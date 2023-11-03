አዲስ መጣጥፍ፡- ያልተለመደ የሱፍ አበባ የሚመስል የፕላስቲክ መከታተያ የተፈጥሮ ጥበብን ያሳያል

ተፈጥሮ ፈጠራን የሚያበረታታ ማራኪ መንገድ አላት እና የዚህ የቅርብ ጊዜ ምሳሌ በፕላስቲክ የሱፍ አበባ ልማት ውስጥ የአበባው ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴን በመኮረጅ ፀሐይን በሰማይ ላይ ሲከታተል ማየት ይቻላል. በአርዱኢኖ ማይክሮ መቆጣጠሪያ በመጠቀም የተፈጠረው ይህ የሱፍ አበባ መሰል መሳሪያ ቀላል ኤሌክትሮኒክስ የተፈጥሮን ውበት እንዴት እንደሚይዝ በሚያምር ሁኔታ ያሳያል።
ከዚህ ማራኪ ፈጠራ በስተጀርባ ያለው ኤሌክትሮኒክስ ከመጠን በላይ ውስብስብ አይደለም. በብርሃን ላይ የተመሰረተ ተከላካይ በመባል የሚታወቀው የብርሃን ዳሳሽ የሱፍ አበባን በራስ-ሰር በፀሐይ ብርሃን አቅጣጫ ለማዞር ከሰርቮ ሞተር ጋር አብሮ ይሰራል። ጥንድ የብርሃን ዳሳሾችን በመጠቀም መሳሪያው የትኛው ጎን ለበለጠ ብርሃን እንደተጋለጠና የአናሎግ ንባብ እና ትክክለኛ የፀሐይ ክትትልን ያረጋግጣል።
የሚገርመው፣ ይህን ውጤት ለማግኘት አርዱዪኖ ብቸኛው መንገድ አይደለም። 555 የሰዓት ቆጣሪ የተቀናጀ ወረዳ ከሰርቮ ሞተር እና ከተወሰኑ አካላት ጋር ተጣምሮ የብርሃን ዳሳሾችን መከታተል እና የተፈለገውን የማዞሪያ እንቅስቃሴን ያመጣል። ይሁን እንጂ የአርዱዪኖ ሁለገብነት እና ተመጣጣኝነት ለእንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ተመራጭ ያደርገዋል.
የፀሃይ መከታተያ መሳሪያዎች የኃይል ቀረጻን ከፍ ለማድረግ የተነደፉ መሆናቸው የተለመደ ቢሆንም፣ ይህ አስደናቂ የፕላስቲክ የሱፍ አበባ ግን ከዓላማው ይርቃል። ይልቁንስ፣ ልዩ የሆነ የውሸት፣የፈጠራ እና የጥበብ ማስተዋልን በማቅረብ በተፈጥሮ ውስጥ ላሉ አስደናቂ አበረታች መርሆዎች ምስክር ሆኖ ያገለግላል። ቀላልነቱ እና ማራኪነቱ ለትምህርት ቤቶች ተስማሚ ፕሮጀክት ያደርገዋል፣የወጣቶችን አእምሮ በመማረክ የተፈጥሮ ጥበብ መስተጋብራዊ ማሳያ።
በየጥ:
ጥ: የፕላስቲክ የሱፍ አበባ ፀሐይን እንዴት ይከታተላል?
መ: የፕላስቲክ የሱፍ አበባ የፀሐይን እንቅስቃሴ በራስ ገዝ ለማሽከርከር እና ለመከታተል ከሰርቮ ሞተር ጋር በማጣመር እንደ ብርሃን ጥገኛ ተከላካይ በመባል የሚታወቀውን የብርሃን ዳሳሽ ይጠቀማል።
ጥ: የፕላስቲክ የሱፍ አበባ ያለ አርዱዪኖ ሊገነባ ይችላል?
መ፡ አዎ፣ ተመሳሳይ ውጤት ለማግኘት 555 የሰዓት ቆጣሪን የተቀናጀ ወረዳ እና ተጨማሪ አካላትን በመጠቀም አማራጭ አቀራረብ መጠቀም ይቻላል፣ ምንም እንኳን የአርዱዪኖ ሁለገብነት እና ተመጣጣኝነት ተወዳጅ ምርጫ ያደርጉታል።
ጥ: የዚህ የፕላስቲክ የሱፍ አበባ ዓላማ ምንድን ነው?
መ: የኃይል ቀረጻ ከፍ ለማድረግ ያለመ ከተለመዱት የፀሐይ መከታተያ መሳሪያዎች በተቃራኒ፣ ይህ የፕላስቲክ የሱፍ አበባ በዋነኝነት የተፈጥሮን ግርማ ሞገስ ያለው ጥበባዊ ውክልና ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም አስደናቂ እና የፈጠራ ስሜታችንን ይስባል።