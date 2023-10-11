በዩኤስ እና በደቡብ አሜሪካ የሚታይ ያልተለመደ “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ

በዚህ ቅዳሜና እሁድ፣ አሜሪካውያን እና በመካከለኛው እና በደቡብ አሜሪካ ያሉ “የእሳት ቀለበት” ግርዶሽ በመባል የሚታወቀውን ያልተለመደ የፀሐይ ክስተት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። መጪው የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ በኦሪገን፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ ቴክሳስ እና የካሊፎርኒያ፣ ኢዳሆ፣ ኮሎራዶ እና አሪዞና ክፍሎችን ጨምሮ በበርካታ ምዕራባዊ ግዛቶች ውስጥ ይታያል። የናሽናል ጂኦግራፊ አርታኢ እና የጠፈር ባለሙያ አሊ ያንግ በዚህ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ከፀሀይ ፊት ለፊት እንደምታልፍ በመጠኑም ቢሆን ትንሽ በመምሰል እና እድለኛ ታዛቢዎች በትክክለኛው ቦታ ላይ "ቀለበት ቅርጽ ያለው የፀሀይ ቁራጭ" እንደምትፈጥር ገልፃል። ትክክለኛው ጊዜ.
ምንም እንኳን የዓመት ግርዶሽ በተለይ ብርቅ ባይሆንም፣ የግርዶሹ መንገድ አሜሪካን መሻገሩ ያልተለመደ ነው። በዩኤስ ውስጥ የሚታየው የመጨረሻው "የእሳት ቀለበት" ግርዶሽ እ.ኤ.አ. በ 2012 ተመልሷል ፣ እና ከዚህ ቅዳሜና እሁድ በኋላ ፣ ክስተቱ እስከ 2039 ድረስ እንደገና አይታይም። ሆኖም ያንግ ግርዶሽ በሚታይበት ጊዜ የዓይንን መከላከል አስፈላጊነት ያጎላል ፣ ምንም እንኳን የተወሰነ ክፍል ብቻ ቢሆን። የፀሐይ ብርሃን ይታያል ። የማይቀለበስ የአይን ጉዳት በሰከንዶች ውስጥ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቃለች፣ ስለዚህ በ ISO የተረጋገጠ ግርዶሽ መነጽር መጠቀም ወይም እንደ ፒንሆል ትንበያ ያሉ በተዘዋዋሪ የእይታ ዘዴዎችን መሞከር በጣም አስፈላጊ ነው።
ያንግ እንደሚለው ግርዶሽ ልዩ የባለብዙ ዳሳሽ ተሞክሮ ይሰጣል። ታዛቢዎች የሰማይ ክስተትን ማየት ብቻ ሳይሆን የሌሊት እንስሳት ሲወጡ ሰምተው ፀሀይ በጨረቃ በመዘጋቷ የሙቀት ለውጥ ሊሰማቸው ይችላል። ሳይንቲስቶች በዝግጅቱ ወቅት የአየር ሙቀት፣ ግፊት እና ionization ለውጦችን ለመለካት ሮኬቶችን እና ፊኛዎችን ስለሚያነሱ ግርዶሹ ሳይንሳዊ ጠቀሜታ አለው። የተሰበሰበው መረጃ በኤፕሪል 8፣ 2024 በሚጠበቀው አጠቃላይ ግርዶሽ ወቅት ተጨማሪ ምርምርን ያሳውቃል።
ይህንን ያልተለመደ ክስተት ለመመስከር ፍላጎት ላላቸው፣ ተጨማሪ መረጃ በ NatGeo.com ማግኘት ይችላሉ።
ምንጮች:
- አሊ ያንግ ፣ የናሽናል ጂኦግራፊ አርታኢ እና የጠፈር ባለሙያ