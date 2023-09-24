ሳይንቲስቶች አር ኤን ኤን ከጠፋው የታዝማኒያ ነብር ለመጀመሪያ ጊዜ አውጥተው መፍታት

የጄኔቲክስ ሊቃውንት አር ኤን ኤ (ሪቦኑክሊክ አሲድ) ከጠፋው እንስሳ፣ የታዝማኒያ ነብርን በተሳካ ሁኔታ በማውጣትና በመለየት ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግበዋል። የምርምር ቡድኑ በስዊድን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ አር ኤን ኤ ከ130 አመት እድሜ ያለው የታይላሲን ናሙና፣ የታዝማኒያ ነብር ተብሎ ከሚጠራው እንስሳ ለይቷል። ይህ ግኝት ጉልህ ነው ምክንያቱም ዲ ኤን ኤ በተለምዶ ከቅሪተ አካላት የሚወጣ ቢሆንም አር ኤን ኤ ማውጣት ስለ ፍጡር የበለጠ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
አር ኤን ኤ የጄኔቲክ መረጃን ይይዛል እና ፕሮቲኖችን በማዋሃድ እና የሕዋስ ሜታቦሊዝምን በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። አር ኤን ኤውን በመተንተን ሳይንቲስቶች የጠፉትን ዝርያዎች ባዮሎጂ እና ሜታቦሊዝምን በተመለከተ ግንዛቤን ያገኛሉ። ቡድኑ ያለ አር ኤን ኤ ማስረጃ ያልተረጋገጠ ታይላሲን-ተኮር ማይክሮ ኤን ኤ ኢሶፎርም አግኝቷል።
ሆኖም አር ኤን ኤን ከጥንታዊ ናሙናዎች ማግለል ከፍተኛ ፈተናዎችን ይፈጥራል። ከዲ ኤን ኤ በተለየ መልኩ አር ኤን ኤ አንድ ነጠላ ፈትል ነው እና ብዙም የማይረጋጋ በመሆኑ ለፈጣን መበስበስ የተጋለጠ ነው። ተመራማሪዎች ከአሮጌው ናሙና ጋር ለመስራት የእነርሱን የማውጣት ዘዴ ማስተካከል ነበረባቸው. በሚሊዮን የሚቆጠሩ አር ኤን ኤ ቁርጥራጮችን ከታይላሲን ጡንቻ እና ከቆዳ ሕብረ ሕዋሳት ማውጣት ችለዋል።
ታይላሲን፣ ከተኩላ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ከፍተኛ አዳኝ፣ በሰዎች እንቅስቃሴ ምክንያት የመጥፋት አደጋ አጋጥሞታል። አውሮፓውያን ሰፋሪዎች በ 18 ኛው ክፍለ ዘመን በእንስሳት ላይ ስጋት ስላደረባቸው ለመጥፋት ተቃርበዋል. በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን, ታይላሲን በታዝማኒያ ብቻ ተረፈ. የመጨረሻው የታወቀው ግለሰብ በ1936 በታዝማኒያ መካነ አራዊት ውስጥ ሞተ። የተደበቁ ሰዎችን ለማግኘት ጥረት ቢደረግም ዝርያው እንደጠፋ ይቆጠራል።
የጥናቱ ግኝቶች ከሳይንሳዊ ምርምር ባለፈ እምቅ አንድምታዎች አሉት። አንዳንድ ሳይንቲስቶች ታይላሲንን እንደገና ለማስነሳት የጄኔቲክ መረጃን ለመጠቀም ፍላጎት አላቸው። የአር ኤን ኤ ጥናት ከእነዚህ ጥረቶች ጋር በቀጥታ የተገናኘ ባይሆንም ስለ ዝርያዎቹ የዘረመል ሜካፕ፣ ቲሹ-ተኮር የጂን አገላለጽ እና ሊሆኑ ስለሚችሉ የቫይረስ ኢንፌክሽኖች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
አር ኤን ኤን ከጠፋ እንስሳ ማውጣት እና መፍታት በሮች ይከፈቱ ስለጠፉ ዝርያዎች ባዮሎጂ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እና ጂኖሞቻቸውን በትክክል የመገንባቱን ዕድል።
ምንጮች:
- [የሳይንሳዊ ጥናት አገናኝ፣ ያለ URL]
- [የሳይንሳዊ ጥናት አገናኝ፣ ያለ URL]