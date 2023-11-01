በወንዝ ፕላስቲክ እና በአንቲባዮቲክ መቋቋም መካከል ያለው ግንኙነት

በዩናይትድ ኪንግደም የተካሄደ አዲስ ምርምር በወንዞች ውስጥ የፕላስቲክ ብክለት እና የአንቲባዮቲክ መከላከያ መስፋፋት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት ያስችላል. በዋርዊክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በማይክሮባዮም የታተመ በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት እንዳረጋገጠው ሁለቱም አዲስ እና የተበላሹ ፕላስቲኮች በወንዝ ውስጥ ገብተው እንደ ፕሴውዶሞናስ ኤሩጊኖሳ እና አሲኒቶባክተር ባውማንኒ ያሉ ምቹ “ማይክሮቢያዊ ሂቺኪከሮች” እንዳላቸው አረጋግጧል። . እነዚህ ግኝቶች የወንዞችን ፕላስቲኮች እንደ አንቲባዮቲክ የመቋቋም የውሃ ማጠራቀሚያ ሚና ስጋትን ይፈጥራሉ።
በወንዝ ፕላስቲኮች እና በሽታ አምጪ ተህዋሲያን እንዲሁም በአርጂጂዎች መካከል ያለውን እምቅ ትስስር ለመመርመር ተመራማሪዎቹ ዝቅተኛ መጠጋጋት ፖሊ polyethylene (LDPE) ከቆሻሻ ውሃ ማጣሪያ ታችኛው ተፋሰስ በሶዌ ወንዝ ውስጥ ጠልቀዋል። የተፈጥሮ የአየር ንብረት ሂደቶችን ለመኮረጅ የተወሰኑት ንጣፎች በምድጃ ውስጥ በሰው ሰራሽ መንገድ ተሸፍነዋል። ጥናቱ የእንጨት ቁራጮችን እንደ መቆጣጠሪያ ቦታም ያካትታል.
ተመራማሪዎቹ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የማይክሮባይል ማህበረሰቦች በፕላስቲክ እና በእንጨት ናሙናዎች ላይ ባዮፊልሞችን እንዲፈጥሩ ከፈቀዱ በኋላ፣ ተመራማሪዎቹ ከእነዚህ ማህበረሰቦች ውስጥ ዲ ኤን ኤ አውጥተው የሜታጂኖሚክስ ትንታኔ አደረጉ። በፕላስቲክ እና በእንጨት ናሙናዎች ላይ የሚገኙትን የማይክሮቦች ልዩነት ከአካባቢው ውሃ ጋር አነጻጽረውታል. ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት በፕላስቲክ እና በእንጨት ላይ የሚገኙት ረቂቅ ተሕዋስያን ማህበረሰቦች እርስ በእርሳቸው ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን በውሃ ናሙናዎች ውስጥ ካሉት የተለዩ ናቸው.
እንደ Pseudomonas ፣ Acinetobacter እና Aeromonas ያሉ ዝርያዎች በፕላስቲክ እና በእንጨት ናሙናዎች ላይ ባዮፊልሞችን ሲቆጣጠሩ ፣ እንደ Escherichia ፣ Klebsiella ፣ Salmonella እና Streptococcus ያሉ በሽታ አምጪ ዝርያዎች በዋነኝነት በውሃ ናሙናዎች ውስጥ ይገኛሉ ። ከዚህም በላይ የፕላስቲክ እና የእንጨት ናሙናዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ARGs አሳይተዋል, ይህም በፕላስቲክ ብክለት እና በፀረ-አንቲባዮቲክ መቋቋም መካከል ያለውን ግንኙነት ያመለክታሉ.
በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያመለክተው ናሙናዎቹን ለንዑስ ተከላካይ አንቲባዮቲክ ውህዶች ማጋለጥ የእነሱን ተዛማጅ ኤአርጂዎች ስርጭት ይጨምራል። ይሁን እንጂ እያንዳንዱ አንቲባዮቲክ በማይክሮባላዊ ማህበረሰቦች ላይ በተለያየ መንገድ ይነካል. እነዚህ ግኝቶች ፕላስቲኮች የአርጂዎችን አግድም ወደ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ማስተላለፎችን ሊያመቻቹ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ።
በፕላስቲክ ብክለት ምክንያት የሚከሰቱ ትክክለኛ የጤና አደጋዎች እና አንቲባዮቲክን የመቋቋም አቅም ያላቸው ባክቴሪያዎች ስርጭት አሁንም በምርመራ ላይ መሆናቸውን ልብ ሊባል ይገባል። የጥናቱ አዘጋጆች በፕላስፌር ውስጥ የሚገኙትን ረቂቅ ተህዋሲያን በሽታ አምጪ ተህዋሲያን እና በተለያዩ ፍጥረታት ላይ በሽታ የመፍጠር አቅማቸውን ለመገምገም ተጨማሪ ግምገማዎችን እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል።
በማጠቃለያው ይህ ጥናት በወንዝ ፕላስቲኮች እና በአንቲባዮቲክ መቋቋም መካከል ስላለው ግንኙነት ብርሃን ይፈጥራል። ወንዞች በየዓመቱ ከፍተኛ መጠን ያለው የፕላስቲክ ፍርስራሾችን ወደ ውቅያኖሶች በሚያጓጉዙበት ወቅት፣ ፕላስቲኮች አንቲባዮቲክን የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን እና ኤአርጂዎችን በመያዝ ረገድ ያላቸው ሚና እያደገ አሳሳቢ ነው። ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች የወንዙን አጠቃላይ ስነ-ምህዳር በመመርመር ላይ ማተኮር አለባቸው።
በየጥ
ኦፖርቹኒዝም በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ምንድናቸው?
ኦፖርቹኒስቲክ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን በተለምዶ በጤናማ ሰዎች ላይ በሽታ የማያመጡ ረቂቅ ተሕዋስያን ናቸው ነገር ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች በሽታ አምጪ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ለምሳሌ የአንድ ሰው በሽታ የመከላከል ስርዓት ሲጣስ።
የአንቲባዮቲክ ተከላካይ ጂኖች (ARGs) ምንድን ናቸው?
የአንቲባዮቲክ መከላከያ ጂኖች (ARGs) ተህዋሲያን የአንቲባዮቲኮችን ተፅእኖ የመቋቋም ችሎታ የሚያቀርቡ የጄኔቲክ ንጥረ ነገሮች ናቸው. እነዚህ ጂኖች በባክቴሪያዎች መካከል ሊተላለፉ ይችላሉ, ይህም የአንቲባዮቲክ መከላከያ ስርጭትን ያመጣል.
ፕላስፌር ምንድን ነው?
ፕላስፌር የሚያመለክተው በውሃ ውስጥ ባሉ አካባቢዎች ውስጥ ባሉ የፕላስቲክ ንጣፎች ላይ ቅኝ የሚገዙ እና የሚገናኙትን ረቂቅ ተሕዋስያን ማህበረሰቦችን ነው።
ሜታጂኖሚክስ ምንድን ነው?
Metagenomics ከአካባቢያዊ ናሙናዎች በቀጥታ የተገኙ የዘረመል ቁስ ጥናት ነው፣ ይህም ተመራማሪዎች ግለሰባዊ ህዋሳትን ማዳበር ሳያስፈልግ የአንድን ረቂቅ ተህዋሲያን የጋራ ጂኖሚክ ይዘት እንዲመረምሩ እና እንዲለዩ ያስችላቸዋል።
ምንጭ፡ [የዋርዊክ ዩኒቨርሲቲ](https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/plastic_films_in/)