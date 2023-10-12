በዩቲዩብ ላይ 'የእሳት ቀለበት' የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የቀጥታ ዥረት የት እንደሚታይ

ቅዳሜ፣ ኦክቶበር 14፣ 2023፣ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በመባል የሚታወቅ አስደናቂ የስነ ፈለክ ክስተት ይከናወናል። በዚህ ክስተት ውስጥ, ጨረቃ በፀሐይ እና በምድር መካከል ያልፋል, ከአራት ደቂቃዎች በላይ የሚታይ አስደናቂ "የእሳት ቀለበት" ውጤት ይፈጥራል. ይሁን እንጂ ይህ ክስተት ከኦሪጎን እስከ ቴክሳስ 125 ማይል ስፋት ካለው ጠባብ መንገድ ብቻ ይስተዋላል።
ከዚህ መንገድ ውጪ ላሉት፣ ሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካን ጨምሮ (አላስካ እና የደቡብ አሜሪካ ጫፍን ሳይጨምር) ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ በተለያየ ዲግሪ ይታያል። ለደህንነት እይታ ትክክለኛ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮች አስፈላጊ መሆናቸውን ልብ ሊባል ይገባል።
ጥርት ያለ ሰማያት ከሌሉ ወይም ግርዶሹ በማይታይበት ክልል ውስጥ የምትኖር ከሆነ፣ በእውነተኛ ጊዜ በመስመር ላይ “የእሳት ቀለበት” የተባለውን የፀሐይ ግርዶሽ መከታተል የምትችልባቸው በርካታ ታዋቂ ምንጮች አሉ።
ግርዶሹ በጥቅምት 14 ቀን 15፡03 UTC (11፡03 am EDT) እንዲጀምር ታቅዶ ሙሉ ግርዶሹ በመጀመሪያ ቦታ በ16፡10 UTC (12፡10 pm EDT) ይታያል። ከመካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ከመታየቱ በፊት "የእሳት ቀለበት" ተጽእኖ በዩኤስ ላይ ለ 45 ደቂቃዎች ከ 8 ሰከንድ ይታያል.
“የእሳት ቀለበት” አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የቀጥታ ዥረት ለመመልከት አንዳንድ የሚመከሩ ምንጮች እዚህ አሉ።
1. Timeanddate.com: ይህ አስተማማኝ መድረክ የተለያዩ ግርዶሾችን የቀጥታ እይታዎችን ያቀርባል. ዝግጅቱን በሙሉ ከሞባይል ታዛቢዎቻቸው ያሳያሉ፣ የቀጥታ ምግቦች እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ምስሎችን ይወስዳሉ እና የባለሙያዎችን አስተያየት ይሰጣሉ።
2. ናሳ ቲቪ፡ ናሳ ግርዶሹን ከአልቡከርኪ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ኬርቪል፣ ቴክሳስ በቀጥታ ያስተላልፋል። ለዝግጅቱ የፊልም ማስታወቂያ አውጥተዋል፣ ይህም በድር ጣቢያቸው ላይ ሊታይ ይችላል።
3. ሎዌል ኦብዘርቫቶሪ፡- በቀጥታ ዥረት በሥነ ፈለክ ጥናት የሚታወቀው ሎውል ኦብዘርቫቶሪ በ Flagstaff, Arizona, ከኒው ሜክሲኮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፀሐይ ብርሃን ኦብዘርቫቶሪ የቀጥታ ስርጭቶችን ያቀርባል. ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ እይታዎች ከሎዌል የራሱ ጆቫሌ ክፍት ዴክ ኦብዘርቫቶሪም ይገኛሉ።
4. ስሉህ፡ ስሎህ የሮቦት ቴሌስኮፕ አገልግሎት ሲሆን ኮስሞስን በድር አሳሽ በቀጥታ የሚያሰራጭ ነው። ከባለሙያዎች አስተያየት እና የግርዶሹን የቀጥታ ቴሌስኮፕ እይታዎች ጋር የቀጥታ ስታር ፓርቲን ያስተላልፋሉ።
5. ኤክስፕሎራቶሪየም፡ ከናሳ ጋር በመተባበር፣ Exploratorium የፀሐይ ግርዶሾችን በቀጥታ ስርጭት ለማስተላለፍ በመላው ዓለም ጉዞዎችን ይልካል። ለዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ፣ ከኤሊ፣ ኔቫዳ እና የአማልክት ሸለቆ፣ ዩታ የቀጥታ ቴሌስኮፕ እይታዎችን ያሰራጫሉ። በተጨማሪም የቀጥታ ስርጭታቸው በስፓኒሽ እና በድምፅ ግርዶሽ የሚታይ ሲሆን ይህም በእውነተኛ ጊዜ የግርዶሹን የመስማት ችሎታ ያሳያል።
እነዚህ ቻናሎች ከዚህ በፊት በነበሩ ግርዶሾች ተፈትሸው ነበር፣ ይህም ዥረቶቹ አስተማማኝ መሆናቸውን እና ከታዋቂ ምንጮች እንደ የስነ ከዋክብት ተመራማሪዎች፣ ታዛቢዎች እና ቁርጠኛ ግርዶሽ አድናቂዎች የተገኙ መሆናቸውን በማረጋገጥ ነው።
ስለዚህ፣ “የእሳት ቀለበት” የተባለውን የፀሐይ ግርዶሽ በአካል በአካል ማየት ባትችሉም፣ አሁንም በእነዚህ የቀጥታ ስርጭቶች አማካኝነት አስደናቂ ውበቱን ማግኘት ትችላለህ። በቀጥታ ስርጭቱ ላይ የቅርብ ጊዜ ዝመናዎችን ለማግኘት የምንጮቹን ድረ-ገጾች መመልከቱን ያስታውሱ።
ምንጮች:
- Timeanddate.com
- ናሳ ቲቪ
- ሎውል ኦብዘርቫቶሪ
- ስሎ
- ኤክስፕላቶሪየም