'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ አሜሪካን አበራ

ከኦሪገን እስከ ብራዚል ድረስ የሚዘረጋው ብርቅዬ እና አስደናቂ “የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሽ በመላው አሜሪካ ዛሬ ይታያል። ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ፣ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ እንደምትሸፍን፣ በእሳት ግርዶሽ ቀለበት ወቅት፣ በጨረቃ የተተወ ብሩህ ደማቅ ድንበር አለ። የግርዶሹ መንገድ የሚጀምረው ከኦሪገን ተነስቶ በኔቫዳ፣ በዩታ፣ በኒው ሜክሲኮ እና በአሜሪካ ቴክሳስ በኩል በማለፍ በሜክሲኮ ዩካታን ባሕረ ገብ መሬት፣ ቤሊዝ፣ ሆንዱራስ፣ ኒካራጓ፣ ኮስታ ሪካ፣ ፓናማ፣ ኮሎምቢያ እና ብራዚል ይቀጥላል። የተቀረው የምዕራብ ንፍቀ ክበብ ከፊል ግርዶሽ ያጋጥመዋል።
የጠራ ሰማይ ግርዶሹን ለመመልከት አስፈላጊ ነው፣ ምንም እንኳን አንዳንድ የዩኤስ መንገድ ክፍሎች ደመናማ ሁኔታዎች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ። ናሳ እና ሌሎች ቡድኖች ዝግጅቱን በአካል ማየት ለማይችሉ ሰዎች የቀጥታ ስርጭት ለማድረግ አቅደዋል። በግርዶሹ መንገድ ላይ ያሉ አንዳንድ ከተሞች እና ከተሞች በጎብኚዎች መጨናነቅ ስጋታቸውን ሲገልጹ ሌሎች ደግሞ ለእንግዶች ልዩ ልምዶችን ለመፍጠር እድሉን ተቀብለዋል።
ለምሳሌ፣ በኦሪጎን የምትገኘው ሬድስፖርት የምትባል ትንሽ ከተማ በዝናብ እድል ምክንያት የግርዶሽ ፌስቲቫሏን ወደ ቤት አቅርባለች፣ ነገር ግን አሁንም የሰማይ ክስተትን ለማየት ተስፋ አላቸው። በኔቫዳ የሚገኘው የቤከር ከተማ ከአንድ አመት በላይ ከተያዙት ሰባት ክፍሎቻቸው ምርጡን በመጠቀም እንደ ከበሮ ክበብ እና የዳንስ ድግስ ያሉ ተግባራትን አቅዷል። በአልበከርኪ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ በከተማው ዓመታዊ የአየር ፊኛ ፊስታ ላይ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ጎህ ሳይቀድ ግርዶሹን ማየት ይችላሉ።
ሰዎች ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲለማመዱ ለማድረግ የተለያዩ ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች እና ተነሳሽነትዎች በተለያዩ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል። በኮሎምቢያ ታታካዋ በረሃ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ማየት ለተሳናቸው ሰዎች ከፍ ባለ ካርታዎች እና የሙቀት ለውጦች ጨረቃ ፀሀይን በመደበቅ ይረዷቸዋል። በሜክሲኮ በሚገኘው የካንኩን ፕላኔታሪየም ወጣት ጎብኝዎች የእሳት ቃጠሎን በተዘዋዋሪ መንገድ ለማየት የሳጥን ፕሮጀክተሮችን እየገነቡ ነው። ግርዶሾችን “የተሰበረ ፀሐይ” ብለው የሚጠሩት የጥንት ማያዎች እንደዚህ ባሉ አጋጣሚዎች ዓይኖቻቸውን ለመከላከል ጨለማ የእሳተ ገሞራ መስታወት ይጠቀሙ ነበር።
በግርዶሹ መንገድ ላይ በሚገኙ ከተሞች እና ብሔራዊ ፓርኮች የሚጠበቀውን ህዝብ ለማስተናገድ ዝግጅት እየተደረገ ነው። በኦሪገን ክላማዝ ካውንቲ ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት የሀይዌይ ትራፊክ በሚፈጠርበት ጊዜ ነዋሪዎች የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦችን እንዲያከማቹ እና የነዳጅ ጋኖቻቸውን እንዲሞሉ መክረዋል። በዩታ የሚገኘው ብራይስ ካንየን ቅዳሜ የአመቱ በጣም የተጨናነቀ ቀን እንዲሆን ሲጠብቅ የብራዚል ፔድራ ዳ ቦካ ግዛት ፓርክ ብዙ ቁጥር ያላቸው ታዛቢዎችን ይጠብቃል።
ሙሉው ግርዶሽ የሚቆይበት ጊዜ፣ ጨረቃ ፀሀይን መደበቅ ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ወደ መደበኛው እስክትመለስ ድረስ ከ2.5 እስከ 3 ሰአታት የሚቆይ ሲሆን የእሳት ቀለበቱ እንደ ቦታው ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃዎች ይቆያል። ቀጣዩ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በሚቀጥለው ሚያዝያ ዩናይትድ ስቴትስን በተቃራኒ አቅጣጫ ሊያቋርጥ ነው፣ ከሜክሲኮ ጀምሮ እና በምስራቅ ካናዳ ያበቃል። ሌላ የእሳት ግርዶሽ ቀለበት በሚቀጥለው ዓመት በጥቅምት ወር በደቡብ አሜሪካ ደቡባዊ ጫፍ ላይ ይጠበቃል, አንታርክቲካ በ 2026 አንድ ጊዜ ይገጥማታል. ዩኤስ ሌላ የሚታይ የእሳት ግርዶሽ ቀለበት እስከ 2039 ድረስ መጠበቅ አለባት, እና አላስካ ብቸኛው ግዛት ይሆናል. በእሱ ቀጥተኛ መንገድ.
ምንጮች:
- ሂንዱስታን ታይምስ
- ኤፒ ዜና
የፍቺ ምንጮች፡-
- ናሳ