የሳይንስ ሊቃውንት አር ኤን ኤን ከጠፋው የታዝማኒያ ነብር በማውጣት ለዝርያዎች ትንሳኤ ያላቸውን ተስፋ እያሳደጉ ነው።

የስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት አር ኤን ኤ ኤን ኤን ከጠፋው የታዝማኒያ ነብር በተሳካ ሁኔታ አውጥተው በቅደም ተከተል ወስደዋል። ይህ እጅግ አስደናቂ ስኬት በአንድ ወቅት ለዘላለም ጠፍተዋል ተብለው የሚታሰቡ እንስሳትን እንደገና ለማስነሳት በር ይከፍታል።
የዝግመተ ለውጥ ጂኖሚክስ ዋና ኤክስፐርት የሆኑት ፕሮፌሰር ሎቭ ዳለን አር ኤን ኤን ከጠፉ ዝርያዎች ሲወጣ ይህ የመጀመሪያው እንደሆነ ተናግረዋል። ይህ ግኝት ወደፊት ሊጠፉ የሚችሉ ዝርያዎችን ለማስነሳት ትልቅ እርምጃ ነው ብሎ ያምናል።
የምርምር ቡድኑ የአር ኤን ኤ ሞለኪውሎችን በስዊድን በሚገኘው የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ ከነበረው የ130 ዓመት ዕድሜ ካለው የታዝማኒያ ነብር ናሙና ማውጣት ችሏል። ቆዳን እና የአጥንት ጡንቻን አር ኤን ኤ እንደገና በመገንባት የዚህን እንስሳ ጄኔቲክ መረጃ ጠቃሚ ግንዛቤ አግኝተዋል።
በጂን አገላለጽ ውስጥ ወሳኝ የሆነ ሞለኪውል የሆነው አር ኤን ኤ፣ ከጂኖም ወደ ቀሪው ሕዋስ የዘረመል መረጃን ይይዛል። የጂኖች መገኛ እና ተግባር እንዲሁም በተለያዩ ቲሹዎች ውስጥ ያላቸውን ቁጥጥር መረዳት ለጠፉ እንስሳት እምቅ ትንሳኤ አስፈላጊ ነው።
የታዝማኒያ ነብር ወይም ታይላሲን በ1936 የመጨረሻው የታወቀው ሰው በግዞት ሲሞት የጠፋ ሥጋ በል እንስሳ ነበር። ሳይንቲስቶች አር ኤን ኤ ከተጠራቀመው ከዚህ ናሙና በመመርመር ስለጠፋው ዝርያ ጠቃሚ መረጃ እየከፈቱ ነው።
የጠፉ እንስሳት ትንሳኤ አሁንም ስለ ዲ ኤን ኤ እና ጄኔቲክ ማጭበርበር ሰፊ እውቀት የሚፈልግ ውስብስብ ሂደት ቢሆንም አር ኤን ኤ ከተጠፉት ዝርያዎች ማውጣት መቻል ትልቅ እመርታ ነው። ሌሎች በመጥፋት ላይ ያሉ ፍጥረታትን ለማደስ እና ብዝሃ ሕይወትን ለመመለስ ወደፊት ለሚደረገው ጥረት ተስፋ ይሰጣል።
ምንጮች:
- የስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች
- ኤ.ፒ.ኤስ.