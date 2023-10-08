ያልተለመደ እይታ፡ የምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍሎችን ለማብራት 'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ

'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ በመባል የሚታወቀውን የሰማይ ክስተት ለመመስከር ይዘጋጁ። ቅዳሜ፣ ኦክቶበር 14፣ 2023 እንዲሆን የተቀናበረ፣ የምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍሎች በዚህ አስደናቂ ክስተት ይስተናገዳሉ። በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ እራሷን ከፀሐይ ፊት ለፊት ትቆማለች ፣ ብርሃኗን በከፊል በመደበቅ እና አስደናቂ ቀለበት ወይም አንጀት ይፈጥራል። ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ከከለከለችበት፣ ጨረቃ በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት የፀሐይን ብርሃን ሙሉ በሙሉ ለመደበቅ በቂ አይደለችም።
ግርዶሹ በ9፡15 በኦሪገን ከዩጂን እና ሜድፎርድ ጀምሮ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ግርዶሹ በኤልኮ፣ ኔቫዳ በ9፡22 am እና በኋላ በደቡባዊ ዩታ ይታያል። ግርዶሹ ከሚታይባቸው ሌሎች ቦታዎች መካከል አልበከርኪ፣ ሮዝዌል፣ ሚድላንድ፣ ሳን አንቶኒዮ እና ኮርፐስ ክሪስቲ ይገኙበታል። ነገር ግን፣ የኦሪገን፣ የቴክሳስ፣ የሜክሲኮ፣ የመካከለኛው አሜሪካ፣ የኮሎምቢያ እና የብራዚል ጠባብ ክልሎች ብቻ ሙሉ የእሳት ቀለበት ይደርስባቸዋል። የተቀረው ዩናይትድ ስቴትስ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ማየት ይችላሉ።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ በጣም አልፎ አልፎ ነው. ዩናይትድ ስቴትስ ለመጨረሻ ጊዜ ያጋጠማት በሜይ 20፣ 2012 በቴክሳስ እና ደቡብ ምዕራብ በኩል ነበር። ቀጣዩ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ በ2046 እንደሚከሰት ተተንብዮአል፣ ነገር ግን በደቡብ ኦሪገን፣ በሰሜን ካሊፎርኒያ፣ በሰሜን ምዕራብ ኔቫዳ፣ እና በደቡብ ምዕራብ ኢዳሆ ጥቂት ክፍሎች ብቻ የመመስከር እድል ይኖራቸዋል።
ግርዶሹን ሲመለከቱ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው. ዘላቂ የዓይን ጉዳትን ለማስወገድ የመከላከያ ግርዶሽ መነጽሮችን እንዲለብሱ ይመከራል. በአማራጭ የፀሐይን ምስል በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት ወይም በዛፎች ቅጠሎች በኩል የተፈጥሮ የብርሃን ትንበያዎችን ለመፈለግ "ፒንሆል ፕሮጀክተር" መፍጠር ይችላሉ.
ይህን ብርቅዬ የሰማይ ክስተት ተለማመዱ እና በአስደናቂው 'የእሳት ቀለበት' የፀሀይ ግርዶሽ አስደናቂ ትዕይንት በአካል ለማየት ዕድለኛ የሆኑትን ይማርካል።
ምንጮች:
– [ምንጭ ጽሑፍ](sourcearticle.com)
- [Hindustan Times] (hindustantimes.com)