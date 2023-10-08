ብርቅዬ መነፅር፡- አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለሰማይ ፀጋ

በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ያሉ የሰማይ ተመልካቾች አስደናቂ የሰለስቲያል ክስተት በጉጉት እየተዘጋጁ ናቸው - ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ። ይህ በዓይነቱ ልዩ የሆነ ክስተት ጨረቃ 90% የፀሀይ ብርሃንን ስትሸፍን ፣የእሳት ቀለበት በሚመስል የፀሐይ ውጫዊ ጠርዝ ላይ አስደናቂ የሆነ ብሩህ ክብ ትተዋለች።
ቅዳሜ ኦክቶበር 14 የሚካሄደው ይህ ዓመታዊ ግርዶሽ በሰሜን፣ መካከለኛው እና ደቡብ አሜሪካ ክፍሎች ይታያል። የከፍተኛው መመልከቻ ቦታ መንገድ በምእራብ ዩኤስ በኩል ከታችኛው ፓሲፊክ ሰሜናዊ ምዕራብ እስከ የሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ድረስ በሰያፍ መንገድ ያቋርጣል። በግርዶሹ ቀጥተኛ መንገድ ላይ የመገኘት እድለኛ የሆኑት ተመልካቾች ጨረቃ የፀሐይን መሃከል ስትጨልም፣ አስደናቂ እሳታማ ውጫዊ ቀለበት ሲተው ይመለከታሉ።
ከጠቅላላው መንገድ ውጪ ላሉትም ቢሆን፣ ከፊል ግርዶሽ አሁንም ማራኪ ትዕይንት ይሰጣል። የከፊል ግርዶሹ መጠን እንደ እይታው ቦታ ይለያያል. ለምሳሌ ሚሺጋን 30% የሚሆነው በጨረቃ ከተሸፈነው ፀሀይ ውስጥ ይመሰክራል፣ይህም የ"ግማሽ ፀሐይ" ውጤት ያስገኛል።
የግርዶሹ ጊዜ እንደየአካባቢው ይለያያል፣ የከፊል ግርዶሹ መስኮት ከጠዋቱ 11፡45 ሰዓት አካባቢ እስከ ምሽቱ 2፡30 ሰዓት ድረስ ይሰራል። የግርዶሹን ትክክለኛ ሰዓት በተወሰኑ ከተሞች በትክክል ለማወቅ Eclipse2024.org የተሰኘው ድረ-ገጽ “eclipse simulator” ይሰጣል።
ዝግጅቱን በአካል ማየት ለማይችሉ ተመልካቾች፣ NASA ግርዶሹን በዩቲዩብ ገፁ ላይ በቀጥታ ያስተላልፋል። በግርዶሹ ወቅት ጥንቃቄ ማድረግ እና ተገቢውን የዓይን መከላከያ መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው. ግርዶሹን በቀጥታ ማየት ወይም ካሜራዎችን፣ ቢኖክዮላሮችን ወይም ቴሌስኮፖችን ያለ ልዩ ግርዶሽ መነጽሮች ወይም የፀሐይ ማጣሪያዎች መጠቀም ዓይንን በእጅጉ ይጎዳል።
ኦክቶበር 14 ላይ ያለው የዓመታዊ ግርዶሽ ኤፕሪል 8፣ 2024 ለሚደረገው እጅግ ያልተለመደ የፀሐይ ክስተት እንደ መቅድም ሆኖ ያገለግላል።በዚህ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ሚቺጋን 99% ሽፋን ያገኛል እና በጠቅላላ መንገድ የመኪና ርቀት ውስጥ ይሆናል።
በአጽናፈ ሰማይ አስደናቂ ነገሮች ለመደነቅ ይዘጋጁ እና በዚህ ሳምንት ለዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ የቀን መቁጠሪያዎን ያመልክቱ። በዚህ የሰማይ ትርኢት ወቅት ዓይኖችዎን ለመጠበቅ በናሳ የተፈቀደ ግርዶሽ መነጽሮች ወይም የፀሐይ ማጣሪያዎች እንዳሉዎት ያረጋግጡ።
ምንጭ፡- NASA፣ GreatAmericanEclipse.com፣ Eclipse2024.org
ትርጓሜዎች
– የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ የፀሐይን ማዕከላዊ ክፍል የምትሸፍንበት የፀሐይ ግርዶሽ ዓይነት ሲሆን ይህም የፀሐይ ውጫዊ ጠርዝ ብሩህ የሆነ ፍጹም የሆነ ክብ ትቶ ይሄዳል።
- የድምሩ መንገድ፡- ጨረቃ ከፀሀይ ጋር ሙሉ በሙሉ የምትስማማበት ምድር ላይ ያለች ክልል፣ በዚህም ምክንያት የፀሀይ ጨረሮች ሙሉ በሙሉ ይዘጋሉ።
- የሰለስቲያል ክስተት፡- በሰማይ ላይ የሚከሰት ክስተት፣ አብዛኛውን ጊዜ ከሥነ ፈለክ ክስተቶች ጋር የተያያዘ ነው።