ብርቅዬ 'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ ለሰማይ ፀጋ በጥቅምት 14

ዓለም በጥቅምት 14 ላይ 'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ በሰማይ ላይ በሚታይበት ጊዜ ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ይመሰክራል። በዚህ ክስተት ወቅት ጨረቃ በፀሐይ ፊት ለፊት ትለፋለች, ይህም አስደናቂ የሆነ ቀለበት ወይም አንጸባራቂ ተጽእኖ ይፈጥራል. ይህ አስደናቂ እይታ በአውሮፓ እና በአሜሪካ ክፍሎች ይታያል ፣ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ፣ በህንድ ንዑስ አህጉር ውስጥ አይታይም።
የፀሐይ ግርዶሹ በ11፡29 PM (IST) በጥቅምት 14 ይጀምር እና በ11፡37 PM (IST) ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን፣ ህንዳውያን ይህን አስደናቂ ክስተት በአካል ማየት ሊያመልጣቸው ቢችልም፣ በመስመር ላይ የማየት አማራጭ አላቸው። NASA ግርዶሹን በኦፊሴላዊው የዩቲዩብ ቻናል ያስተላልፋል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ላሉ አድናቂዎች የቀጥታ እይታ እድል ይሰጣል።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ በፀሐይ እና በፕላኔታችን መካከል ስትያልፍ ነው። ይህ አቀማመጥ ብዙውን ጊዜ 'የእሳት ቀለበት' ተብሎ የሚጠራውን የፀሐይ ብርሃን ቀለበት ያስከትላል። የዓመታዊ ግርዶሽ ከጠቅላላው የፀሐይ ግርዶሽ የተለየ መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ሲሆን ጨረቃ ወደ ምድር በቀረበችበት ቅርበት ምክንያት የፀሐይን ያህል ትታያለች።
የዓመታዊው ግርዶሽ መንገድ ከኦሪገን የባህር ዳርቻ እስከ ቴክሳስ ባሕረ ሰላጤ ዳርቻ ይደርሳል። ኦሪገን፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ ቴክሳስ እና የካሊፎርኒያ፣ አይዳሆ፣ ኮሎራዶ እና አሪዞና ክፍሎችን ጨምሮ በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ያሉ ታዛቢዎች የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ከፈቀዱ ይህን የሰማይ ክስተት ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል። ግርዶሹ ፀሐይ ስትጠልቅ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ከመጠናቀቁ በፊት በሜክሲኮ፣ መካከለኛው አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ ጉዞውን ይቀጥላል።
የፀሐይ ግርዶሹን በሚመለከቱበት ጊዜ ጥንቃቄዎችን ማድረግ አስፈላጊ ነው. ልዩ የአይን መከላከያ ሳይኖር በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ፀሐይን በቀጥታ መመልከት በአይን ላይ ዘላቂ ጉዳት ያስከትላል። አይንን ለመጠበቅ ግርዶሽ መነፅርን በ ISO ማጣቀሻ ቁጥር 12312-2 መጠቀም አስፈላጊ ነው። ያለ ተገቢ ማጣሪያ ፀሀይን ለማየት ካሜራ፣ ቴሌስኮፖች፣ ቢኖክዮላር ወይም ኦፕቲካል መሳሪያዎች ከመጠቀም መቆጠብ ይመከራል። በአማራጭ፣ ይህን አስደናቂ የስነ ፈለክ ክስተት ለማየት የፒንሆል ፕሮጀክተር እንደ አስተማማኝ አማራጭ መጠቀም ይቻላል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ናሽናል ጂኦግራፊክ