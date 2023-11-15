በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ የባህር ወፎች፡ ዘላኖች ዝርያዎችን መጠበቅ

በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ የሚገኙትን የባህር ወፎች ውቅያኖስ-ሰፊ ጥበቃ እንደሚያስፈልግ አዲስ ጥናት አመልክቷል። እንደ ሌሎች ውቅያኖሶች፣ የአዳኞች እና የአዳኞች መስተጋብር “ትኩስ ቦታዎች” ተለይተዋል፣ የሕንድ ውቅያኖስ እንዲህ ያለውን ክምችት አያሳይም ሲል በኤክሰተር፣ ሄሪዮት-ዋት፣ ሬዩኒየን ዩኒቨርሲቲዎች እና ZSL (የለንደን ዞሎጂካል ሶሳይቲ) ባደረጉት ጥናት። “በሞቃታማው የህንድ ውቅያኖስ ላይ የባህር ወፎችን ፍልሰት መከታተል የተፋሰስን ጥበቃ ፍላጎት ያሳያል” በሚል ርዕስ በሰዎች እንቅስቃሴ ሳቢያ የተለያዩ ስጋቶችን የሚጋፈጡትን እነዚህን ዘላኖች የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላል።
በኤክሰተር ፔንሪን ካምፓስ የአካባቢ እና ዘላቂነት ተቋም የመጡት ዶ/ር አሊስ ትሬቪል የግኝቶቹን አስፈላጊነት አብራርተዋል። የመራቢያ ቅኝ ግዛቶችን ለመጠበቅ ጥረቶች ቢደረጉም, የሕንድ ውቅያኖስ የባህር ወፎች ከብቶች መራቢያ ጊዜ ውጭ ስለ ሚሰደዱበት ሁኔታ ብዙም የሚታወቅ ነገር አልነበረም። ጥናቱ እንደሚያሳየው እነዚህ የባህር ወፎች ግልጽ የሆነ ቦታ ሳይኖራቸው ከፍተኛ እንቅስቃሴን ያሳያሉ። በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ የባህር ውስጥ ጥበቃ ቦታዎች (MPAs) ቢኖሩም፣ ክትትል የሚደረግባቸው ወፎች በአምስቱ ትላልቅ MPA ውስጥ በአማካይ አራት ቀናት ብቻ ያሳልፋሉ።
በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ የባህር ወፎች በዋነኝነት የሚመገቡት ትንንሽ ዓሦችን በመመገብ ለሰው ልጅ እንቅስቃሴ ከመጠን በላይ ማጥመድ እና ብክለት ተጋላጭ ይሆናሉ። እነዚህ ወፎች በሰፊው ሲንከራተቱ እና ከሀገር አቀፍ ውሃ ውጪ ብዙ ጊዜ ሲያሳልፉ፣ አለም አቀፍ እርምጃ ለጥበቃቸው ወሳኝ ነው። እንደ የከፍተኛ ባህር ውል ያሉ የቅርብ ጊዜ ውጥኖች እነዚህን ዝርያዎች ለመጠበቅ በአገሮች መካከል የትብብር ጥረት እንደሚያስፈልግ ያሳያሉ።
ለማጠቃለል ያህል፣ በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ የባህር ወፎችን መጠበቅ ከየሀገራቱ ድንበሮች በላይ የሚዘልቅ አጠቃላይ እርምጃዎችን ይጠይቃል። ጥናቱ እነዚህን በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱትን ዘላለማዊ ፍጥረታት ለመጠበቅ አለም አቀፍ ትብብር ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ በሚገኙ የባህር ወፎች ላይ የተደረገው ጥናት ጠቀሜታው ምንድን ነው?
መልስ፡ ጥናቱ እነዚህ ዘላኖች የባህር ወፎች በሰው ልጅ እንቅስቃሴ የተለያዩ ስጋቶችን ስለሚጋፈጡ ውቅያኖስ-ሰፊ ጥበቃ እንደሚያስፈልግ አመልክቷል።
ጥ፡ የህንድ ውቅያኖስ የባህር ወፎች እንደ ሌሎች ውቅያኖሶች ያሉ ልዩ ቦታዎች አሏቸው?
መልስ፡ ከሌሎቹ ውቅያኖሶች በተለየ የህንድ ውቅያኖስ ለእነዚህ የባህር ወፎች አዳኝ እና አዳኝ መስተጋብር ቦታዎችን አያሳይም።
ጥ፡ ይህ ጥናት ለባህር ወፍ ጥበቃ እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል?
መ፡ ጥናቱ እነዚህ ወፎች በብሔራዊ ውሀ ውስጥ ሲዘዋወሩ እና ከመራቢያ ቅኝ ግዛቶች ውጭ ብዙ ጊዜ ሲያሳልፉ ለመከላከል ዓለም አቀፍ እርምጃዎችን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል.
ጥ: በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ የባህር ወፎች ዋና ስጋቶች ምንድን ናቸው?
መ: በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ የባህር ወፎች በዋነኝነት የሚጎዱት ከመጠን በላይ በማጥመድ እና በመበከል ሲሆን ይህም ትናንሽ ዓሦች አዳኝ ምንጫቸውን ይነካል።
ጥ፡ የህንድ ውቅያኖስ የባህር ወፎች በማሪን ጥበቃ ቦታዎች (MPAs) በየዓመቱ ለምን ያህል ጊዜ ያሳልፋሉ?
መ: በጥናቱ ውስጥ ክትትል የተደረገባቸው ወፎች በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ በሚገኙ አምስት ትላልቅ MPAዎች ውስጥ በአማካይ በዓመት ከአራት ቀናት አይበልጥም.