሙና የመመለሻ ተልዕኮ ይሆናል ። የከባቢ አየር ናሙናዎችን መልሶ ማግኘት.
የቬኑስ አጠቃላይ አሰሳ በሮኬት ላብ ላይ ብቻ የተገደበ አይደለም። ናሳ እ.ኤ.አ. በ2029 ጥልቅ ከባቢ አየር ቬነስ የኖብል ጋዞች፣ ኬሚስትሪ እና ኢሜጂንግ (DAVINCI) እና ቬኑስ ኢሚሲቪቪቲ፣ ሬድዮ ሳይንስ፣ ኢንሳር፣ ቶፖግራፊ እና ስፔክትሮስኮፒ (VERITAS) በ2031፣ ሁለት ታላላቅ ተልዕኮዎችን ለመጀመር አቅዷል። ጥረቶች፣ በቬኑስ ወፍራም የዳመና መጋረጃ ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች ለመፍታት አፋፍ ላይ ነን።
የሰው ልጅ የበለጠ ወደ ኮስሞስ ሲገባ፣ የቬኑስ ላይፍ አሳሽ ፕሮብ እውቀት እና ግንዛቤ ለማግኘት በምናደርገው ጥረት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን ይወክላል። በቬኑስ ላይ ሊኖር የሚችለው የህይወት ግኝት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ብቻ ሳይሆን አዲስ የአሰሳ ዘመን እና ሳይንሳዊ ግኝቶችን ያቀጣጥላል።
በየጥ:
ጥ፡ ለምንድነው ቬኑስ ለሕይወት የማይመች ተደርጎ የሚወሰደው?
መ: ቬኑስ በጣም ከባድ ሁኔታዎች አሏት, ከፍተኛ ግፊት ያለው ወፍራም ከባቢ አየር እና የሙቀት መጠኑ ላይ እስከ 480 ° ሴ ይደርሳል.
ጥ፡ የቬነስ ህይወት አሳሽ ፍተሻ ግብ ምንድን ነው?
መ፡ የቬኑስ ላይፍ አሳሽ ፕሮብ አላማው የህይወት ምልክቶችን ለመፈለግ እና በቬኑሺያ ደመና ውስጥ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪን ለመለየት ነው።
ጥ፡ መርማሪው ለምን ያህል ጊዜ ይሠራል?
መ: ፍተሻው ለአምስት ደቂቃ ያህል ንቁ ይሆናል፣ በዚህ ጊዜ ስለ ቬኑስ ከባቢ አየር ወሳኝ መረጃዎችን ይሰበስባል።
ጥ፡ የዚህ ተልዕኮ ዋጋ ከወደፊት የናሳ ተልእኮዎች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ፡ የቬኑስ ላይፍ ኤክስፕሎረር ፕሮብ ከ10 ሚሊዮን ዶላር ያነሰ ዋጋ ያለው ሲሆን ይህም ወደፊት ከሚደረጉት የናሳ ተልእኮዎች 500 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ በጣም ርካሽ ነው።
ጥ፡ ለቬነስ አሰሳ ምን ሌሎች ተልእኮዎች ታቅደዋል?
መ፡ ናሳ የቬነስን ምስጢራት የበለጠ ለመመርመር ሁለት ተልዕኮዎችን አቅዷል DAVINCI በ2029 እና VERITAS በ2031።