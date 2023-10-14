ብርቅዬ “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ ሰማያትን ያበራል።

ቅዳሜ ማለዳ ላይ ያልተለመደ "የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ ብቅ ማለት ጀመረ, ይህም የአሜሪካን አቋርጦ ይሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው የዚህ የሰማይ ክስተት የመጀመሪያ ደረጃ ነው. የፀሐይ ግርዶሽ (annular solar eclipse) በመባል የሚታወቀው ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በመሬት እና በፀሐይ መካከል ስትያልፍ ብሩህ ደማቅ ድንበር ትቶ ነው። ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ አትሸፍንም.
ግርዶሹ የጀመረው በዩጂን፣ ኦሪገን ነው፣ ናሳ ክስተቱን በቀጥታ በማሰራጨት ነው። ይሁን እንጂ ደመናማ እና ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ በካሊፎርኒያ እና ኦሪገንን ጨምሮ በአንዳንድ ምዕራባዊ ግዛቶች እይታውን ሊያደበዝዝ ይችላል። በጠባቡ ግርዶሽ መንገድ ላይ ባሉ ትናንሽ ከተሞች እና ከተሞች ውስጥ ህዝቡ የሰለስቲያል ክስተትን በግልፅ ለማየት ተስፋ በማድረግ ደካማ እይታ የመታየት እድሉ ሰፊ ቢሆንም።
በሁሉም እድሜ ያሉ የግርዶሽ አድናቂዎች ይህን አስደናቂ ክስተት ለማየት ጓጉተው ነበር። ሹሜይ ኮዳማ የተባለ የ11 አመት ልጅ ከፖርትላንድ ኦሪጎን ከአባቱ ጋር ወደ ኢዩጂን ለመንዳት ማልዶ ነቃ። በህዋ ያለውን መገረም እና እያንዳንዱን አይነት ግርዶሽ ለማየት ያለውን አላማ ገልጿል።
የግርዶሹ መንገድ ኦሪገንን፣ ኔቫዳን፣ ዩታን፣ ኒው ሜክሲኮን እና ቴክሳስን በዩናይትድ ስቴትስ ከካሊፎርኒያ፣ አሪዞና እና ኮሎራዶ ጋር ሸፍኗል። ከዚያም በሜክሲኮ፣ ቤሊዝ፣ ሆንዱራስ፣ ኒካራጓ፣ ኮስታሪካ፣ ፓናማ፣ ኮሎምቢያ እና ብራዚል ወደሚገኘው የዩካታን ባሕረ ገብ መሬት ቀጠለ። የቀረው የምዕራቡ ንፍቀ ክበብ ከፊል ግርዶሽ አጋጥሞታል።
ግርዶሽ ተመልካቾች የዝግጅቱን ምርጥ እይታ ለማግኘት ወደ ሩቅ የአሜሪካ አካባቢዎች ተጉዘዋል። በዩታ በብራይስ ካንየን ብሔራዊ ፓርክ ጎብኚዎች በቀይ ሮክ ሁዱዎች መካከል ግርዶሹን ለማየት በታዋቂው መንገድ ተሳፈሩ። ዝግጅቱ ከተለያዩ አስተዳደግ የመጡ ሰዎችን እንደ አንድ የሚያገናኝ ተሞክሮ ሆኖ አገልግሏል።
ታይነት በጠራ ሰማይ ላይ የሚመረኮዝ ቢሆንም፣ NASA እና ሌሎች ድርጅቶች ግርዶሹን በአካል ማየት ለማይችሉ ሰዎች በቀጥታ ተላልፈዋል። በአልበከርኪ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተመልካቾች፣ በአለምአቀፍ ፊኛ ፊስታ ላይ ተገኝተው፣ ሁለቱንም ግርዶሽ እና የሞቀ አየር ፊኛዎችን በጅምላ ወደ ላይ ሲወጡ ለመመልከት የእይታ መነፅሮችን ተቀብለዋል።
ዝግጅቱ እንደተከሰተ፣ በኮሎምቢያ ታታኮዋ በረሃ ውስጥ ያሉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ማየት ለተሳናቸው ሰዎች ግርዶሹን ከፍ ባለ ካርታዎች እና የሙቀት ለውጦች ረድተዋል። በካንኩን ወጣት ጎብኝዎች የእሳቱን ቀለበት በደህና ለመመልከት የሳጥን ፕሮጀክተሮችን ሠሩ። ግርዶሾችን “የተሰበረ ፀሐይ” ብለው የሚጠሩት የጥንት ማያዎች ዓይኖቻቸውን ለመከላከል ጨለማ የእሳተ ገሞራ መስታወት ተጠቅመው ሊሆን ይችላል።
በግርዶሽ መንገድ ላይ ያሉ ከተሞች እና ብሔራዊ ፓርኮች ለጎብኚዎች ፍሰት ተዘጋጅተዋል። ባለሥልጣናቱ የትራፊክ መጨናነቅ በሚፈጠርበት ጊዜ ነዋሪዎቹ እቃዎችን እንዲያከማቹ መክረዋል። የዩታ ብራይስ ካንየን የዓመቱን በጣም የተጨናነቀ ቀን ሲጠብቅ የብራዚል ፔድራ ዳ ቦካ ስቴት ፓርክ ድንጋያማ አካባቢዎችን ለመመርመር የሚጓጉ ሰዎች ይጠብቅ ነበር።
ሙሉው ግርዶሽ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በግምት ከሁለት ተኩል እስከ ሶስት ሰአታት የሚቆይ ሲሆን የእሳት አደጋው ቀለበት ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃዎች ይቆያል. ቀጣዩ የእሳት ግርዶሽ ቀለበት በሚቀጥለው አመት በጥቅምት ወር በደቡብ አሜሪካ ውስጥ ይከሰታል, በ 2026 አንታርክቲካ ውስጥ አንዱ ነው. ዩናይትድ ስቴትስ እስከ 2039 ድረስ ሌላ የእሳት ግርዶሽ አያጋጥማትም, እና አላስካ በቀጥታ በመንገዱ ላይ ብቸኛዋ ግዛት ይሆናል.
ምንጮች:
– የAP ዘጋቢዎች ፓትሪክ ዊትል በፖርትላንድ፣ ሜይን; ሱዛን ሞንቶያ ብራያን በአልበከርኪ ፣ ኒው ሜክሲኮ; Brady McCombs