አሜሪካን ለማደናቀፍ ያልተለመደ “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ

ቅዳሜ, በተለምዶ "የእሳት ቀለበት" በመባል የሚታወቀው የፀሐይ ግርዶሽ በምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ እና በመካከለኛው እና በደቡብ አሜሪካ አንዳንድ ክፍሎች ይታያል. በግርዶሹ ወቅት ጨረቃ በመሬት እና በፀሐይ መካከል በትክክል ይጣጣማል ፣ ይህም የፀሐይ ውጫዊ ጠርዝ ብቻ እንዲታይ ያደርጋል። ይህ በጨረቃ ዙሪያ እስከ አምስት ደቂቃ ድረስ ብሩህ እና ደማቅ ድንበር ይፈጥራል. ግርዶሹ ከኦሪገን እስከ ብራዚል በተዘረጋ ጠባብ መንገድ ላይ የሚታይ ሲሆን ቀሪው የምዕራቡ ንፍቀ ክበብ በከፊል ግርዶሽ ይታያል። ይህ ክስተት በሚያዝያ 2024 ለሚከሰተው አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ቅድመ ሁኔታ ነው፣ ይህም በመላው ሜክሲኮ፣ የዩኤስ ምስራቅ ግማሽ እና ካናዳ ይታያል።
"የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ መንገድ 130 ማይል ስፋት ያለው ሲሆን በኦሪገን በኩል ወደ አሜሪካ በመግባት በኔቫዳ፣ በዩታ፣ በኒው ሜክሲኮ እና በቴክሳስ እንዲሁም የኢዳሆ፣ ካሊፎርኒያ፣ አሪዞና እና ኮሎራዶ ክፍሎች ይጓዛል። ወደ ሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ መውጣት. ከዚያም በሜክሲኮ የሚገኘውን የዩካታን ባሕረ ገብ መሬት፣ እንዲሁም ቤሊዝ፣ ሆንዱራስ፣ ኒካራጓ፣ ኮስታሪካ፣ ፓናማ፣ ኮሎምቢያ እና በመጨረሻም ብራዚልን ያቋርጣል። ሙሉው ግርዶሽ በማንኛውም ቦታ ከ 2.5 እስከ 3 ሰአታት ይቆያል, "የእሳት ቀለበት" ክፍል እንደ ቦታው ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃዎች ይቆያል.
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ብቻ ከ6.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሕገወጥ መንገድ ይኖራሉ፣ ተጨማሪ 68 ሚሊዮን ሰዎች በመንገዱ 200 ማይል ውስጥ ይኖራሉ። ይህ ማለት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ይህን አስደናቂ የሰማይ ክስተት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። "የእሳት ቀለበቱ" በሚታይባቸው ክልሎች ጨረቃ ከፀሀይ ላይ ጉልህ የሆነ ንክሻ ወስዳለች.
ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት ዓይኖችዎን በተረጋገጡ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮች መጠበቅ ወይም ሌሎች ቀጥተኛ ያልሆኑ የእይታ ዘዴዎችን ለምሳሌ እንደ ፒንሆል ፕሮጀክተር መጠቀም አስፈላጊ ነው። የዓይን ጉዳትን ለመከላከል የፀሐይ መነፅር በቂ አይደለም. ካሜራዎች፣ ቢኖክዮላሮች እና ቴሌስኮፖች በግርዶሹ ወቅት ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ልዩ የፀሐይ ማጣሪያዎችን ይፈልጋሉ።
ግርዶሹን በአካል ማየት ለማይችሉ፣ ናሳ እና ሌሎች ድርጅቶች የዝግጅቱን የቀጥታ ስርጭቶች ያቀርባሉ። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ "የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ ለመታየት ቀጣዩ እድል በ 2039 ይሆናል, አላስካ በአጠቃላይ መንገድ ላይ ብቸኛዋ ግዛት ናት.